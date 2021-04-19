Спецпроекты

Вожди российской цифровизации в разы потеряли в доходах

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
, Текст: Игорь Королев

Доходы вице-премьера Дмитрия Чернышенко и министра цифрового развития Максута Шадаева сократились за год в три-четыре раза. Это случилось после того, как они перешли на работу в Правительство из холдинга «Газпром-Медиа» и «Ростелекома» соответственно.

Дмитрий Чернышенко в три раза потерял в доходах

Администрация Президента и Правительство раскрыли сведения о доходах своих руководителей и членов их семей за 2020 г.

Доход вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего цифровое развитие, составил 142,7 млн руб. Еще 59,4 млн руб. заработала его супруга.

То есть всего семья Чернышенко заработала за 2020 г. 202 млн руб. Доход «цифрового» вице-премьера оказался значительно ниже, чем был в 2019 г. Тогда он, работая главой холдинга «Газпром-Медиа», заработал 423,2 млн руб., то есть в три раза больше.

cernyshenko600.jpg

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Дмитрию Чернышенко принадлежит машиноместо площадью 16,1 кв. м и автомобиль Land Rover Range Rover. У его супруги есть две квартиры площадью 364,7 кв. м, три земельных участка площадью 6 тыс. кв. м, жилой дом площадью 1173 кв. м, два машиноместа общей площадью 28,4 кв. м и два нежилых помещенья общей площадью 133,8 кв. м.

Максут Шадаев потерял в доходах в четыре раза

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заработал за 2020 г. 23,3 млн руб.

shadaev6002.jpg

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

Это в четыре раза меньше его дохода за 2019 г., когда, работая вице-президентом «Ростелекома», он заработал 90,7 млн руб. В собственности Шадаева находится квартира площадью 101,6 кв. м.

Доходы руководителя ИТ-управления Администрации Президента

В 2020 г. новым начальником Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента стала Татьяна Матвеева, до той поры руководившая Управлением информационных технологий Федеральной налоговой службы.

matveeva6001.jpg
Начальник Управления по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Администрации Президента Татьяна Матвеева

Доход Матвеевой за 2020 г. составил 8,66 млн руб. Еще 10 млн руб. заработал ее супруг, то есть общий доход семьи составил 18,68 млн руб. В собственности супругов есть четыре квартиры общей площадью 310,4 кв. м, два машиноместа общей площадью 38,8 кв. м и автомобиль Nissan X-trail.

Другие материалы рубрики

Производители российской электроники потребовали у властей особые права

Власти заставляют госкомпании к 1 сентября принять стратегии цифровой трансформации

«Ростех» и Пермский край разработают стратегию цифровой трансформации региона

НИИ Минцифры просит госсубсидию, чтобы превратить немецкий SAP в российский

Для Минцифры нашли замминистра по микроэлектронике. Его выдернут из Правительства

Электронная подпись стала оружием против россиян. По стране прошла серия обысков

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны с большим экраном: выбор ZOOM

Как следить за смартфоном ребенка: лучшие GPS-трекеры

Техноблог

Зачем нам нужен VoWi-Fi?

Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: что вам нужно знать о темной материи

Как робот-спелеолог исследует пещеры на Луне?

Аккумуляторы тоже бывают «вегетарианскими»: почему они лучше обычных?

Куда делась вода на Марсе? Новая версия — она всё ещё там
Показать еще
CNEWS TV
Новые анимации в Android 12
Детальный разбор технологии AMD PSB
Пожар в дата-центре Amazon в 2015 году
Новейший игровой смартфон Lenovo по цене iPhone ломается словно...
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных