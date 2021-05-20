Спецпроекты

Сбербанк создал «убийцу» Android для умных телевизоров

ПО Софт ИТ в банках ИТ в госсекторе Техника
, Текст: Эльяс Касми

Сбербанк выпустил ОС «Салют-ТВ» для смарт-телевизоров. Первые устройства с ней поступят в продажу в июне 2021 г., их выпуском займутся ВВК и Hyundai. За год до этого свою ТВ-платформу выпустил «Яндекс», бывший партнер Сбербанка. Он тоже сотрудничает с Hyundai, а также c рядом других мировых брендов.

Смарт-ТВ Сбербанка

Сбербанк разработал операционную систему для смарт-ТВ, получившую название «Салют ТВ». Как сообщили CNews представители банка, новая прошивка появится в телевизорах ряда крупных мировых брендов, включая китайский ВВК и корейский Hyundai.

Первые телевизоры поступят в продажу в июне 2021 г., и это будут модели с диагоналями от 43 до 75 дюймов и разрешением Ultra HD (4К). Появление компактных смарт-ТВ от 24 до 43 дюймов с экранами Full HD состоится позже, сроки их релиза пока неизвестны.

В компании заверили, что ТВ-каналы (спутниковые и антенные), а также видеовходы и файловый менеджер будут работать без подключения к интернету.

Особенности системы

По словам представителей Сбербанка, «Салют ТВ» была разработана командой SberDevices. На запрос CNews, была ли она создана с нуля, или в ее основе лежит какая-либо популярная ТВ-платформа (например, Android TV), на момент публикации материала они ответить не смогли. Также нет данных о том, какие производители, помимо ВВК и Hyundai, будут устанавливать «Салют-ТВ» на свои телевизоры.

sbtv601.jpg

У Сбербанка тепеть есть собственный аналог Android TV

В «Салют ТВ» есть фирменные голосовые помощники Сбербанка – «Сбер», «Афина» и «Джой», которые также используются в других программных продуктах компании, включая приложение «Сбербанк онлайн». В их задачу входит выполнение голосовых команд пользователя – ответы на вопросы, поиск контента, заказ продуктов и т. д. Дополнительно есть функция управления устройствами умного дома Сбербанка, то есть телевизор будет выступать в качестве хаба.

Поддержка приложений

Представители Сбербанка заявили CNews, что в «Салют ТВ» нет обычных приложений. С их слов, система работает с «умными мультимодальными смартапами (smart app, умное приложение; – прим CNews) с возможностью управлять устройствами разными способами: голосом, с помощью пульта или воспользовавшись его виртуальным аналогом».

sbtv602.jpg

Управлять системой можно пультом или голосом

Искать нужные приложения для смарт-ТВ Сбербанк предлагает в своем фирменном магазине «смартапов» SmartMarket. Компания заявляет, что в каталоге есть игры различных жанров (головоломки, аркады и спортивные симуляторы) и программы фирменных стриминговых сервисов. Упоминаются софт онлайн-кинотеатра Okko и музыкального сервиса «Сберзвук», оба принадлежат Сбербанку. В перечне приложений также есть сервис заказа продуктов «Самокат».

sbtv605.jpg

SmartMarket

На 20 мая 2021 г. приложения в SmartMarket делились на 10 категорий: «Игры», «Для детей», «Музыка и видео», «Продуктивность и утилиты», «Покупки», «Бизнес и финансы», «Образ жизни», «Здоровье и фитнес», «Еда и напитки» и «Образование и культура». Больше всего утилит сосредоточено в разделе «Игры»; их здесь более 100.

Дополнительные функции

В «Салют ТВ» есть штатный браузер для веб-сервинга. Управлять им можно с помощью bluetooth-пульта (входит в комплект поставки) или при помощи виртуального пульта.

В телевизионной ОС Сбербанка есть специальный «детский режим», активируемый через приложение «Сберсалют». Он обеспечивает блокировку контента «для взрослых» и лишает детей возможности совершать платежи в приложениях.

Отечественный конкурент

За год до Сбербанка, в апреле 2020 г. на рынок ПО для смарт-телевизоров вышел российский ИТ-гигант «Яндекс». На тот момент компании были партнерами, но из-за разногласий они разорвали отношения летом 2020 г.

Прошивка «Яндекса» основана на базе ОС Google Android (используется открытая версия Android Open Source Project). Она объединяет возможности смарт-ТВ и функцию просмотра эфирных телеканалов в одном интерфейсе.

sbtv603.jpg

Смарт-платформа "Яндекса" для умных телевизоров

В частности, платформа включает в себя возможность просмотра 200 телеканалов из состава сервиса «Яндекс.эфир». Вместе с ними есть интегрированная поддержка онлайн-кинотеатра «Кинопоиск HD», и в дополнение к этому ТВ-платформа позволяет запускать приложения кинотеатров Ivi, Okko, TVzavr, Megogo и Tvigle, плюс есть возможность просмотра YouTube.

Поначалу новый интерфейс «Яндекса» работал только на телевизорах Dexp (бренд российской компании DNS). В начале июня 2020 г. выпуском смарт-ТВ с этой прошивкой начала заниматься и Hyundai, которая теперь сотрудничает со Сбербанком.

В августе 2020 г. в российской рознице появились смарт-ТВ марки Novex с прошивкой «Яндекса». Их продажи запустила группа «М.видео-Эльдорадо».

Из обычного телевизора в «умный»

Сбербанк позволяет подключать к своей экосистеме и обычные телевизоры, у которых нет смарт-функций. Для этого требуется наличие у них лишь одного свободного HDMI-порта.

Как сообщал CNews, в конце сентября 2020 г. Сбербанк выпустил свой первый гаджет, которым стала ТВ-приставка SberBox. Она поставляется с собственной фирменной прошивкой, открывающей доступ как к приложениям, так и к просмотру видеоконтента.

sbtv604.jpg

SberBox

На официальном сайте SberBox нет упоминания ОС, на базе которой работает эта приставка. По данным «М.видео», устройство управляется Google Android 9, дополненной специализированной оболочкой Сбербанка.



Другие материалы рубрики

МВД вошло во вкус «Эльбрусов». Министерство купит серверов с ними еще на 350 миллионов

Зарубежные ИТ-компании завалят обязательными условиями для работы в России

Экономика Рунета за год выросла почти на четверть

ИТ в торговле: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы

Коварные заграничные хакеры годами взламывали сети органов власти России и оставались незамеченными

Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смарт-часов Amazfit T-Rex Pro: выдержат любые испытания

Обзор HP EliteBook 835: бизнес-ноутбук для работы в дороге и офисе (видео)

Техноблог

Что еще может ваш роутер — неожиданные идеи

Лучшие рожковые кофеварки 2021 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новые биоботы плавают с беспрецедентной скоростью — все дело в необычных пружинах

Уникальный след есть у каждого 3D-принтера: в чем опасность

Тайну свитков Мертвого моря раскрыл ИИ

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
Показать еще
CNEWS TV
Российский бизнес переходит на отечественные решения для корпоративной...
Android 12. Краткий анализ изменений
Android 12. Подробный разбор
Обзор индийской версии Samsung Galaxy M12
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных ВТБ привлек ученых из МФТИ к развитию больших данных Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России Светлое будущее умных домов: что поможет быстрому развитию технологии в России