«Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона

В Пермском крае обсуждают планы по цифровизации госуправления, экономики и социального сектора. Полученный в пилотном регионе опыт в дальнейшем масштабируют на другие субъекты федерации.

В Пермском крае разрабатывают стратегию цифровизации

С 19 по 21 апреля 2021 г. госкорпорация «Ростех» и правительство Пермского края проводят стратсессию, на которой обсуждается стратегия цифровой трансформации региона. Мероприятие проходит при содействии Минцифры РФ, Минэкономразвития РФ, АНО «Цифровая экономика», Центра стратегических разработок. Результаты дискуссии лягут в основу дорожной карты внедрения цифровых технологий в госуправлении, экономике и социальной сфере Прикамья.

Пермский край стал пилотным регионом по стратегиям цифровой трансформации, разрабатываемым в 2021 г. в соответствии с поручением президента России. Полученный опыт, разработанные подходы и инструментарий будут рекомендованы Минцифры другим регионам.

Госкорпорация «Ростех» и правительство Пермского края обсуждают стратегию цифровизации региона.

Как отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, экспертная дискуссия станет отправной точкой для масштабных преобразований: «Для жителей региона это означает повышение доступности государственных и муниципальных сервисов, новые образовательные возможности, улучшение комфорта и качества жизни. Для экономики это — развитие высокотехнологичных отраслей и новые рабочие места. Сейчас в Пермском крае широко представлены разработки ИТ-направлений. Мы прогнозируем увеличение занятых в этой сфере до 22 тысяч человек в короткой перспективе».

«Ростех» поможет составить дорожные карты по отраслям

Первый день стратсессии будет посвящен обсуждению задач цифровой трансформации, федеральных установок, показателей, рисков, а также ресурсов, необходимых для достижения поставленных целей. Во второй и третий день шесть рабочих групп будут работать над формированием разделов стратегии по отдельным отраслям: здравоохранение, госуправление, городская среда, ЖКХ, образование, транспорт и строительство.

В дискуссии принимают участие заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян, президент Центра стратегического развития Владислав Онищенко, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика» Александр Зорин, а также директор по региональной и отраслевой цифровой трансформации АНО «РТ-ЦТ» Виктория Кузнецова.

«Разработка стратегии цифровой трансформации — одно из основных направлений сотрудничества Пермского края с «Ростехом». Следующим шагом станет пилотный запуск службы технического заказчика и создание частно-государственных партнерств для разработки ИТ-систем, необходимых региону. То есть будет реализован весь комплекс мероприятий для цифровой трансформации региона «под ключ» — от планирования до получения результатов», — прокомментировал директор по цифровой трансформации госкорпорации «Ростех» Рачик Петросян.

«В ближайшие десять лет Россию ждет глобальная цифровизация. Определяющим фактором цифровой трансформации является ее темп. С учетом стремительно развивающихся технологий, постоянных вызовов извне, ИТ-сфера обязана быть гибкой и требует глубокого, но активного переосмысления подходов. Мы заключили соглашение с госкорпорацией «Ростех» о стратегическом партнерстве — это большой шаг в развитии нашего сотрудничества. Главной его целью является динамичное развитие ИТ-отрасли и, обладая уникальной отраслевой экспертизой, мы готовы объединить усилия в работе над стратегией цифровой трансформации региона. Задачи стратегии масштабны и требуют комплексного подхода. Мы ставим амбициозные цели на ближайшую и долгосрочную перспективу и готовы к их реализации. Уверен, накопленный опыт является залогом наших совместных достижений в будущем», — считает генеральный директор PARMA Technologies Group Евгений Овчаров.

PARMA Technologies Group — группа компаний, специализирующаяся на заказной разработке программного обеспечения для государственного сектора и корпоративного рынка, сервисов для граждан, разработке решений в области FinTech и EdTech.