В России построят конкурента OneWeb и StarLink, чтобы раздавать «быстрый и дешевый интернет» из космоса

В России до 2030 г. появится группировка спутников для доступа в интернет в отдаленных уголках страны. Затраты на проект составят 151 млрд руб. Минцифры тоже ведет разработку своей сети – она называется «Экспресс-РВ» и состоит из четырех спутников, а ее запуск назначен на 2024 г. Тем временем, сеть StarLink Илона Маска насчитывает почти 1700 спутников, а британской OneWeb – свыше 180.

Российский космический интернет

Российское правительство собирается построить в России отечественную «спутниковую группировку быстрого доступа в интернет на всей территории страны без ограничений по дешевым тарифам». Первым об этом рассказал Telegram-канал «Майский указ».

Канал также опубликовал выдержку из «Оценки финансового обеспечения проектов (инициатив) социально экономического развития» и привел сумму затрат на эту группировку – почти 152 млрд руб.

Данная группировка спутников упомянута в проекте документа «Национальная инновационная система», являющемся частью «Стратегии социально-экономического развития России до 2030 г.». Согласно представленным в нем сведениям, на развитие проекта из госбюджета будет потрачено более 151,8 млрд руб. Деньги будут вкладываться постепенно, до 2030 г.

Как пишет «Майский указ», предложения по созданию группировки спутников были подготовлены рабочей группой во главе с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Его представители, по информации «Комменсанта», уточнили, что «решением вопросов цифрового неравенства, доступа к интернету на всей территории страны и тарифной политикой на эти услуги занимается Минцифры». «Один из предлагаемых вариантов устранения цифрового неравенства – создание спутниковой группировки из четырех космических аппаратов, которые планируется использовать на высоких эллиптических орбитах», – отметили они.

Комментарий Минцифры и аппарата Чернышенко

В Минцифры, как сообщили CNews его представители, «не авторизовали» ( информацию из канала «Майский указ». По их словам, у министерства есть план по строительству спутниковой группировки, в состав которой войдут четырех космических аппарата. Ведомство планирует использовать на высоких эллиптических орбитах.

Таблица, подтверждающая размеры расходов на спутниковый интернет

Об инициативе по созданию такой группировки, получившей название «Экспресс-РВ», стало известно в марте 2020 г. CNews писал, что реализация этой идеи обойдется федеральному бюджету в 42 млрд руб. Эта информация следует из федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». Денежные средства будут выделены в период 2021-2024 гг.

В июне 2020 г. министр связи Максут Шадаев сообщил, что инвестиции в проект составят 40 млрд руб. Представители Минцифры рассказали CNews, что запуск спутников предварительно назначен на 2024 г. С 2025 г. они будут предоставлять обеспечивать доступ в Глобальную сеть на территории Дальнего востока, Севера и всего Северного морского.

«Экспресс-РВ» обеспечит связь для 2,3 млн жителей России, находящихся за Полярным кругом, и для 2 млн иностранных жителей. Кроме того, в зоне охвата окажутся 6 млн владельцев автомобилей. С учетом пассажиров транспортных средств, пересекающих Северный морской путь, число пользователей системы может вырасти до 160 млн.

Представители аппарата Дмитрия Чернышенко сообщили CNews, что Минцифры действительно занимается решением вопросов цифрового неравенства, доступа к интернету на всей территории страны и тарифной политикой на эти услуги. «Один из предлагаемых вариантов решения вопроса обеспечения населения труднодоступных населенных пунктов интернетом – это создание спутниковой группировки, четырех космических аппаратов, которые планируется использовать на высоких эллиптических орбитах. Они обеспечат Дальний Восток и Север, а также Северный морской путь качественной услугой доступа в интернет», – отметили они.

Два разных проекта

Со слов неназванного источника «Коммерсанта», знакомого с ходом обсуждения нового проекта, он никак не связан с инициативой Минцифры по выводу четырех спутников «Экспресс-РВ» на эллиптическую орбиту. Он утверждает, что это совершенно новая инициатива.

По данным этого источника, новая идея включает запуск вывод спутников не только на эллиптические орбиты, но и на низкие. Между тем, по его словам, заключительных расчетов по этому проекту пока нет.

Первая попытка провалилась

«Экспресс-РВ» Минцифры с четырьмя спутниками и новая инициатива, о которой писал «Майский указ» стали за последние годы второй и третьей по счету инициативой по запуску российской спутниковой сети для интернета в труднодоступных населенных пунктах. Первой была сеть «Эфир», которая должна была вобрать в себя 288 спутников с на орбите 870 км.

Этот проект в настоящее время закрыт. «Роскосмос» отказался от его реализации еще в 2019 г., сославшись на ожидаемые гигантские расходы (в районе 500 млрд руб.) и отсутствие инвесторов.

Сама система «Эфир» должна была стать частью комплексного проекта «Сфера», разработка которого ведется с 2011 г. В сумме это 640 спутников, вывод которых на орбиту, пишет «Коммерсант» должен начаться в 2021 г. Финансирование проекта на 2020-2022 гг. составляет свыше 10 млрд руб.

Представители «Роскосмоса» сообщили изданию, что в составе «Сферы» есть и те проекты, что обеспечивают интернет, в том числе, на территории Северного морского пути. «Все эти проекты увязаны с инициативами Минцифры», – заверили они издание, не раскрыв никаких деталей.

Борьба с иностранными спутниковыми сетями

Создавая собственную спутниковую сеть для доступа в интернет, российские власти попутно борются с иностранными конкурентами – Британским оператором глобальной спутниковой связи OneWeb, американской StarLink Илона Маска (Elon Musk) и др.

Например, в июне 2019 г. Минцифры разработало законопроект о штрафах для операторов связи, которые используют иностранные спутниковые системы без выполнения необходимых условий.

Против OneWeb и вовсе была развернута целая кампания. В 2017 г. компания вместе с российской АО «Спутниковая система "Гонец"» создала совместное предприятие (СП) «Уанвеб» для развертывания высокоскоростного спутникового доступа в интернет в России. Первоначально OneWeb владела 60% в СП, спустя всего два года 2019 г. ее доля сократилась до 49% в пользу российского участника.

Пока Россия только планирует строить сеть спутников, Британия и США на двоих создали группировку численностью более 2000 спутников

Для обеспечения возможности работы спутникового интернета на территории России «Уанвеб» попыталась получить частоты в диапазонах 27,5-29,1 ГГц, 29,5-30 ГГц, 14-14,5 ГГц (Земля – космос), а также 17,8-18,6 ГГц, 18,78-19,3 ГГц и 10,7-12,7 ГГц (космос – Земля). Однако в декабре 2017 г. Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) отклонила этот запрос.

В октябре 2018 г. против участия России в проекте OneWeb выступила Федеральная служба безопасности России (ФСБ). По мнению ведомства, спутниковая сеть может использоваться в разведывательных целях в ущерб национальной безопасности России. Кроме того, силовики посчитали реализацию проекта потенциальной угрозой рентабельности отечественных операторов связи, особенно в малонаселенных и труднодоступных районах, а также постановке россиян в зависимость от зарубежных систем связи.

В октябре 2020 г. OneWeb объявила о выходе из СП «Уанвеб». Российская сторона стала владельцем 100% компании.

На май 2021 г. OneWeb запустила 182 спутника из запланированных 648. Сеть StarLink включает почти 1680 выведенных на орбиту спутников.