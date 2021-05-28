Поставщику ПО для МВД не заплатили 180 млн руб. и уже не заплатят. Поставщику ПК грозит отлучение от госзакупок

В сверхпроблемном замороженном проекте поставки в МВД компьютеров на 1,05 млрд руб. без причитающихся ему денег остался софтверный субподрядчик. Суд решил, что раз с головным исполнителем не было расчета со стороны министерства, то и в дальнейшей цепочке денег никому не полагается. При этом головной подрядчик силами МВД рискует оказаться в реестре недобросовестных поставщиков, что перекроет ему дорогу к закупкам госорганов на два года.

Денег за ПО не будет

Как выяснил CNews, несостоявшаяся миллиардная поставка в МВД порядка 30,3 тыс. российских ПК обернулась серьезными финансовыми проблемами для компании «Аксофт», предоставившей под данный проект ПО. Это следует из материалов Арбитражного суда Москвы, в который «Аксофт» обратился с иском 24 февраля 2021 г. Решение по делу было опубликовано 25 мая.

Ответчиком по иску стало ООО «Филакском» — одно из юрлиц российского интегратора «Филакс» (Philax). В упомянутой поставке МВД «Филакском» был соисполнителем главного подрядчика министерства в этом проекте — ООО «123 солюшнс». Впрочем, по множеству признаков (интерпретация в «Контур.фокусе», отзывы сотрудников на форумах и др.), это название еще одного юрлица все того же «Филакса».

Так или иначе, у «Аксофта» с «Филакскомом» 3 августа 2020 г. был заключен субподрядный договор поставки лицензий на ПО на сумму в 166,7 млн руб. Свои обязательства «Аксофт» исполнил, однако денег не получил. В этой связи он через суд требовал возмещения суммы договора, а также выплаты фиксированного штрафа в размере 10 млн руб. и динамически рассчитываемой суммы пени — с момента просрочки расчета по день будущего фактического исполнения обязательств ответчиком. Таким образом, «Аксофт» намеревался получить с «Филакскома» не менее 176,7 млн руб.

В проблемной закупке МВД крупно финансово пострадал субподрядчик по поставке софта

По итогам разбирательства суд полностью отказал «Аксофту» в удовлетворении его требований. В этом решении он руководствовался тем фактом, что в рамках исполнения основного заказа контракт МВД с «123 солюшнс» был разорван заказчиком, ПК не были приняты, а деньги за них не заплачены.

В то же время, субподрядный договор между «Аксофтом» и «Филакскомом» содержал условие оплаты только при поступлении бюджетного финансирования по основной поставке для МВД. То есть субподрядчики «123 солюшнс» остались без финансового вознаграждения на законных основаниях, следует из заключения суда.

Станет ли «Аксофт» пытаться обжаловать судебное решение, компания на момент публикации данного материала сообщить не смогла.

Шансы на взаиморасчеты все же сохраняются

В контексте вышесказанного, стоит добавить, что бюджетное финансирование застопорившейся поставки ПК в МВД все же может состояться. Напомним, в декабре 2020 г. Арбитражный суд Москвы по иску «123 солюшнс» обязал министерство проблемную технику принять.

Правда, МВД с этим решением не согласилось. Уже была подана и рассмотрена апелляционная жалоба — 13 апреля 2021 г. она была оставлена без рассмотрения. Теперь у министерства есть право на обжалование этого решения в течение двух месяцев, то есть до 13 июня.

Намерены ли силовики этим правом воспользоваться, в МВД на момент публикации материала ответить CNews не смогли.

Какие ПК и ПО поставлялись в МВД

Напомним, заказав у «123 солюшнс» технику на 1,05 млрд руб., министерство планировало обзавестись именно российскими компьютерами, даже допустив использование в них отечественных микропроцессоров. Впрочем в процессе проведения тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» поставщик использовать в ПК не сможет.

В результате «123 солюшнс» попытался передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа МВД принимать технику.

Что касается ПО, то по условиям тендера на ПК нужно было установить ОС из реестра российского ПО при Минцифры (точная марка не указывалась). При этом в состав ОС должно было входит ПО, предназначенное для создания, просмотра и редактирования файлов, содержащих текстовую и графическую информацию.

Какая именно ОС была в итоге задействована, в «Аксофте» сообщить CNews не смогли.

«123 солюшнс» грозит реестр недобросовестных поставщиков

Еще ряд интересных подробностей, имеющих отношение к несостоявшемуся проекту, можно обнаружить, сопоставляя документы картотеки судов и сайта госзакупок. В частности, в них можно обнаружить, что 26 января 2021 г. МВД разорвало с «123 солюшнс» еще один контракт сходной тематики.

Компания его получила в ноябре 2020 г. по итогам тендера с начальной ценой контракта в 271,9 млн руб. Кроме нее на аукцион больше никто заявок не подал, поэтому финальная цена подряда не изменилась. Фронт работ подразумевал передачу 7 770 настольных компьютеров для подразделений МВД в 69 городах по всей России, за исключением Крыма.

В карточке контракта на сайте госзакупок причина его расторжения описывается как «нарушение поставщиком обязательств по поставке товара». Сумма фактической оплаты по нему — 0 руб. Других подробностей нет. Сведения о судебных разбирательствах по этому проекту в картотеке судов отсутствуют. В МВД и «123 солюшнс» прокомментировать CNews данную ситуацию не смогли.

При этом в картотеке судов имеются данные о двух исках МВД к ФАС, в которых «123 солюшнс» заявлен в качестве третьего лица. Один был подан 25 марта 2021 г., второй 11 мая. Оба пока находятся на рассмотрении поэтому подробностей о них в публичном доступе нет.

Общее название первого иска звучит как «О признании незаконным решения от 25 декабря 2020 года о невключении информации о ООО “123 солюшнс” в реестр недобросовестных поставщиков; об обязании включить информацию» в этот реестр.

Название второго (в нем также третьими лицами заявлены Минпромторг и Торгово-промышленная палата): «О признании незаконным п. 1 решения ФАС от 9 февраля 2021 г. о невключении информации об ООО “123 солюшнс” в реестр недобросовестных поставщиков; о признании незаконным п. 2 решения ФАС от 09 февраля 2021 г. о признании в действиях заказчика нарушение ч. 9 ст. 95 закона № 44».

В последнем случае речь идет о законе, регулирующем закупки госорганов. Указанный пункт гласит, что заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом России, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Упомянутые решения ФАС в базе на сайте ведомства не находятся. Связаны ли иски МВД к ФАС и сами решения антимонопольного органа с вышеописанными разорванными МВД контрактами, в министерстве и «123 солюшнс» сообщить CNews не смогли. При этом других крупных контрактов у МВД с «123 солюшнс» за последние время не было.

Что касается реестра недобросовестных поставщиков, то, напомним, попадание в него фактически означает для компании невозможность в течение двух лет участвовать в госзакупках. Правда, стоит добавить, что в реальности реестр разбит на два подреестра. Один касается закупок госорганов по закону 44-ФЗ, второй — компаний с госучастием (РЖД, Сбербанк, «Ростелеком» и др.). Попадание в один из этих списков, например по 44-ФЗ, не накладывает запрета на участие в закупках по 223-ФЗ. Конфликт с МВД означает, что «123 солюшнс» рискует оказаться в первом из этих подреестров.