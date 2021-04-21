«Техносерва» больше нет

Компании группы «Техносерв» произвели ребрендинг, полностью избавившись от своего исторического наименования в пользу названия «Т1». При этом группа демонстрирует серьезный рост выручки по итогам 2020 г. и очень активно набирает персонал.

От «Техносерва» — к «Т1»

Компании подконтрольной банку ВТБ группы «Техносерв» станут продвигаться под единым брендом «Т1», изменив свой фирменный стиль и полностью отказавшись от исторического наименования. Об этом CNews сообщили представители организации.

Головной компанией холдинга стала «Т1», которая осуществляет руководство стратегическим развитием группы и будет выступать «единым окном» для заказчиков из различных отраслей при реализации крупных проектов. За интеграционный бизнес в группе отвечает «Т1 интеграция» (ранее, собственно, «Техносерв»), консалтинговое направление — «Т1 консалтинг», облачные сервисы — «Т1 Cloud» (ранее Техносерв Cloud), разработку прикладного ПО — «Рексофт» и «Иннотех» (специализируется на заказном ПО для цифровизации банковского отрасли).

Расширение бизнеса планируется осуществлять в различных сегментах ИТ-рынка. В их числе называются большие данные, аутсорсинг, интернет вещей, кибербезопасность и импортозамещение — как в части HardWare, так и SoftWare.

Новый логотип почившего «Техносерва»

Все обязательства компаний по прежним договорам группа обещает сохранить в силе в неизменном виде. Переоформления документации клиентам не потребуется.

Отметим, что по данным ЕГРЮЛ, ООО «Т1» было зарегистрировано в Москве 16 октября 2019 г., изначально под названием ООО «Сирокко диджитал». Данная организация, в соответствии с базой «Контур.фокус», по итогам 2020 г. является убыточной, и в ней никто не работает.

Конечными владельцами компании заявлены банк ВТБ с долей в 30,5%, а оставшиеся 69,5% числятся за Юлией Манкос. В апреле 2020 г. ВТБ не прокомментировал CNews, кто она такая.

Итоги работы в 2020 году и планы развития

По данным гендиректора «Т1» Сергея Соловьева, по итогам 2020 г. группа увеличила выручку более чем в два раза, и она достигла 59,2 млрд руб. против 26,5 млрд годом ранее. «Мы стали стратегическим партнером банка ВТБ и универсальным поставщиком ИТ-услуг, — отмечает топ-менеджер. — По нашим внутренним оценкам, доля бизнеса группы на отечественном рынке ИТ составляет порядка 3,8%».

Логотипы дочерних организаций группы в новом исполнении

На этом фоне, в соответствии со стратегией развития «Т1» на 2021–2024 гг. ключевая цель — нарастить долю рынка до 6% к 2024 г. Для ее достижения «Т1» собирается продолжить развивать сотрудничество с финансовыми организациями, промышленными предприятиями, компаниями добывающей отрасли, энергетикой, ритейлом и телекомом, а также госкомпаниями и организациями. Направлениями стратегического развития заявлены модульная организационная структура, гибкие методики разработки, end-to-end продуктовые предложения и инновационные технологии.

Отмечается, что с начала 2020 г. численность команды группы выросла более чем в два раза: с 2,5 тыс. до 5,4 тыс. сотрудников. До конца 2021 г. планируется привлечь еще около 3 тыс. сотрудников, в основном в сферах разработки, тестирования и техподдержки.

Суть и причины ребрендинга

В организации полагают, что общий новый фирменный стиль подчеркивает те возможности, которые доступны заказчикам благодаря «синергетическому эффекту от наличия внутри группы экспертизы по самым разным актуальным технологическим направлениям».

«Ребрендинг стал логичным шагом, символизирующим завершение процесса преобразования группы, и отразил стратегический характер произошедших изменений, — поясняет Сергей Соловьев, генеральный директор группы «Т1». — Мы сохранили лучшее из многолетней истории: команды профильных экспертов, накопленные за годы деятельности опыт и компетенции, наработанные отношения с партнерами. При этом мы поменяли подход: мы не просто предлагаем продукты и услуги, сегодня мы видим себя в позиции доверенного партнера, который создает оптимальные решения для достижения заказчиком бизнес-целей».

Основой фирменного стиля «Т1» стал логотип, который, по заверению авторов, символизирует принадлежность группы к ИТ-рынку (читается как «IT», если перевернуть логотип), а стилистически перекликается с названием «Т1». «Плюс» в логотипе символизирует стремление создавать дополнительную ценность в каждом реализуемом проекте.

Сложная история «Техносерва»

Компания «Техносерв» — исторически один из крупнейших ИТ-интеграторов России — была основана в 1992 г. братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми. Долгое время они являлись владельцами компании, имея при этом и другие активы, в частности Промсвязьбанк, который когда-то входил в созданную ими же группу «Промсвязькапитал».

В конце 2017 г. Центробанк ввел временную администрацию в Промсвязьбанке. Его было решено подвергнуть санации за счет Фонда консолидации банковского сектора. Позднее банк был национализирован и стал кредитной организацией, специализирующейся на обслуживании гособоронзаказа.

В январе 2018 г. братья поделили оставшиеся у них активы. Дмитрию отошел «Промсвязькапитал», а Алексей получил на короткое, как оказалось, время полный контроль над «Техносервом». Перераспределение активов произошло на безденежной основе.

В 2018 г. Алексей Ананьев продал 40% акций «Техносерва» ВТБ, а потом заложил в этом же банке дополнительные 49,99%. В октябре 2018 г. «Техносерв» определил состав органов управления группы, в которые вошли три выходца из банков ВТБ и ВЭБ.

20 декабря 2018 г. ВТБ отстранил от управления «Техносервом» Алексея Ананьева, который выступал гендиректором интегратора. Представители ВТБ тогда рассказали CNews, что «Алексей Ананьев и его менеджмент допустили ряд грубых ошибок, доведя компанию до предбанкротного состояния: задержки выплаты заработной платы, увеличение размера кредиторской задолженности, неспособность работать с банковским долгом.

Банк ВТБ реализовал залог Ананьева до конца 2018 г. по причине неисполнения кредитных обязательств и вместе с этим забрал права распоряжения долей. В итоге у Алексея Ананьева осталась доля в «Техносерве» в размере 10,01%, которую он продал за всего $1000 евро (91,2 тыс. руб. на тот момент).

К началу 2019 г. братья Ананьевы стали фигурантами многочисленных дел по искам Промсвязьбанка на сотни миллиардов рублей. В начале сентября 2019 г. Ананьевых приговорили к заочному аресту за финансовые махинации. В настоящее время Дмитрий и Алексей Ананьевы предположительно скрываются в одной из стран Европы.

В начале октября 2019 г. CNews выяснил, что «Техносерв» нашел способ продолжить активное ведение бизнеса. В частности, через несколько дней после того, как Арбитражный суд Москвы 13 августа 2019 г. по иску кредиторов запустил в отношении некогда ключевого юрлица интегратора — ООО «Техносерв АС» — процедуру банкротства, материнская структура этого актива — ООО «Группа Техносерв» — в один день 19 августа 2019 г. зарегистрировала три новые «дочки»: ООО «ТС-центр», ООО «ТС-инжиниринг» и ООО «ТС интеграция».

В начале декабря 2019 г. «Техносерв АС» вышел из процедуры банкротства и продолжил активную деятельность.

В марте 2020 г. после двухлетнего перерыва, связанного с кризисным положением дел, «Техносерв» впервые представил публичную финансовую отчетность. Бизнес компании схлопнулся в два раза. Главным его направлением к тому моменту стали финтех, а не госсектор, как это было ранее.