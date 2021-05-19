Поставить ПК на Linux в МВД вызвался только «Аквариус»

«Аквариус» стал безальтернативным поставщиком настольных ПК для МВД на 195,25 млн руб. — по 50 тыс. руб. за штуку. На аукцион министерства ни один другой претендент на госконтракт не пришел. По заданным параметрам техники она станет строиться на зарубежных процессорах — российские чипы не подходят.

ПК для МВД

Как выяснил CNews, поставщиком 3905 настольных компьютеров для МВД стала российская компания «Аквариус» (ООО «ПК Аквариус»). Она была признана победителем соответствующего тематического тендера федерального казенного учреждения «Центральное окружное управление материально-технического снабжения МВД РФ».

Этот тендер был объявлен госзаказчиком 8 мая 2021 г. в формате электронного аукциона с начальной ценой лота в 195,25 млн руб. Заявки от претендентов принимались до 17 мая. По истечении этого срока выяснилось, что кроме «Аквариуса» других желающих поставить технику в МВД не нашлось.

На этом основании аукцион формально был признан несостоявшимся, но тендерная комиссия приняла решение заключить контракт с «Аквариусом» — без снижения стартовой цены лота. Таким образом, стоимость одного компьютера для министерства составит 50 тыс. руб.

МВД покупает 3,9 тыс. ПК у «Аквариуса»

По условиям тендера, поставка ПК должна быть завершена до 1 ноября 2021 г. На момент публикации данного материала в МВД прояснить CNews вопросы назначения компьютеров не смогли.

Технические параметры ПК

Из документации закупки следует, что приобретаемые МВД ПК должны строиться на двухъядерных процессорах с базовой частотой не менее 3,7 ГГц. Этот параметр отсекает возможное участие любых существующих российских чипов — у них частота ниже.

Заданный объем установленной оперативной памяти типа DDR4 составляет 4 ГБ, а ее тактовая частота — 2400 МГц. Мощность блока питания должна составлять как минимум 300 Вт. Базовая частота видеоадаптера — не ниже 333 МГц. В компьютеры должны быть установлены SSD-накопители объемом 480 ГБ.

Комплект поставки ПК должен включать внешний монитор с частотой 75 Гц, диагональю экране не меньше 23 дюймов и разрешением 1920 х 1080 пикселей. Кроме того, в комплекте должны присутствовать клавиатура, мыши и web-камера.

В качестве предустановленной ОС выбрана Astra Linux Special Edition из реестра отечественного ПО при Минцифры. При этом отмечается, что ОС на ПК должна обеспечивать установку и функционирование средства антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security, ПО создания и проверки электронной подписи «Криптопро CSP», аппаратных средств аутентификации и хранения ключевой информации (токенов) ruToken и eToken, средства криптографической защиты, предназначенного для сквозного шифрования сетевых соединений и каналов связи, ViPNet Client.

Опыт поставок «Аквариуса» в МВД

«Аквариус», который располагает собственными производственными мощностями для сборки ПК, становится поставщиком компьютеров для МВД регулярно. В частности, в июне 2020 г. CNews писал о победе компании в тендере министерства на поставку 3409 ноутбуков.

Тогда на аукционе министерства с начальной ценой контракта в 136,2 млн руб. (без малого 40 тыс. руб. на один компьютер) он попросил за свои услуги 135,5 млн руб. Конкуренцию ему попыталась составить компания «Ресурс-медиа», однако на торгах она не стала снижать цену лота вовсе, поэтому проиграла.