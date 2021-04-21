В России начнется тотальная слежка за уехавшими с места ДТП водителями и за угнанными машинами

МВД собирается внедрить по всей России систему «Паутина» - единое ПО для центров фиксации административных правонарушений. Оно позволит следить за автомобилями, покинувшими место ДТП, даже если они выехали за пределы города или даже области, и то же коснется угнанных машин. Также «Паутина» будет интегрирована в систему обжалования штрафов через «Госуслуги» и упростит эту процедуру для россиян. Всероссийский запуск «Паутины» состоится до конца 2021 г.

Автомобилисты попали в «Паутину»

Российские центры автоматизированной фиксации административных правонарушений (ЦАФАП) ГИБДД получили возможность отслеживать полный путь следования автомобилей, покинувших место ДТП или угнанных с места стоянки. По данным «Коммерсанта», отслеживание может проводиться не только в пределах одного населенного пункта или одной области – новая система в скором будущем охватит всю территорию России.

Подобное стало возможным за счет нового программного обеспечения, на которое в конце апреля 2021 г. МВД России перевело все ЦАФАП Центрального федерального округа (ЦФО). Софт получил название «Паутина», и его предназначение заключается в «предупреждении и раскрытии» преступлений на территории России, касающихся угона транспортных средств и попыток участников ДТП скрыться до приезда сотрудников ГИБДД и оформления происшествия.

Разработкой «Паутины» занимались специалисты компаний «Стандартпроект» и «Войслинк» - столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подписал с ними контракт на 440 млн руб. Он заключался в создании «единой сквозной системы перехвата и розыска транспортных средств» и поставке необходимого оборудования к ней. Со слов представителей ЦОДД, такая система позволит «контролировать перевозчиков и получать матрицу корреспонденций, чтобы понимать, как передвигаются люди и автомобили».

"Паутина" накроет всю Россию всего через несколько месяцев

Как сообщили неназванные источники издания, «Паутина» в настоящее время введена в эксплуатацию. В качестве примера они привели ситуацию с угоном автомобиля или самовольным оставлением места ДТП в Воронежской области – полицейские, расследующие это дело, теперь могут отслеживать его путь, как вариант, до границ Тверской области.

Сроки всероссийского запуска

На 21 апреля 2021 г. специалисты завершили развертывание «Паутины» в ЦФО, и теперь в планы МВД входит внедрение этой системы в других российских округах. По информации издания, к концу 2021 г. она заработает в нескольких десятках других регионов страны – об этом говорится в подписанном приказе МВД о всероссийском запуске «Паутины». Сроки появления системы в конкретных регионах на момент публикации материала известны не были.

Раньше было хуже

Российская система дорожных камер начала формироваться в 2008 г., но на первых этапах своего развития она использовалась в первую очередь для формирования штрафных постановлений. К тому же, поначалу ее никак нельзя было считать единой – региональные ЦАФАП использовали различное ПО, и синхронизации между этими ведомствами не было.

В связи с этим не было и возможности быстрого отслеживания полного пути автомобиля, если тот покидал пределы региона. Например, если злоумышленник, угнавший машину в Подмосковье, выехал на ней за границы области, то полицейским Московской области (МО) приходилось запрашивать помощь коллег из соседних регионов.

Внедрение единого ПО для центров автоматической фиксации административных правонарушений в Москве и МО началось в 2012 г. и завершилось в 2017 г. В 2019 г. столичные власти приняли решение по ее развертыванию на территории всего ЦФО.

До внедрения «Паутины» сотрудники ГИБДД имели доступ лишь к снимкам автомобилей, сделанным в момент нарушения правил дорожного движения. Новое ПО позволяет им получать фотографии транспортного средства, сделанные другими камерами на пути его следования, а также изображения, которые должны были превратиться в так называемые «письма счастья» (бумажные письма с уведомлением о штрафе), но по тем или иным причинам были отбракованы. В список этих причин входят грязные номера или отсутствие в базе информации о собственнике (когда машина снята с учета).

На что еще способна «Паутина»

Отслеживание угнанных машин – одно из двух основных предназначений «Паутины». Второе заключается в упрощении для россиян процедуры обжалования штрафов. В обозримом будущем «Паутину» интегрируют в уже имеющуюся систему обжалования через «Госуслуг» - это должно случиться 1 сентября 2021 г.

Нововведение изменит статус PDF-документа о вынесении штрафа, которое поступает в личный кабинет на «Госуслугах». Если сейчас это всего лишь цифровая копия постановления, то с 1 сентября 2021 г. она превратится в юридически значимый документ.

С момента поступления этого файла пользователю портала госуслуг начнется отчет срока обжалования, заявление на которое можно будет подать, не выходя из личного кабинета. Данное заявление сразу будет передано в «Паутину», откуда будет автоматически перенаправлено в требуемый ЦАФАП для обработки и вынесения решения.