Фигурантам уголовного дела о частотах Beeline заменили тюрьму штрафами

Экс-чиновники правительства Киригзии, арестованные в рамках коррупционного скандала о незаконной продаже частот местной «дочки» Veon, вышли на свободу. Их приговорили к выплате штрафов. Такой же приговор получил и организатор схемы.

Приговор по делу о продаже частот «дочке» Veon

Первомайский районный суд Бишкека (столица Киргизии) вынес приговор председателю наблюдательного совета и соучредетелю местного оператора кабельного телевидения «Ала-ТВ» Артуру Халдарову. Об этом сообщает агентство Tazabek. Обвиняемый был признан виновным в совершении коррупционных действий, связанных с продажей частот сотовому оператору Sky Mobile (торговая марка Beeline, вместе с российским «Вымпелкомом» входит в группу Veon) и их последующим переоформлением.

Как «дочка» Veon «хитрым» способом получила частоты для 4G

«Ала-ТВ» владела полосой частот шириной 200 МГц в диапазоне 2,5-2,7 ГГц, использовавшихся для технологии беспроводного телевещания MMDS. Затем эти частоты были проданы Sky Mobile за $1,5 млн, после чего Sky Mobile переоформил в Госагентстве связи данные частоты для реализации технологии четвертого поколения сотовой связи (4G) стандарта LTE. Тем самым Sky Mobile избежал необходимости приобретать дорогостоящие частоты для LTEна аукционе.

Когда весной 2020 г. правоохранительные органы выяснили обстоятельства данной сделки, Военная прокуратура Киргизии вместе с Государственным комитетом по национальной безопасности (ГКНБ) начали расследование. Решение о переоформлении частот было отменено, а глава Госагентства связи Наталья Черногубова ушла в отставку и оказалась под стражей. Вместе с ней были арестованы ее заместитель и двое неназванных сотрудников ГКНБ.

Бывшие чиновники правительства Киригзии, помещенные под стражу в ходе рассмотрения дела о незаконной продаже частот местной «дочки» Veon, вышли на свободу

Позднее под стражу были взяты Артур Халдаров, директор по стратегии и развитию «Ала-ТВ» Дмитрий Ветлугин и заместитель председателя Госкомитета по информационным технологиям и связи (ГИТС, в его подчинении находится Госагентство связи республики) Максат Джалышбаев. Страсти накалялись и летом 2020 г. Из-за данного скандала ушел в отставку премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев вместе со всем местным правительством.

Арест топ-менеджера Veon

В конце 2020 г. в Киргизии после парламентских выборов в Киргизии начались беспорядки, которые привели к смене власти. Президент республики на тот момент Сооронбай Жээнбеков вынужден был уйти в отставку. Из тюрьмы был выпущен политический деятель Садыр Жапаров, который в начале 2021 г. был избран президентом Киргизии.

После смены власти аресты по упомянутому делу с радиочастотами продолжились. Так, в конце 2020 г. были арестованы бывший глава аппарата Правительства Самат Кылжыев и замглавы Аппарата правительства, заведующий отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций Азамат Араев. В начале 2021 г. под стражей оказался гражданин Украины Евгений Кражан, до той пор занимавший пост гендиректора Sky Mobile.

Кто кого склонял к коррупции

По версии следствия, Артур Халдаров обратился к Азамату Араеву с просьбой посодействовать в переоформлении частот для Sky Mobile. За это Халдаров пообещал Араеву $20 тыс. Со своей стороны, Халдаров обратился к Кылжыеву с просьбой оказать влияние на руководство Госагентства связи в данном вопросе.

Для решения вопроса с переоформлением частот также необходимо было получить согласие от Джылышбаева и сотрудников ГКНБ. С этой целью Халдаров, по версии следствия, передал неназванным сотрудникам ГКНБ еще $60 тыс.

В ходе расследования Джылышбаев, Халдаров и Араев заключили соглашения со следствием и рассказали подробности коррупционной схемы. В результате всем фигурантам дела, которые ранее были арестованы, по настоящее время выносились приговоры, не связанные с лишением свободы. Еще до вынесения приговоров им были изменены меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, а после вынесения приговоров обвиняемые оказывались на свободе.

Так, Халдаров был приговорен к штрафу в размере 220 тыс. сомов ($2,6 тыс.), Араев и Кылжыев — к штрафам в 300 тыс. сомов ($3,6 тыс.) каждый, двое неназванных сотрудников ГКНБ — также к штрафам в 300 тыс. сомов каждый, Черногубова и Джылышбаев — к 260 тыс. ($3,1 тыс.) каждый. Евгению Кражану приговор пока не вынесен, но его уже отпустили под домашний арест.

Позиция Veon

В группе Veon ранее говорили, что сделка по покупке Sky Mobile частот у «Ала-ТВ» соответствовала «высочайшим этическим и корпоративным стандартам». При этом компании неизвестно о каких-либо проблемах с регулирующими органами из-за этой сделки.