Популярное интернет-СМИ разгромили за использование «российской цифровой платформы»

Как Tut.by нарушил правила Парка высоких технологий Белоруссии

Государственный белорусский телеканал ОНТ сообщил официальную версию причин уголовного дела, которое Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля республики (ДФР КГК) расследует в отношении местного популярного сайта Tut.by. В рамках расследования 18 мая 2021 г. в офисах Tut.by в Минске и других городах были проведены обыски.

Телеканал утверждает, что при обысках были изъяты наличные деньги на сумму $500 тыс. Перед обысками у ДФР КГК была оперативная информация о якобы имевшемся у Tut.by намерении перевести деньги в Латвию. Само уголовное дело связано с уклонением от уплаты налогов и наличием у Tut.by статуса резидента в Парке высоких технологий (ПВТ), созданного для предоставления налоговых льгот белорусским ИТ-компаниям.

Как пояснил каналу ОНТ замначальника управления ДФГ КГК Александр Прокопенко, резиденты ПВТ должны оказывать услуги с использованием программного обеспечения (ПО) собственной разработки.

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«Однако «Тут бай медиа» (юридическое лицо Tut.by) использовало стороннее специализированное ПО и получало от этого выручку, что является недопустимым для резидентов ПВТ, - говорит Прокопенко. - В результате Tut.by уклонялось от уплаты налогов, а сумму ущерба составляется несколько миллионов».

Российский след

В репортаже утверждалось, что Tut.by использовал «некую российскую цифровую платформу». Соучредитель Tut.by Кирилл Волошин заявил изданию Dev.by, что он точно не знает, о какой платформе идет речь, но предполагает, что речь может идти о «Яндексе».

Созданный Tut.by марктеплейс «Купи» использует API от сервиса «Яндекс.Маркет», о чем ПВТ был извещен, когда принимал бизнес-план Tut.by, говорит Волошин. Соучредитель Tut.by подчеркивает, что проект работает на собственном ПО, которое лишь использует данные «Яндекс.Маркета» о белорусских интернет-магазинах.

Tut.by был создан в 2000 г. программистом Юрием Зиссером. Первоначально проект был бесплатной почтовой службой с перспективой превращения в портал. Впоследствии проект стал позиционировать себя как онлайн-медиа. Ежедневная аудитория ресурса составляла 1,8 млн человек.

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Одновременно с обысками в офисах Tut.by у компании были изъяты сервера, находившиеся в дата-центре, и программное обеспечение. Министерство информации республики приняло решение заблокировать доступ к сайту издания. Вместе с этим перестали работать почтовая служба mail.tut.by и сервис по сбору пожертвований help.blog.tut.by. Из-за изъятия серверов и материалов редакции пока не удается восстановить работу на сайтах-зеркалах, объяснял Волошин.

Обыски проходили также в домах сотрудников и журналистов Tut.by. По их итогам задержанными оказались полтора десятка человек, связанных с изданием, включая главного редактора Tut.by Марину Золотову, гендиректора проекта Людмилу Чекину, главного инженера Аллу Лапатко, главного бухгалтера Анжелу Ассад, замгендиректора по техническим вопросам Александра Дайненко, юрисконсультанта Екатерину Ткаченко и др.

Также под арестом оказались менеджер связанного с Tut.by проекта Tam.by Дарья Данилова и Андрей Авдеев, менеджер компании Publisher Box, помогающей белорусским сайтам зарабатывать с помощью рекламных сетей «Яндекса» и Google. Задержана была и вдова скончавшегося в 2020 г. Юрия Зиссера Юлия Чернявская, отправленная под домашний арест. Основным акционером издания сейчас является ее дочь Евгения Чернявская.

Проблемы у хостинг-провйадера Hoster.by

Обыски происходили и у других аффилированных с Tut.by проектов: автомобильном ресурсе Av.by, сайту по поиску работы Rabota.by и хостинг-провайдере Hoster.by. Гендиректор Hoster.by Сергей Повалишев также оказался в числе задержанных.

Hoster.by – крупнейший хостинг-провайдер и регистратор доменных имен в Белоруссии, обслуживающий 60% ресурсов белорусского интернета. Также компания является техническим администратором доменных зон .By и .Бел.

В Hoster.by сообщили, что компания продолжает работать в обычном режиме. Также в компании утверждают, что ранее они были частью того же юридического лица, что и Tut.by, но сейчас связи между проектами нет. В то же время Волошин отзывался о Hoster.by как об «аффилированном проекте».