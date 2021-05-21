Спецпроекты

«Почта России» четырехкратно нарастит многомиллиардные инвестиции в российские ИТ

Бизнес Инвестиции и M&A Интеграция Инфраструктура ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
Обновленная стратегия цифровой трансформации «Почты России» до 2030 г. предусматривает четырехкратный рост инвестиций в российские ИТ-решения по сравнению с 2019 г. и доведение доли расходов на закупку отечественного ПО по отношению к зарубежному до 70% к 2024 г.

Цифровизация российскими ИТ-решениями

«Почта России» намерена к 2030 г. обеспечить четырехкратный рост инвестиций в российские ИТ-решения по сравнению с 2019 г., а также к 2024 г. увеличить до 70% долю расходов на закупку российского софта по отношению к зарубежному ПО. Об этом CNews сообщили в пресс-службе компании со ссылкой на показатели эффективности, которые будут заложены в обновленную стратегию цифровой трансформации «Почты России». Документ формируется согласно решению совета директоров компании от 17 мая 2021 г.

По итогам 2019 г. расходы компании на отечественное ПО достигли 2,1 млрд рублей, или порядка 60% от общих затрат на софт. Затронет ли заявленный прирост инвестиций в российские ИТ только софтверное направление или подразумеваются еще какие-то решения, в компании на момент публикации материала объяснить CNews не смогли.

Согласно данным финансовой отчетности «Почты России», опубликованным на официальном сайте компании, в 2019 г., суммарные расходы на развитие ИКТ составили 3,884 млрд руб. при этом 160 млн руб. было направлено на обеспечение комплексной информационной безопасности.

«Как одна из крупнейших компаний страны, "Почта" готова обеспечивать спрос на качественную и конкурентоспособную отечественную ИТ-продукцию, – сказал генеральный директор компании Максим Акимов. – Мы уверены, что именно спрос и высочайшие требования к качеству поставляемых решений являются наиболее действенным механизмом развития отрасли: научных, инженерных компетенций, производственных мощностей».

Импортозамещение в «Почте России»

В 2017 г. CNews сообщил о начале внедрения в «Почте России» CRM-системы автоматизации продаж на базе платформы bpm’online российской компании Terrasoft. Внедрением занималась компания «Айти», выигравшая конкурс. Стоимость подряда составила 94,9 млн руб.

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«Почта России» четырехкратно нарастит инвестиции в российские ИТ-решения

В апреле 2018 г. CNews рассказал о планах «Почты России» по внедрению голосовой технологии для распознавания личностей клиентов компании «Центр речевых технологий» (ЦРТ). На интеграцию системы в Почта банке планировалось затратить 113 млн руб.

В апреле 2019 г. CNews рассказал о планах «Почты России» по переводу всех филиалов в стране на отечественное ПО «Мой офис». Процесс перехода должен был занять три года (до 2021 г. включительно) и затронуть все 82 региональных филиала предприятия. Интегратором по итогам открытого тендера по подбору офисного ПО и работ по обучению и техподдержке стала компания ООО «Бином», которая обязалась поставить 30 тыс. лицензионных копий пакета «Мой офис», включая 2 тыс. лицензий «Мой офис профессиональный» и 28 тыс. «Мой офис стандартный». Общая сумма контракта, включающая расходы на ПО и обучение персонала, составила 352,6 млн руб.

В декабре 2020 г. CNews рассказал о приобретении «Почтой России» серверного оборудования на 2,7 млрд руб., из которых 70% должно прийтись на российскую технику. Поставщиком серверного оборудования стала «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК), а ее поставщиком в этом проекте – компания «Технопром». В соответствии с номенклатурой поставки, «Почта России» заказала четыре СХД, 72 оптических коммутатора, 9 гиперконвергентных вычислительных платформ, 22 коммутатора двух типов и 709 серверов пяти типов. Между собой серверы отличаются объемом оперативной памяти (от 1920 до 384 ГБ), числом и объемом накопителей и т. д.

Как пояснили CNews в «Почте России», в 2020 г. компания с использованием лизингового финансирования ГТЛК совершила закупку оборудования для ЦОД отечественного производства компаний «Аквариус» и Yadro на сумму 1,8 млрд руб. для развития своего дата-центра и сетевого оборудования для отделений почтовой связи, которое было адаптировано российским производителем компанией «Элтекс» под требования заказчика. Закупки совершались в рамках федпроекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Как рассказали CNews в «Почте России», компания оформила одно из самых крупных внедрений продуктов «1С» в стране. Комплекс инфосистем «1С» компании покрывает оперативный (коммерческий), бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, расчет зарплаты, формирование консолидированной отчетности, учет объектов недвижимости и земельных участков, электронного документооборота и закупочной деятельности.

По данным компании, на внедрение и поддержку продуктов 1С в 2010-2020 гг. «Почта России» инвестировала порядка 5 млрд руб. В компании также заявили, что до 2025 г. намерены инвестировать в развитие комплекса инфосистем «1С» еще порядка 3,5 млрд руб.

В рамках обеспечения информационной безопасности предприятия уже сейчас «Почта России» использует преимущественно отечественные решения, при этом их использование превышает 70%, пояснили CNews в компании. В частности, на всех рабочих компьютерах сотрудников установлены продукты «Лаборатории Касперского».

Цифровая трансформация «Почты России»

В начале 2019 г. CNews рассказал об озвученных гендиректором «Почты России» на тот момент Николаем Подгузовым планах инвестировать в цифровизацию компании более 40 млрд руб., из которых около 15 млрд руб. планировалось направить на укрепление цифровой инфраструктуры, порядка 10 млрд руб. потратить на проекты в сфере облачных вычислений, больших данных и тестирование искусственного интеллекта для роботизации бизнес-процессов, остальные 10-15 млрд руб. планировалось вложить в цифровизацию продуктов и услуг.

В конце декабря 2020 г. CNews стало известно о том, что «Почта России» в лице своей 100% дочерней компании «Почтовые финансы» учредила компанию «Почта диджитал» (Post Digital LLC). Учредителями ООО «Почта диджитал» с уставным капиталом 51 млн руб., согласно данным ЕГРЮЛ, стало ООО «Почтовые финансы» с долей 99,9% (50,949 млн руб.) и Андрей Серегин с долей 0,1% (51 тыс. руб.), который также фигурирует в качестве гендиректора компании.

Как пояснили CNews в «Почте России», «Почта диджитал» будет холдинговой структурой, которая инкорпорирует «Почтатех» и несколько других направлений для «повышения скорости и внутренней эффективности ИТ-разработки, более гибкой работы с внутренними ресурсами в соответствии с нормами ИТ-рынка». Таким образом, «Почтатех» (ООО «Почтовые технологии»), созданная «Почтой России» в 2016 г. для ее цифровой трансформации, станет компанией в составе холдинга «Почта диджитал». Самостоятельный статус позволит ей претендовать на использование существующих налоговых льгот для ИТ-компаний, говорят представители «Почты России».



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