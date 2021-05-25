Бывший ИТ-директор Росреестра и владельцы ИТ-компании арестованы по делу о реестре недвижимости

В Москве под стражу были взяты бывший ИТ-руководитель Росреестра и два совладельца компании — партнера организации. Все они подозреваются в мошенничестве при создании единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН).

Арест ИТ-руководителя Росреестра

Экс-начальник управления информационных технологий Росреестра Александр Бибиков арестован. Также под стражу был взят совладелец ИТ-компаний «Юнидата» и «Таскдата рус» Антон Евгеньев. Оба они проходят по уголовному делу, связанному с мошенничеством при создании единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). Об этом изданию TAdviser рассказал источник, хорошо знакомый с деятельностью Росреестра.

В картотеке судов Москвы общей юрисдикции можно обнаружить зарегистрированные 19 мая 2021 г. дела по арестам людей, чьи фамилии и инициалы совпадают с данными вышеупомянутых лиц. В Басманном суде уточнили TAdviser, что фигурантам дел была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 18 июля 2021 г.

Издание обращает внимание на то, что в картотеке судов также есть сведения о деле в отношении некоего Кузнецова С. В., тоже зарегистрированное 19 мая. Эта фамилия и инициалы совпадают с фамилией и инициалами гендиректора «Юнидаты».

Из-за мошенничества при создании ИТ-системы Росреестра арестованы его бывший ИТ-руководитель и партнеры организации

В картотеке судов указано, что все трое проходят по делам по ст. 159, ч. 4 уголовного кодекса России — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Максимальное наказание за такое преступление составляет десять лет лишения свободы.

В «Юнидате» заверили CNews, что к этой компании инцидент не имеет отношения, а затрагивает «Таскдата рус». Представители Росреестра сообщили CNews, что Бибиков был уволен из организации в июле 2020 г.

Некоторые подробности

По данным ЕГРЮЛ, Сергей Кузнецов выступает гендиректором юрлиц ООО «Юнидата» и ООО «Юнидата технолоджи». В первом случае — с 28 июля 2015 г., во втором — с 22 декабря 2017 г.

В обеих этих организациях ключевые доли принадлежат Антону Евгеньеву (40% и 50% соответственно), а за Кузнецовым числятся доли в 23%. Еще по две доли в 13,5 % принадлежат Владиславу Каменскому и Алексею Цирюльникову. В Юнидате по 5% принадлежит Михаилу Лебедеву и Александру Харламову.

Прямых госконтрактов с Росреестром, по данным «Контур.фокуса», у обеих организаций нет. Однако на сайте компании «Юнидата» Росреестр упомянут в числе заказчиков — наряду с Русгидро, «Ростехом» и др., с которыми прямых договоров у компании в «Контур.фокусе» также не числится.

В «Контур.фокусе» отмечается, что по итогам 2020 г. выручка «Юнидата технолоджи» составила 31,3 млн руб., что на 49% меньше, чем годом ранее. Чистый убыток продемонстрирован на уровне 9,8 млн руб. У «Юнидаты» дела обстояли лучше. По итогам 2020 г. ее выручка составила 186,1 млн руб. с приростом этого показателя на 80% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 70,2 млн руб.

Что касается ООО «Таскдата рус», то состав ее учредителей идентичен «Юнидате». Госзаказчиками компании в разные годы становились ФГБУ «Рослесинфорг», ДИТ Москвы, ГКУ Москвы «Информационный город», РЖД. По итогам 2020 г. выручка организации составила 348,3 млн руб. с падением показателя на 34% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль составила 1,2 млн руб. Росреестр на сайте компании фигурирует в числе заказчиков.

Чем занимаются «Юнидата» и «Таскдата»

«Юнидата» указывает на своем сайте, что компания была создана в 2014 г. в качестве разработчика ПО, и там же пишет, что свою историю ведет с начала 2000-х годов. В частности, там сказано, что в 2007 г. группа выпускников математико-механического факультета СПбГУ влилась в стартап компании Siperian, где был сформирован R&D-центр по реинжинирингу продукта по управлению основными данными (Master Data Management).

В 2010 г. Siperian была приобретена американской компанией Informatica; на базе R&D-центра было сформировано представительство Informatica, открыт центр разработки в Санкт-Петербурге, а также офис продаж в Москве.

В 2011 г. разработчики пришли к идее создания собственной продуктовой платформы, основанной на технологическом стэке свободного ПО. В 2014 г. отдел разработки и технической поддержка платформы «Юнидата» был выдеден в отдельную компанию. «Существует единая дорожная карта развития продукта, которая опирается на современные тренды развития отрасли в области управления данными (Data Governance), обеспечения качества данных и работы с нормативно-справочной информацией, а также на новые технологии и способы обработки больших массивов данных», — говорит о себе компания на своем сайте.

«Таскдата рус» сообщает на своем сайте, что разрабатывает ПО и специализируется на внедрении систем управления данными. Компания, по ее заверениям, обладает собственным набором отраслевых решений и продуктов по управлению основными данными предприятий. Ее офисы расположены в в Санкт-Петербурге и Москве.

Основные направления деятельности организации определены как разработка приложений высокого уровня сложности, ориентированных на обработку больших объемов данных, а также интеграция различных сторонних систем по автоматизации предприятий и сбору различной аналитической информации.

Что собой представляет ЕГРН

Росреестр как куратор единого государственного реестра недвижимости позиционирует ЕГРН в качестве информсистемы, представляющей собой достоверный источник информации об объектах недвижимости на территории России. «Кадастровый учет, возникновение и переход права на объекты недвижимости подтверждаются выпиской из ЕГРН», — отмечает ведомство.

Подчеркивается, что государственная регистрация права в ЕГРН является единственным доказательством существования зарегистрированного права.

«Государственная регистрация возникновения или перехода прав на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН, — говорится на сайте Росреестра. — При этом выписка из ЕГРН — это документ, удостоверяющий только факт проведения государственной регистрации права, и в данном документе в числе иных сведений, указанных в ней, подтверждается, что на дату, указанную в ней в качестве даты выдачи, за определенным в ней лицом зарегистрировано указанное в ней право на основании поименованных в ней документов на описанный объект недвижимости, о чем в ЕГРН в соответствующий день сделана регистрационная запись под соответствующим номером».