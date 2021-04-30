«Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам

«Аквариус» удваивает выручку

Выручка российского производителя компьютеров «Аквариус» по итогам 2020 г. увеличилась на 113,6% в сравнении с 2019 г., достигнув 22,8 млрд руб. Более половины этой суммы компания заработала на госконтрактах. Об этом CNews рассказали представители «Аквариуса».

За отчетный период «Аквариус» выпустил более 17 тыс. серверов, 94% из которых собственной разработки. Количество произведенных персональных компьютеров (ПК) составило 143 тыс. единиц – на 47% больше, чем годом ранее. Доли компании на отечественном рынке ПК и серверов, по собственной оценке, составила 2,43% и 12% соответственно.

В 2020 г. производитель получил заключения Минпромторга России более чем на 10 единиц фирменной продукции, включая материнские платы собственной разработки, серверы, ноутбуки, планшеты, графические станции и другую продукцию. Все эти устройства одобрены для использования на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Модернизация производства

В 2020 г. «Аквариус» вдвое нарастил производственные мощности своего завода в Шуе (Ивановская область) – с 400 тыс. до 800 тыс. устройств в год. Этого удалось достичь благодаря запуску новых цехов с современным ленточным конвейером и высокоскоростными линиями поверхностного и штыревого монтажа.

Модернизация позволила расширить спектр выполняемых на площадке в Шуе работ и удвоить объемы производства. Помимо изготовления системных плат, модулей оперативной памяти, специализированных контроллеров и модулей доверенной загрузки, «Аквариус» теперь осуществляет монтаж большинства системных плат, в том числе серверных, собственными силами.

Инвестиции в данный проект, как ранее сообщалось, составили $5 млн. Еще $10 млн компания запланировала израсходовать на дальнейшую модернизацию производства в течение 2021-2022 гг.

Российский производитель компьютеров в 2020 г. также удвоил штат инженеров, в задачи которых входит разработка материнских плат, софта и устройств, в том числе на базе отечественных процессоров общего назначения «Эльбрус» и «Байкал».

По мнению президента группы «Аквариус» Владимира Степанова, расширение производства позволило заложить фундамент для роста компании в будущем. Степанов уверен, что в 2021 г. и далее «Аквариус» будет расти быстрее рынка.

В апреле 2021 г. CNews сообщил о том, что корпорация НКК, которой принадлежит «Аквариус», намерена инвестировать в компанию почти 20 млрд руб. (около $267 млрд по курсу ЦБ на 30 апреля 2021 г.) к 2026 г. Основная цель вложений – наращивание производства, в том числе и на фоне импортозамещения ИТ в госсекторе, а также развитие кадрового состава компании путем привлечения новых разработчиков.

Структура выручки

Как отметили в «Аквариусе», наиболее значимый вклад в рост выручки компании обеспечило выполнение крупных государственных контрактов – на госсектор в структуре выручки компании приходится 53%. В частности, компания выпустила 256 тыс. планшетных компьютеров для «Ростелекома», который выступает партнером Росстата при проведении Всероссийской переписи населения 2020-2021.

CNews освещал процесс закупки национальным оператором цифровых услуг планшетов на базе операционной системы «Аврора» для осуществления переписи. «Ростелекому» в рамках закупочных процедур по предписанию ФАС пришлось вносить изменения в тендерную документацию, а затем по требованию Правительства отменять результаты уже состоявшегося конкурса, в котором победили Tegrus и «Центр дистрибьюции». В итоге контракты на поставку планшетов достались «Аквариусу» и «Байтэргу».

Больше половины выручки «Аквариуса» приходится на госсектор

Кроме того, в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» «Аквариус» обеспечил производство более 33 тыс. компьютеров для органов системы здравоохранения в регионах и поставила более 13 тыс. единиц компьютерной техники в рамках госзакупок, связанных с национальным проектом «Образование».

Почти четверть (24%) выручки «Аквариусу» по итогам 2020 г. принесли заказы организаций, работающих в транспортной сфере и телекоме – их доля находится на уровне 13% и 11% соответственно. Оставшиеся 23% приходятся на финансовый сектор (9%), здравоохранение (6%), образование (3%), энергетику (2%), ТЭК (2%) и промышленность (1%).

«Аквариус» продолжит опираться на госсектор и крупный бизнес

«Аквариус» рассчитывает на дальнейший рост заказов от крупных российских корпораций и госкомпаний, в частности, в рамках реализации программы перевода объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) на российское оборудование. Под КИИ понимают, в том числе банковские структуры и компании национального энергетического и топливно-энергетического комплекса.

По плану Минцифры России, к 2024 г. организации, обеспечивающие работу КИИ, должны перейти на отечественные компьютеры.

Несколько фактов об «Аквариусе»

Компания «Аквариус» была основана в 1989 г. и изначально носила название «Аквариус системз интеграл», к тому же она не была полностью российской. Компания представляла собой совместное предприятие России, Тайваня и Германии.

В 1990 г. компания запустила первый в стране негосударственный завод по выпуску IBM-совместимых компьютеров, а спустя еще два года, после развала СССР, она стала полностью российской.

Изначально «Аквариус» занималась только выпуском ПК, и первые ее устройства продавались под брендом ASI. В 1997 г. у компании появилась научно-исследовательская лаборатория для разработки новых моделей компьютеров, а в 1999 г. компания приступила к производству серверов.

В 2004 г. «Аквариус» представила первый мобильный ПК под маркой Aquarius, а еще через год ее портфолио пополнили и СХД, выпускающиеся пол этим же брендом.

Сегодня в под брендом Aquarius компания производит серверные системы и системы хранения данных, широкий спектр клиентских устройств (ноутбуки, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, информационные терминалы), а также специализированные ИТ-решения по информационной безопасности и отраслевые ИТ-решения для здравоохранения и образования.