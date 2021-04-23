Объявлены признаки российских ИТ-компаний, к которым будут применяться карательные антимонопольные меры

«Пятый антимонопольный пакет» получил одобрение Общественного совета при ФАС – Службе, которая его же и разработала. Документ вносит целый ряд поправок к закону о защите конкуренции и перечисляет критерии ИТ-компаний, к которым будут применяться антимонопольные меры. Работу над «пакетом» ФАС ведет с 2018 г., и за это время документ успел получить резкую критику со стороны Минэкономразвития.

«Пятый антимонопольный пакет» одобрен

Общественный совет при Федеральной антимонопольной службе «России» поддержал законопроект об антимонопольном регулировании деятельности цифровых платформ. Документ получил кодовое название «пятый антимонопольный пакет» - он представляет собой поправки к закону «О защите конкуренции», которые усилят полномочия ФАС, особенно в части интернета.

Одобренная общественным советом редакция документа определяет критерии интернет-платформ, подлежащих регулированию. Всего их четыре, и первый из них – это выручка более 400 млн руб. за последний календарный год от деятельности платформы.

Второй критерий – это владение программой (инфраструктурой), которая используется для заключения сделок продавцов и покупателей. Третий критерий – это доля на рынке взаимозаменяемых по обеспечению возможности совершения сделок, превышающая 35%.

Антимонопольный законопроект ФАС получил очередное одобрение

Четвертый критерий – это так называемые «сетевые эффекты». В законопроекте под этим словосочетанием понимается «зависимость потребительской ценности товара от количества потребителей одной и той же группы (прямой сетевой эффект) либо зависимость потребительской ценности товара для одной группы потребителей от количества потребителей в другой группе (косвенный сетевой эффект)».

Для чего нужен «пакет» ФАС

По данным Федеральной антимонопольной службы, цель по внедрению «Пятого антимонопольного пакета» в действующее законодательство заключается в «защите потребителей от злоупотреблений крупных компаний, занимающих доминирующее положение на цифровых рынках». Документ стал ключевой темой заседания Общественного совета – постоянно действующего совещательно-консультативного органа общественного контроля.

Принятие «пятого антимонопольного пакета», говорится в заявлении ФАС, позволит в первую очередь «распространить запреты злоупотребления доминирующим положением на цифровые платформы (марктеплейсы, агрегаторы), обеспечивающие совершение сделок продавцов и покупателей в интернете».

В дополнение к перечисленному законопроект предписывает считать использование цифровых алгоритмов в антиконкурентных соглашениях отягчающим обстоятельством. Также в нем сказано, если цена сделки превышает 7 млрд руб., то она будет требовать одобрения со стороны ФАС. Представители ведомства уточнили, что данная мера будет особенно актуальна для рынков, где деятельность осуществляют компании, владеющие информационными технологиями (ИТ) и результатами интеллектуальной деятельности (РИД).

Начало разработки и первые неудачи

«Пятый антимонопольный пакет» - это детище ФАС, над которым она работает на протяжении более трех лет. Первую его версию Служба представила еще в марте 2018 г., но он был резко раскритикован Минэкономразвития. В частности, ведомство выразило непонимание термина «инфраструктура» в контексте определения цифровой платформы. Под этим понятием можно понимать большой спектр субъектов: электронная биржа, сайт компании-агрегатора, сайт интернет-магазина, сайты туристических фирм, страховых компаний и банков.

Это был один из множества вопросов, возникших у Минэкономразвития после ознакомления с первым вариантом «пятого антимонопольного пакета». Однако, как сообщал CNews, критика Министерства нисколько не помешала рабочей группе программы «Цифровая экономика» по направлению «Нормативное регулирование» одобрить этот проект в конце октября 2018 г. Более того, он был принят этой группой без особых замечаний.

Новый этап разработки

После одобрения со стороны рабочей группы разработка «пятого антимонопольного пакета» продолжилась. В июне 2020 г. выяснилось, что после его принятия ФАС намерена заняться отслеживанием и предотвращением поглощения стартапов, реализуемых для прекращения их деятельности. «Поправки позволят ввести в поле антимонопольного контроля сделки, очень значимые с точки зрения развития конкуренции, в том числе и по поглощению стартапов крупными корпорациями», – заявил тогда замглавы ФАС Андрей Цыганов.

В сентябре 2020 г. CNews писал, что ФАС предложила дополнительно ужесточить российское антимонопольное законодательство. В случае принятия новой редакции «пятого антимонопольного пакета» цифровым монополистам вроде Google или Apple грозят большие штрафы и фактическое лишение эксклюзивных прав на промышленную собственность в качестве наказания за неисполнение предписаний отечественных антимонопольщиков.