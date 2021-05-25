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Раскрыт список компаний, которые власти будут блокировать за отсутствие офиса в России. Под ударом «Википедия» и Telegram

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал список из 20 интернет-сервисов, которым, если его законопроект вступит в силу, будет грозить блокировка за отсутствие у них российского представительства. В списке оказались Facebook, ранее переживший блокировку Telegram, «Википедия» и даже Google.

Власти против иностранных сервисов

Стали известны иностранные интернет-компании, попадающие под действие так называемого законопроекта «о приземлении». Он обязывает организации открывать представительства в России и регистрироваться на сайте Роскомнадзора под угрозой различных санкций, вплоть до полной блокировки в Рунете.

Список компаний опубликовал в своем Telegram-канале Александр Хинштейн. Это глава комитета парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи и по совместительству один из авторов законопроекта.

В общей сложности под угрозой блокировки оказалось 20 крупных сервисов. Среди них Facebook, WhatsApp, Telegram Павла Дурова, а также «Википедия» и даже сайт популярной в России сети магазинов Ikea.

Кто попал в список

Перечень, опубликованный Хинштейном, можно условно поделить на ряд категорий. Первый раздел – это социальные сети, и в нем числятся Facebook, Instagram и Twitter.

Второй – это видеохостинги, где есть YouTube, Twitch и TikTok. Примечательно, что сам Хинштейн отнес TikTok к соцсетям.

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"Список Хинштейна"

Далее идут мессенджеры и почтовые сервисы – WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail. За ними следуют поисковые системы Google и Bing.

Хостинг-провайдеры тоже попали в список – угроза санкций нависла над Amazon, Digital Ocean, Cloudflare и GoDaddy. Последняя категория – это онлайн-торговля, и к ней относятся AliExpress, Iherb и Ikea. Отдельно Хинштейн упомянул и «Википедию» - самую крупную и самую известную онлайн-энциклопедию в мире.

Особая избирательность

На момент публикации материала не было известно, будет ли «список Хинштейна» в дальнейшем дорабатываться, или же это его финальная версия. Однако следует обратить внимание, что подавляющее большинство сервисов, которым грозит блокировка на территории России – американские.

Исключение в этом плане составляют лишь TikTok (Китай) Telegram (Великобритания), Viber (Израиль), AliExpress (Китай) и Ikea (Швеция). Также в исключения можно отнести и «Википедию», хотя большинство ее серверов расположены в США.

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Публикация в Telegram-канале Александра Хинштейна

Отметим, что российские власти ранее предпринимали попытку заблокировать Telegram, но она оказалась тщетной. Летом 2020 г. все ограничения с мессенджера были сняты.

Кроме того, в России ведется разработка отечественного аналога «Википедии», и параллельно с ней «Газпром-медиа» работает над созданием российского конкурента TikTok. Весной 2021 г., как сообщал CNews, российский видеохостинг Rutube превратился в точную копию YouTube.

Законопроект «о приземлении»

Законопроект, грозящий блокировкой популярным у россиян сервисам – это детище Хинштейна, созданное им совместно с другими депутатами фракции «Единая Россия». В список авторов вошли Сергей Боярский (сын актера Михаила Боярского), Максим Кудрявцев, Антон Горелкин и сенатор Алексей Пушков.

Документ носит название «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории Российской Федерации» и предъявляет три требования к зарубежным к интернет-компаниям. В первую очередь им нужно открыть в России свое представительство, создать филиал или хотя бы зарегистрировать юрлицо. Также им придется создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, который она в дальнейшем будет использовать «для взаимодействия с государственными органами России».

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Александр Хинштейн

В третьем требовании сказано, что компании нужно «разместить на информационном ресурсе электронную форму для направления обращений российских граждан и организаций, требования к которой устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи».

Законопроект, как сообщал CNews, был внесен на рассмотрение в Госдуму 21 мая 2021 г. Тогда Хинштейн заявил, что депутаты рассмотрят его до конца весенней сессии, которая завершится 18 июля 2021 г. Позже он назвал более точную дату начала рассмотрения – 28 мая 2021 г.

Если документ пройдет все инстанции, то он вступит в силу 1 января 2022 г. За нарушение требований интернет-компаниям грозят многочисленные санкции, среди которых есть запрет на распространение рекламы об их информационном ресурсе. Также авторы законопроекта предлагают запретить распространение рекламы на самом этом ресурсе, а заодно и на проведение платежей в адрес этого ресурса.

Упомянуты запреты на поисковую выдачу и на сбор и трансграничную передачу персональных данных. Последним в перечне упомянуто частичное или полное ограничение доступа к информационному ресурсу. Под «частичным», как пояснил Хинштейн в своем Telegram-канале, подразумевается замедление трафика.

Примечателен тот факт, что в предварительной версии законопроекта было всего два требования к компаниям – открытие российского представительства и регистрация на сайте Роскомнадзора. Авторы хотели обязать их еще и открывать счета в российских банках, но в итоге решили отказаться от этой идеи.

Комментарий AliExpress

Онлайн-магазин AliExpress, пишет Forbes, в числе первых отреагировал на попадание в «список Хинштейна». Его представители заявили, что у магазина есть свой представитель России – юрлицо ООО «Алибаба.ком (РУ)».

К тому же, с их слов, торговая деятельность сервиса переведена в доменную зону.RU., а сам магазин входит в совместное предприятие «AliExpress Россия», основанное в 2019 г. месте с российским холдингом Mail.Ru Group, «Мегафоном» и Российским фондом прямых инвестиций.

«Все российские пользователи покупают товары только на сайте aliexpress.ru, с сайта aliexpress.com все пользователи из России автоматически переправляются на российский локальный сайт. Сегодня в AliExpress Россия работает более 700 человек, включая более 500 разработчиков и IT- специалистов. Мы строим компанию, полностью локализуя как приложение, логистику, так и сами товары: на AliExpress уже четверть оборота приходится на российских селлеров, и эти цифры также растут», – добавили представители компании.

Эльяс Касми

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