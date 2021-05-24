«Росатом» переносит огромную финансовую ИТ-систему с Oracle на Postgres Pro

Финансовая ИТ-система «Росатома» для учета его казначейских операций, в контур которой входит свыше двухсот дочерних организаций госкорпорации мигрирует с американской СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. С учетом обновления самой ИТ-системы отечественной разработки проект обойдется в сто с небольшим миллионов.

От Oracle — к Postgres Pro

Как выяснил CNews, масштабная ИТ-система «Росатома» «Расчетный центр корпорации» переедет с СУБД Oracle на российскую Postgres Pro. Она представляет собой отечественный коммерческий продукт, разработанный компанией Postgres Professional с использованием свободно распространяемой бесплатной СУБД PostgreSQL.

Замещение СУБД состоится в рамках проекта по модернизации «Расчетного центра корпорации». Система будет обновлена по итогам завершившегося тематического тендера «Гринатома» — главного ИТ-интегратора госкорпорации «Росатом».

Тендер был запущен 31 марта 2021 г. в формате открытого запроса предложений в электронной форме. Начальная цена договора была выставлена на уровне 105,9 млн руб. По окончании срока приема заявок выяснилось, что единственным претендентом на бюджетные средства выступает компания из Новосибирска «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Цена предложения компании составила 105,8 млн руб.

Именно ПО ЦФТ «Росатом» сейчас и использует для поддержки системы «Расчетный центр корпорации». В ходе вышеупомянутого проекта, помимо замены СУБД, версия основного используемого «Росатомом» продукта компании также будет обновлена.

«Росатом» переносит финансовую ИТ-систему для сотен «дочек» с Oracle на Postgres Pro

Как можно заключить из архивных публикаций «Росатома», госкорпорация имеет весьма давние отношения с сибирской компанией. Сообщение о том, что «Росатом» выбрал систему «ЦФТ-финансово-расчетный центр корпорации» — с целью организации централизованного учета казначейских операций для предприятий ядерно-энергетического комплекса, датировано июнем 2010 г.

Также стоит отметить, что ЦФТ достаточно активно сотрудничает с командой Postgres Professional, о чем свидетельствуют свежие сообщения на сайте организации.

Некоторые подробности проекта

Основной целью рассматриваемого проекта «Росатом» заявляет замещение иностранных ИТ-продуктов решениями отечественного производства — в соответствии с отдельным пунктом протокола заседания Совета по планированию текущей и проектной деятельности госкорпорации от 11 сентября 2019 г.

Из тендерной документации следует, что в периметре взаимодействия с системой находятся 242 организации атомной отрасли, включая филиалы госкорпорации.

В продуктивной среде с системой взаимодействует одна база данных, в тестовой — шесть. Общее количество пользователей по состоянию на 29 мая 2020 г. заявлено на уровне 1039 единиц. Из них со стороны предприятий — 997, казначейства «Росатома» — 34, службы поддержки пользователей и технических записей — восемь. Основными банками взаимодействия для системы выступают ВТБ, Газпромбанк и Сбербанк.

Максимальный размер баз данных заявлен на уровне 14 ТБ. Объем исходящих платежей — не менее 5 тыс. операций в день.

На данный момент система использует сервер приложений JBoss и СУБД Oracle 11.2.0.2 Enterprise Edition. Два сервера отчетов системы функционируют на базе Oracle Application Server Forms and Reports Services 11gпод управлением операционной системы Microsoft Windows Server 2016. «СУБД Oracle 11.2.0.2 используется до момента перевода на импортонезависимую СУБД», — резюмирует заказчик.

Замена СУБД в «Росатоме»

По линии СУБД «Росатом» держит курс на импортозамещение не первый год. В частности, в декабре 2020 г. CNews писал, что госкорпорация выделила около 300 млн руб. на приобретение лицензий и сертификатов техподдержки Postgres Pro в различных модификациях.

ПО предполагалось передать в 28 структур заказчика. Закупаемый софт должен был частично заменить Oracle Database и Microsoft SQL Server.

Получателями ПО в разных объемах и конфигурациях должны были стать сам «Росатом» непосредственно и 27 его структур по всей стране: «Атомтехэнерго», РИР, ВНИИА им. Н. Л. Духова, «Атомфлот», ППГХО, ФЭО, РАСУ, «Белоярская АЭС-авто», «Химпроминжиниринг», «НИКИМТ-Атомстрой», «Концерн Росэнергоатом», «Смоленская АЭС-сервис», ГНЦ РФ ТРИНИТИ, «Наука и инновации», АСЭ, РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е. И. Забабахина, «Гринатом», «ВНИПИпромтехнологии», «Далур», Хиагда, МСЗ, «Наука и инновации», ААЭМ, «АЭМ-технологии», «ОКБМ Африкантов», «ЗиО-Подольск», «СвердНИИХиммаш».

В «Гринатоме» тогда рассказали CNews, что СУБД Postgres Pro планируется использовать во всех новых системах предприятий «Росатома». Также в планах был заявлен перевод на нее единой отраслевой системы документооборота и отраслевой ERP-системы корпорации.