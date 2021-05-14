Власти: Переход на российское «железо» и ПО грозит «необоснованными расходами» бизнеса и государства

Минэкономики обрушилось с критикой на проект постановления Минцифры об импортозамещении в КИИ, разработанный Минцифры. Министерство выявило в документе несколько недочетов и неточных формулировок. После публикации отрицательного отзыва на проект Минцифры провело согласительное совещание, на котором некоторые разногласия были урегулированы.

Минэкономики недовольно

Министерство экономики России раскритиковало план Минцифры по импортозамещению на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Ведомство разместило отрицательный отзыв на этот план, описанный в проекте постановления Правительства и опубликованный Минцифры на портале проектов нормативных правовых актов.

По мнению Минэкономики, в разработанном Минцифры документе содержатся избыточные требования, наличие которых повлечет за собой дополнительные необоснованные расходы бюджета и бизнеса при импортозамещении в КИИ. «В проекте акта выявлены положения, которые вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению, а также способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют возникновению необоснованных расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации», – сказано в отзыве Минэкономики.

Проект постановления Правительства России Минцифры опубликовало 2 февраля 2021 г. Его общественное обсуждение длилось до 1 марта 2021 г.

Что такое КИИ

Термин «КИИ» был введен законом №187-ФЗ «О безопасности КИИ Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. Он действует с 1 января 2018 г. Согласно тексту закона, все субъекты КИИ обязаны сообщать о компьютерных атаках в государственную систему обнаружения, предотвращения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы (ГосСОПКА). Президент России Владимир Путин поручил ФСБ создать эту систему в 2013 г.

Проект по импортозамещению в КИИ придется подкорректировать

Также существуют понятия «объекты КИИ» и «субъекты КИИ». Объекты КИИ – это непосредственно критически важные сети и информационные системы субъектов КИИ.

К субъектам КИИ относятся государственные организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели, владеющие информационными системами из ряда стратегически важных отраслей: транспорта, телекоммуникаций, банковской сферы, атомной энергетики, ТЭК, здравоохранения, науки, металлургии, оборонной, ракетно-космической и химической промышленности.

Что еще не понравилось Минэкономики

В подготовленном Минцифры проекте постановления Правительства, помимо прочего, вносится предложение о проведении анализа зарубежного софта и «железа», используемого в настоящее время в компаниях. В отзыве Минэкономики на этот проект указано, что критерии для проведения такого анализа «недостаточно определенные».

В министерстве считают также, что эти критерии не учитывают «разницу в стоимости и сроках поставки таких ПО и оборудования». «В этой связи в случае отсутствия возможности поставки оборудования и ПО в необходимые сроки, а также по стоимости, значительно превышающей иностранный аналог, проектируемое регулирование способно негативно сказаться на функционировании субъектов КИИ как в части предоставления услуг населению, так и финансово-экономической деятельности субъектов предпринимательской деятельности», – говорится в заключении Минэкономики. Эксперты министерства предлагают внедрять такое регулирование не сразу, а в несколько этапов с учетом сроков поставки российского оборудования и в зависимости от значимости объектов КИИ.

Министерство также обратило внимание на тот факт, что проект постановления Правительства предлагает согласовывать перечень используемых и планируемых к использованию иностранных ПО и оборудования с Минцифры, Минпромторгом и Банком России (для субъектов КИИ в банковской сфере). «Однако критерии такого согласования ни проектом акта, ни иными нормативными правовыми актами не устанавливаются», – сказано в отчете.

Комментарии министерств

Представители Минэкономики сообщили CNews, что министерство «концептуально поддерживает необходимость перехода на использование на объектах КИИ отечественного ПО и оборудования». «Вместе с тем, такой переход не сможет свершиться одномоментно, и замену ПО и оборудования целесообразно проводить поэтапно, в том числе с учетом сроков их выбытия в связи с окончанием сроков полезного использования, гарантийных обязательств, сроков окончания прав на ПО и т. п. Кроме того, учитывая разную значимость объектов КИИ, Минэкономразвития предложило сократить круг объектов, на которые будет распространяться регулирование», – отметили они.

«В настоящее время в целях доработки проекта Минцифры проводит совещания с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком России», – подытожили в Минэкономразвития.

Сотрудники Минцифры рассказали CNews, что замечания Минэкономразвития были рассмотрены на согласительном совещании. «В ходе совещания ряд разногласий был урегулирован», – подчеркнули они.

Сроки импортозамещения в КИИ

Владимир Путин распорядился перевести все объекты КИИ России на преимущественное использование отечественного ПО в июле 2019 г. Минцифры со своей стороны определило крайние сроки этого перехода не только для софта, но и для аппаратной составляющей.

Изначально предполагалось, что объекты КИИ переведут на отечественные софт и «железо» до 1 января 2024 и 1 января 2025 гг. соответственно. В начале 2021 г., как сообщал CNews, Минцифры перенесло эти сроки на 1 января 2023 и 1 января 2024 гг. «Сроки перехода были скорректированы в соответствии с предложениями в рамках общественного обсуждения проекта, в том числе, с учетом озвученной российскими разработчиками готовности обеспечить экономику российскими решениями», – сообщили тогда представители Минцифры

Мнение главы Минцифры

В конце апреля 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев рассказал «Коммерсанту» о важности импортозамещения в КИИ. По его мнению, это в первую очередь связано с необходимостью обеспечения кибербезопасности.

«На объектах КИИ недопустимы риски кибербезопасности, следовательно, нужно уходить от зарубежных программных решений, но очевидно, что замена возможна только на конкурентоспособные российские аналоги. Безусловно, затраты на них могут быть существенными, но риски намного серьезнее», – сообщил Максут Шадаев изданию.

Министр добавил, что у субъектов КИИ есть еще достаточно времени на реализацию импортозамещения, даже с учетом новых сроков перехода на отечественное ПО и «железо», установленных в январе 2021 г. «У субъектов КИИ есть время подготовиться, а у российских разработчиков ПО разработать за это время необходимый софт. Здесь мы решаем сразу две важные задачи: обеспечиваем собственную безопасность и, следуя стратегии импортозамещения, расширяем независимость от зарубежного ПО. Плюс формируем гарантированный спрос на новые российские разработки», – сказал министр.