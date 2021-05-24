Правительство раздаст бизнесу 5 миллиардов на внедрение искусственного интеллекта

Михаил Мишустин утвердил план поддержки российских ИИ-проектов. На них до 2024 г. государство выделит гранты в сумме на 5,26 млрд руб. Максимальный размер одного гранта не будет превышать 100 млн руб.

Правительство поддержит искусственный интеллект

Российское правительство утвердило план господдержки отечественных проектов в сфере искусственного интеллекта (ИИ). На эти цели власти намерены выделить в общей сложности 5,26 млрд руб.

Субсидии будут обеспечены до 2024 г. в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект». Правила их предоставления утвердил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Правительство планирует распределять эти средства по итогам конкурсного отбора. Победителям конкурса будет предоставлен выбор, на что они смогут потратить деньги – например, их можно будет направить на закупку необходимого им оборудования и программного обеспечения. Также они могут оплатить на них услуги программистов, погасить аренду офисных помещений, вложить их в обслуживание рабочих мест и т. д., говорится на сайте Правительства.

Между тем, рассчитывать на миллиардные гранты участники конкурсного отбора не смогут. Согласно утвержденным правилам, максимальный размер суммы, которую сможет получить один победитель конкурса, не превысит 100 млн руб.

Дополнительные субсидии

В рамках развития ИИ в России Правительство собирается также утвердить правила субсидирования «мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать собственные проекты в сфере ИИ». Как сказано на сайте Правительства, авторы лучших проектов получат менторскую и экспертную поддержку.

Михаил Мишустин

Новые правила также будут предусматривать финансирование услуг по профильному дополнительному образованию. За счет этого у россиян появится возможность получить сертификаты на прохождение специальных учебных программ по искусственному интеллекту.

Финансирование мероприятий, как и в случае с господдержкой проектов в сфере ИИ, рассчитано до 2024 г. Между тем, денег на это будет выделено значительно меньше – 1,23 млрд руб.

По мнению Правительства, субсидии на развитие ИИ в России в суммарном размере 6,79 млрд руб. «помогут расширить практическое применение ИИ, простимулируют цифровую трансформацию экономики и станут драйвером социально-экономического развития страны».

Российскому ИИ нужны сотни миллиардов рублей

Развитие искусственного интеллекта в России потребует крупных вложений. Так, в мае 2019 г. в распоряжении CNews оказался предварительный вариант дорожной карты развития «Нейротехнологий и искусственного интеллекта», подготовленной Сбербанком. В нем говорилось, что суммарный размер инвестиций в ИИ-сферу до 2024 г. должен составить 100 млрд руб. К 2030 г. данная сумма должна была увеличиться до 180 млрд руб.

В конце октября 2019 г. Минцифры опубликовало финальный вариант этой дорожной карты, в котором речи о 100 млрд руб. больше не было. В итоговом документе сумма вложений до 2024 г. в ИИ выросла в четыре раза – до 392 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет должен будет выделить 57 млрд руб., внебюджетные источники – 335 млрд руб.

Наибольшие затраты, говорилось в документа, должны быть направлены на предоставление субсидий кредитным организациям – 112,5 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 102,2 млрд руб., федеральный бюджет – 10,3 млрд руб.

Поддержка малых предприятий потребует 61,3 млрд руб. Из этой суммы внебюджетные источники выделят 51 млрд руб., федеральный бюджет – 10,3 млрд руб.

За две недели до публикации дорожной карты Сбербанка Президент России Владимир Путин подписал указ, утвердивший национальную стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Данная стратегия определяет цели и задачи развития искусственного интеллекта в России, а также меры по его использованию для обеспечения национальных интересов и реализации стратегических национальных приоритетов, в том числе в области научно-технологического развития. Проект документа был представлен в мае 2019 г.

В феврале 2020 г. Сбербанк вновь пересмотрел сумму, необходимую России для развития ИИ. По подсчетам экспертов банка, на соответствующие цели необходимы средства размере 244 млрд руб. за период до 2024 г. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 91 млрд руб., внебюджетные источники – 152 млрд руб. Основным источником внебюджетного финансирования станет сам Сбербанк – он готов вложить в развитие искусственного интеллекта 112,5 млрд руб.

Все цифры были приведены в проекте дорожной карты по развитию технологий искусственного интеллекта. Документ был подготовлен Сбербанком в рамках контракта с Правительством России.

В сентябре 2020 г. стало известно о готовности российского Правительства выделить 12 млрд руб. на поддержку небольших российских ИИ-стартапов. Эту программу анонсировал Михаил Мишустин, и ее условия подразумевают распределение всех средств между 1200 компаниями в течение ближайших четырех лет.

«Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий», – сказал российский премьер-министр.

Глава Правительства добавил тогда, что стратегия развития ИИ в России инициирована президентом Владимиром Путиным, который определил развитие искусственного интеллекта как «вопрос безопасности и выживания государства».