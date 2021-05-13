Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой

Полумиллионный ценз

В Госдуме завершается разработка законопроекта, который обяжет владельцев крупных иностранных информационных ресурсов с ежедневной российской аудиторией более 500 тыс. пользователей открывать в нашей стране официальные представительства (филиалы). Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн на своем официальном телеграм-канале.

По его словам, введение новых требований к иностранным инфоресурсам станет одним из пунктов нового законопроекта, которым планируется ввести дополнительные «меры понуждения» для ИТ-компаний – «наряду с уже существующими санкциями и механизмами, в том числе, по ограничению доступа». Среди наказаний, предусмотренных для владельцев иностранных интернет-ресурсов за отказ от соблюдения требований нового законопроекта, депутат упомянул запреты на размещение рекламы и денежные переводы от россиян.

По словам Александра Хинштейна, работа над новым законопроектом на площадке ИТ-комитета Госдумы находится в стадии завершения. «Рассчитываем внести законопроект в Госдуму уже в самое ближайшее время», – заявил депутат.

Суверенные экономические санкции

Основной причиной разработки нового законопроекта Хинштейн называл злоупотребление «многими из ИТ-гигантов» своим монопольным положением, которое ведет к нарушениям требований российского законодательства. В первую очередь речь о распространении наиболее общественно-опасной информации, такой как детская порнография, суицид, наркотики, пропаганда терроризма и экстремизма.

Новый законопроект вводит дополнительные «меры понуждения» для иностранных инфоресурсов

По словам депутата, предъявить нарушителям претензии практически невозможно, поскольку ИТ-гиганты не имеют в России своих представительств и в лучшем случае создают «дочки», которые не несут никакой ответственности за действия и политику головных холдингов.

«Мы не изобретаем велосипеда. Сегодня в ряде стран уже введены жесткие меры по "приземлению" международных компаний на своих территориях. Пример той же Турции наглядно показывает, насколько эффективной может быть политика защиты цифрового суверенитета», – отметил депутат.

Как пояснил Хинштейн, открываемые в России по новому законопроекту представительства иностранных СМИ и ИТ-компаний должны будут в полном объеме представлять их интересы и отвечать за их деятельность, в том числе в государственных и судебных инстанциях.

В рамках нового закона нарушителей предлагается наказывать через информирование пользователей интернет-ресурса о нарушении российского законодательства. С экономической стороны наказанием может стать запрет на распространение рекламы – как о самом ресурсе, так и на нем непосредственно.

Кроме того, в новый закон в качестве меры наказания также планируется ввести запрет на проведение платежей в адрес интернет-ресурса и запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных.

По словам Хинштейна, все эти меры никоим образом не ущемляют интересы российских пользователей и не нарушают возможности работать с ресурсом, но в то же время «создают экономические стимулы для соблюдения ИТ-гигантами нашего законодательства».

Контент стоимостью в миллионы

Как рассказал CNews в начале мая 2021 г., Роскомнадзор уже оформил и направил в 422 мировой судебный участок Таганского района Москвы в общей сложности 16 протоколов в отношении иностранных соцсетей – шесть на Twitter и по пять на Google и Facebook. Регулятор намерен наказать компании за отказ удалить запрещенную в России информацию в нарушение ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Компании не удалили суицидальный контент, детскую порнографию, а также материалы с призывами к подросткам к участию в несанкционированных уличных акциях.

Штраф по одному делу может составить от 800 тыс. руб. до 4 млн руб. Если суд примет решение в пользу Роскомнадзора по всем искам то, в зависимости от итогового размера штрафа, Twitter придется заплатить от 4,8 млн руб. до 24 млн руб. У Google и Facebook ситуация немного лучше – им грозят штрафы на сумму от 4 млн руб. до 20 млн руб.

Другие меры воздействия

В начале февраля 2021 г. CNews рассказал о поручении Президента России Владимира Путина по подготовке предложений о дополнительных требованиях к зарубежным ИТ-компаниям, работающим в Рунете. В числе требований также фигурировало открытие этими компаниями офисов в России.

Поручение было дано Путиным еще 10 декабря 2020 г. на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при Президенте России. Информация об этом была опубликована на сайте Кремля 28 января 2021 г. Ответственными за подготовку назначены премьер-министр России Михаил Мишустин и глава администрации Президента Антон Вайно. Срок подготовки – не позднее 1 августа 2021 г.

В середине апреля 2021 г. CNews рассказал о проекте плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и направлен на утверждение Михаилу Мишустину. В частности, одна из инициатив предлагает введение так называемого «цифрового налога» – поправок в налоговый кодекс для установления принципов налогообложения иностранных компаний в части доходов, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них. Эта мера в первую очередь коснется социальных сетей.

По задумке авторов документа, претворение этого плана в жизнь выровняет условия ведения деятельности в России для отечественных и зарубежных интернет-компаний, а также обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет. С 2016 г. в России уже действует так называемый «налог на Google»: он обязывает иностранные интернет-компании платить внутри страны налоги за продажи цифровых товаров и услуг гражданам России.

Другая инициатива также связана с социальными сетями: предлагается обязать иностранные юридические лица выплачивать в бюджетную систему России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за российских блогеров с доходов от рекламы в их блогах. Аналогичным образом, иностранные юридические лица, привлекающие в дистанционном режиме для разработки программного обеспечения и баз данных российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России.

По замыслу авторов документов, это должно привести к выравниваю в России условий ведения бизнеса для российских и иностранных юридических лиц, увеличению числа физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в правовом поле, а также к росту налоговых поступлений от их деятельности.

В июле 2020 г. CNews рассказал о поступившем в Госдуму законопроекте авторства Александра Хинштейна и Сергея Боярского с предложением о введении в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) России новой статьи, которая вводит ответственность владельцев сайтов и хостинг-провайдеров.

Согласно документу, к ответственности предлагается привлекать любые компании, осуществляющие деятельность в России, даже если они расположены за рубежом. Тем, кто не удаляет противоправную информацию или не ограничивает доступ к запрещенной информации, грозят штрафы до 500 тыс. руб. для граждан, 1 млн руб. для должностных лиц и 15 млн руб. для юридических лиц.

В августе 2020 г. CNews рассказал об инициативе Елены Мизулиной, члена Совета Федерации, и ее дочери Екатерины Мизулиной, члена Общественной палаты России, которые предложили замедлять скорость работы зарубежных социальных сетей и других веб-сервисов, если они не захотят регистрироваться в ФНС и платить налоги в российскую казну. До этого старшая из Мизулиных также выступала за введение крупных штрафов для соцсетей за неудаление так называемого «деструктивного» контента.