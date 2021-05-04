Власти разрешили «Ростелекому», «Мегафону» и «Билайну» совместное строительство сетей 5G

Равный доступ к частотам 5G

Власти одобрили соглашение операторов «Ростелеком», «Башинформсвязь» (дочернее предприятие «Ростелекома»), «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и «Мегафон» о совместном построении сетей стандарта 5G в России. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В случае реализации соглашения о совместной деятельности по развитию сетей 5G обязательным его условием станет «равный доступ к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи». Сделка была согласована ФАС с учетом того, что все четыре оператора предоставили гарантии доступа операторов связи к высвобождаемому радиочастотному спектру, отмечается в заявлении ведомства.

Реализация проекта, в частности, подразумевает, что все участники сделки примут участие в разработке и согласовании с антимонопольным органом условий использования инфраструктуры и/или совместного использования радиочастот. Обязательному согласованию также подлежат условия предоставления инфраструктуры сетей 5G для виртуальных сотовых операторов связи (MVNO, Mobile Virtual Network Operator).

Как заявили CNews в пресс-службе «Мегафона», целью создания СП является объединение и координация усилий по необходимым регуляторным решениям в интересах развития технологий. В компании приветствуют решение ФАС и выражают уверенность, что «совместная работа операторов по развитию сетей 5G позволит скорее предложить услуги связи пятого поколения абонентам в России».

Из операторов «большой четверки» в соглашении не упоминается компания МТС, которая в марте 2021 г. уже объявила о запуске собственной сотовой сети 5G, доступной пока лишь избранным пользователям в нескольких популярных местах Москвы. Лицензию МТС предоставил Роскомнадзор в конце июля 2020 г., срок ее действия истекает 16 июля 2025 г.

Совместное освоение частот 5G

Ранее, в конце декабря 2020 г., ФАС также одобрила ходатайство операторов «большой четверки» – МТС, «Мегафона», «Вымпелкома» и «Ростелекома», о создании совместного предприятия (СП) по высвобождению частот для мобильных сетей 5G, с таким же условием недискриминационного доступа к частотам для всех представителей отрасли. О создании СП «большой четверки» под названием «Новые цифровые решения» CNews впервые рассказал в декабре 2019 г.

ФАС России одобрила совместное строительство сетей 5G

Среди целей создания СП, в частности, указывалось проведение исследований электромагнитной совместимости и организационно-технические мероприятия по высвобождению радиочастотного спектра в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России.

Совместное предприятие при этом не планировалось создавать в качестве оператора связи, а все входящие в СП операторы были бы его равноправными участниками, имели бы возможность на равных использовать выделенный радиочастотный спектр.

В начале апреля 2021 г. «Ведомости» со ссылкой на подготовленный Минцифры проект концепции создания и развития сетей 5G в России сообщили, что операторы связи могут рассчитывать на получение частот для 5G без торгов, если государство получит долю в СП, которое занимается их расчисткой.

В декабре 2020 г. замглавы Минцифры Олег Иванов также заявлял о том, что государство намерено контролировать деятельность СП, и, в частности, предлагал передать государству «золотую акцию» предприятия. На перспективу Иванов также не исключил, что Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может передать предприятию часть своих регуляторных полномочий.

В ноябре 2020 г. CNews рассказал о том, что президиум правительственной комиссии утвердил «дорожную карту» развития 5G-сетей в России. Согласно документу, на эти цели до конца 2024 г. будет потрачено 208,13 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 28,856 млрд руб., и 21,46 млрд руб. предлагается предоставить «Ростеху» для наладки серийного производства отечественного 5G-оборудования.

Дорожная карта предполагает достижение к 2024 г. ряда основных целей, включая развертывание сетей 5G не менее чем в десяти российских городах-миллионниках, 10 тыс. установленных базовых станций с долей российского «железа» в этом сегменте порядка 30%.

Россия отстает от крупных стран

На момент публикации в России не было ни одной полноценной публичной сети пятого поколения, доступной обычным абонентам операторов связи без каких-либо особых условий, хотя ГКРЧ разрешила строить такие сети в диапазоне 24,25–24,5 ГГц еще в марте 2020 г.

В большей части стран для 5G используется диапазон 3,4-3,6 ГГц, но в России он занят средствами связи отечественных госструктур, которые пока не готовы освободить его для потребительских сетей.

В феврале 2021 г. CNews рассказал о заявлении президента «Ростелекома» и главы комитета по цифровой экономике Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Михаила Осеевского о том, что жители приграничных областей и городов России могут надолго остаться без сотовых сетей 5G из-за использования «отечественных» частот. По его словам, без связи пятого поколения придется обойтись тем, кто живет на расстоянии до 300 км от границы с другими странами.

По словам Осеевского, такие ограничения будут необходимы, если Россия решит построить сети 5G на частотах 4,7-4,9 ГГц, которые используются в системах обнаружения «свой-чужой» в различной иностранной военной технике, включая самолеты НАТО.

Карта России без 5G по версии «Нецифровой экономики»

Международный союз электросвязи выпустил требование, согласно которому страны, желающие построить внутреннюю инфраструктуру связи с использованием диапазона 4,7-4,9 ГГц на расстоянии менее 300 км от других государств, обязаны запрашивать у них соответствующее разрешение.

Таким образом, без сетей 5G надолго могут остаться Псковская, Ленинградская, Астраханская, Ростовская, Волгоградская и Калининградская области, запад Московской области.