В России запретили сайты и приложения с данными о недвижимости

Изменения в законы о недвижимости

Госдума России в третьем окончательном чтении приняла закон о совершенствовании системы госрегистрации недвижимости, который, в частности, запрещает сайты, программы и приложения, имитирующие онлайн-сервисы Росреестра и торгующие сведениями из Единого госреестра недвижимости (ЕГРН). Соответствующая запись о принятии законопроекта № 962484-7 и направлении его на утверждение в Совет Федерации появилась в системе обеспечения законодательной деятельности sozd.duma.gov.ru.

«Речь… о запрете сайтов, программ и приложений, которые под видом официального органа – Росреестра, торгуют сведениями из ЕГРН, – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин. – Кроме того, законопроект упрощает для граждан реестровые операции с недвижимостью. Все документы можно будет подавать в Росреестр в электронном виде и не тратить время на поход в многофункциональный центр с кипой бумаг. Также законопроектом сокращаются сроки регистрации договоров долевого участия».

На первых стадиях рассмотрения законопроекта, разработанного Минэкономразвития еще в 2019 г., владельцев сайтов-двойников предлагалось наказывать штрафами в размере до 600 тыс. руб., однако после доработки закона в процессе трех чтений пункт о штрафах в тексте не сохранился.

Закон вносит многочисленные изменения в систему госрегистрации недвижимости и направлен на повышение качества и доступности госуслуг по осуществлению государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав, поясняется в документе. По словам Володина, принятые решения упрощают для граждан процедуры покупки-продажи недвижимости, а также защищают их права.

Ранее 4 августа 2020 г. на сайте Росреестра было опубликовано заявление о том, что по искам ведомства были вынесены судебные постановления о блокировке 34 сайтов-двойников, имитировавших интерфейс официального сайта Росреестра ради обмана пользователей выдачей сведений якобы из ЕГРН. Теневой оборот денежных средств, получаемых владельцами таких сайтов, за 2019 г. составил 3,7 млрд руб., отмечалось в заявлении.

Запрет есть, но без специальных штрафов

Документ вводит законодательный запрет на создание интернет-сайтов (за исключением официального сайта Росреестра и кадастровой палаты), программ и мобильных приложений, которые могли бы предоставлять доступ к данным ЕГРН, а также на использование таких ресурсов гражданами или организациями для предоставления сведений ЕГРН заинтересованным лицам, отмечается в тексте закона.

Закон запретил создание сайтов, программ и приложений для торговли данными ЕГРН, но без штрафов

Вид и типы административной или уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение именно этих требований, в документе не уточняется, однако закон ссылается на уже действующее законодательство России. Кроме того, нарушителю этих правил грозит отказ в одностороннем порядке в дальнейшем доступе к данным ЕГРН.

Запрет на разглашение сведений из ЕГРН не распространяется на госорганы, организации или граждан, если сведения по форме и содержащейся в ней совокупности данных не соответствуют утвержденным формам предоставления сведений из ЕГРН, и не содержат подписи (в том числе электронной) должностных лиц.

Дополнительные законодательные поправки

Новые поправки в закон №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 г. и другие профильные законодательные акты России вводят наличие госрегистрации права на объект в ЕГРН в качестве обязательного условия при регистрации перехода или ограничения права на объект недвижимости, а также обременения объекта недвижимости или сделки с объектом недвижимости.

Поправки также расширяют практику выездного приема документов. Теперь подать заявление о кадастровом учете или госрегистрации прав можно посредством выездного приема на платной основе. Процедура будет бесплатной для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, инвалидов I и II групп и ряда других категорий граждан.

Новый закон, представленный на 164 страницах, также закрепляет ряд новых полномочий за Федеральной кадастровой палатой. Она исполняет функции оператора ГИС ЕГРН, может оказывать такие госуслуги как выездной прием заявлений, выдача по желанию правообладателя бумажных документов с курьерской доставкой и предоставление сведений и аналитики из ЕГРН. Выездной прием может также осуществляться МФЦ.

Закон предусматривает дальнейшее развитие электронного сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера», что обеспечит более прозрачный и эффективный процесс информационного взаимодействия кадастрового инженера и органа регистрации. Кроме того, кадастровый план территории из ЕГРН отныне можно получить только в форме электронного документа.

Документ также устанавливает порядок оцифровки бумажных документов в электронную форму для дальнейшей оптимизации процесса внесения сведений в ЕГРН. В системе планируется реализация возможности заключения сделок с недвижимым имуществом через личный кабинет правообладателя с использованием инструмента под названием «конструктор договоров».

Отныне личным кабинетом правообладателя можно будет воспользоваться в случае необходимости подать документы для уточнения границ земельных участков, учета жилых и садовых домов, а также для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости.