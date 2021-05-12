Госсектор научился обходить импортозамещение. Власти заставят его полюбить российские ИТ допконтролем и санкциями

Госзаказчики обнаружили механизмы законного обхода требования правительства о 50-процентном импортозамещении при закупке компьютерной техники. Власти хотят бороться с этим путем усиления контроля над закупками и внедрения новых санкций за нарушения.

Бойкот импортозамещению

Российские госкомпании не хотят переходить на использование компьютеров и ноутбуков российской разработки, даже несмотря на прямое требование Правительства об отказе от иностранного «железа». Как пишет «Коммерсант», они начали использовать различные уловки, чтобы обойти приказ об импортозамещении, и у властей пока нет механизма, способного воспрепятствовать этому.

Проблема нежелания госзаказчиков выполнять квоты по импортозамещению, пишет издание, обсуждалось на правительственном совещании у российского вице-премьера Юрия Борисова, состоявшегося 19 апреля 2021 г. В нем принимала участие и замглавы Федерального казначейства (ФК) Анна Катамазде.

С ее слов, госзаказчики нередко не применяют «национальный режим» в рамках закупок, то есть не отдают предпочтение российским товарам. Все методы обхода требований она перечислять не стала, указав лишь на то, что заказчики начали использовать для этого «некорректные коды товаров, участвующих в закупке».

Власти все знали заранее

Требуя от госкомпаний выполнения квот по импортозамещению, Правительство знало о существовании рисков уклонения от них. Так, представители Минпромторга указывали, что в России нет ни одного механизма, позволяющего принудить госзаказчиков выполнять новые условия.

Правительство будет бороться с уклонениями от импортозамещения

Механизмы контроля за выполнением и санкции за нарушения в стране тоже пока отсутствуют.

Попытка повлиять на ситуацию

По данным «Коммерсанта», российское Правительство в настоящее время работает над созданием необходимой нормативно-правовой базы, которая позволит решить вопрос с обходом квот на импортозамещение. В рамках апрельского совещания у Юрия Борисова участники поднимали проблему закупок госкомпаниями у взаимозависимых лиц, о которых они могут не отчитываться. Минфин ранее предлагало закрыть эту лазейку путем повышения доли участия во «взаимозависимых» компаниях с нынешних 25% до 50%, но эта идея поддержки не снискала. Как пишет издание, теперь все может измениться – предложение Минфина получило шанс на реанимирование. Сам Борисов признал его «положительный эффект».

В дополнение к этому госзаказчиков могут обязать отчитываться перед Правительством обо всех случаях приобретения иностранной техники вместо отечественной. Это коснется в первую очередь компаниям из перечня, утвержденного распоряжением правительства от 23 января 2003 года №91-р (госактивы, управляемые, в том числе, через механизм «золотой акции»). Также контроль за импортозамещением будут осуществлять и бизнес-объединения – Торгово-промышленная палата (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и другие, например, «Опора России», объединяющая малое и среднее предпринимательство.

Кнут и пряник

Госзаказчики, в полной мере исполняющие требования Правительства о квотах в импортозамещении, смогут рассчитывать на различные поощрения от Минпромторга, Минфина, ФК и Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Под ними подразумевается, в том числе, борьба властей с некачественными отечественными товарами - готовятся некие «меры воздействия» на производителей за поставку некачественной продукции. Концепцию экспертизы товаров разработает Росаккредитация.

Поставщиков тоже ожидают различные преференции. Одно из них – это возможность быстрого формирования долгосрочных планов на закупки со стороны госзаказчиков, что позволит поставщикам заранее планировать производство.

Когда появились квоты

Требования по определенному количеству российской техники в госзакупках, как сообщал CNews, Правительство России сформировало еще в начале декабря 2020 г., и они вступили в силу 1 января 2021 г. Согласно этим квотам, в 2021 г. доля российских компьютеров и ноутбуков в закупках должна составлять не менее 50%.

50-процентная квота – это лишь первый этап ограничений, который завершится 31 декабря 2021 г. С самого начала 2022 г. из 100% закупаемых госзаказчиками ПК российскими должны будут быть 60%, а с 2023 г. – и вовсе 70%.

К требованию Правительства, реализованному в виде постановления №2013 от 3 декабря 2020 г., был приложен перечень товаров российского производства с обязательными квотами. Он состоит из 251 пункта, их которых не менее 50 пунктов являются товарами радиоэлектронной промышленности или компонентами для производства таких продуктов.

На различные устройства установлены разные квоты. Например, На «запоминающие и прочие устройства хранения данных» российского производства стартовый они составляют от 30% в 2021 г, от 40% в 2022 г. и от 50% в 2023 г. Мониторы и проекторы для систем автоматической обработки данных, а также устройства ввода/вывода, в том числе, со встроенными накопителями, имеют минимальные квоты импортозамещения – не менее 2% в 2021 г. и не менее 3% после 2022 г.

В то же время на радиоэлектронные средства связи квоты установлены самые жесткие – как минимум 50% в 2021 г. и не менее 90% с 2022 г.