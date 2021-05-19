В России построят гигантскую государственную базу данных о здоровье граждан

Медданные россиян попадут в базу

В России к 2023 г. на бюджетные средства будет создана информационная платформа Health Heuristics, в базе данных которой будет собрана информация о здоровье граждан. На основе анализа накопленных сведений система сможет давать россиянам полезные советы, которые позволят улучшить качество их жизни и предотвратить потенциальные проблемы со здоровьем. Об этом сообщили «Ведомости».

Платформа будет функционировать как набор мобильных и веб-приложений. Сторонние сервисы смогут обмениваться с Health Heuristics данными при помощи специального API.

По сведениям издания, источниками данных для платформы станут электронные медицинские карты, фитнес-клубы, интернет-опросы, «умная» носимая электроника, а также социальные сети. По словам представителя разработчика платформы, анализ публикаций в соцсетях, в частности, способен выявить предрасположенность человека к возникновению у него психических расстройств, например, депрессии.

В России создадут базу данных о здоровье людей

Алгоритмы искусственного интеллекта будут анализировать собранные данные. Это, уточняет издание, могут быть как базовые показатели вроде частоты пульса и уровня стресса, так и параметры активности, например, пройденное за день расстояние и качество сна.

Пользователей по результатам обработки платформой накопленной информации станут предупреждать о рисках для здоровья и необходимости изменения образа жизни. Персональные рекомендации, в частности могут касаться корректировки рациона, режима труда и отдыха, интенсивности физической нагрузки.

Финансирование и коммерциализация

По информации «Ведомостей», разработкой Health Heuristics занимаются участники рынка инфраструктурного центра «Хелснет» «Национальной технологической инициативы» (НТИ) – «Открытые технологии», экспертная группа центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС, компании «Генотек», Cobrain и др.

На данный момент проект находится на стадии НИОКР. На его реализацию государство выделит 267 млн руб. до 2024 г. Также предусмотрено софинансирование инициативы из внебюджетных источников в объеме 172 млн руб.

Как уже было сказано выше, ожидается, что платформа начнет свою работу в 2023 г. и к этому моменту будет содержать сведения о здоровье по меньшей мере 120 тыс. человек.

Для конечных пользователей услуги Health Heuristics будут бесплатными. Зарабатывать создатели платформы планируют на партнерах. С них будут брать плату за подключение и вознаграждение за проведенные при помощи платформы сделки.

Мнения экспертов

Руководителю направления цифровой медицины «Инвитро» Борису Зингерману идея кажется перспективной. Однако вопросы вызывает правовой аспект агрегации данных граждан из различных источников. По его мнению, высказанному «Ведомостям», платформе потребуется получать согласие от каждого пользователя на сбор каждого вида данных, что на данный момент не выглядит реалистичным.

Соруководитель проекта Health Heuristics Марк Деминов заявил в разговоре с изданием, что платформа будет работать, соблюдая все правовые нормы. По его оценке, доля пользователей, которые согласятся на сбор данных о себе, находится на уровне 20-40%, а среди сторонников здорового образа жизни (около 18% россиян) она будет значительно выше – по меньшей мере 65%. Представители данной категории граждан являются основной аудиторией будущего сервиса, считает Деминов.

По мнению сооснователя соцсети «Доктор на работе» Ильи Куприянова, появление такой платформы было лишь вопросом времени. В качестве примера похожей зарубежной разработки эксперт назвал американский проект FHIR, в рамках которого был реализован протокол обмена медицинскими данными. Использование данного протокола помогает новым игрокам на рынке интегрировать продукт с уже существующими, отметил он.

Несмотря на возросший в период пандемии интерес инвесторов к сервисам в области медицины и здоровья, Health Heuristics вряд ли способна привлечь внимание частных игроков венчурного рынка, считает венчурный инвестор, основатель A.Partners Алексей Соловьев. По его мнению, бизнес-модель стартапа является сложной и недостаточно проработанной. Кроме того, неясна стратегия выхода инвестора из подобного проекта.