Спецпроекты

Граждан России будут принудительно регистрировать на «Госуслугах» сразу после рождения

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
, Текст: Эльяс Касми

Россиян начнут регистрировать на госуслугах против их согласия. Профиль будет создаваться при первом же обращении человека в госорганы, например, при получении паспорта, или, когда родители пойдут получать свидетельство о рождении ребенка, то этот ребенок автоматически получит личный профиль на ЕПГУ. Отказаться от такой «опции» будет нельзя.

Профиль в «Госуслугах» в подарок на день рождения

В России в ближайшем будущем может измениться порядок регистрации на портале госуслуг. Если сейчас каждый гражданин сам решает, нужен ему профиль на этом ресурсе или нет, то в обозримом будущем его будут регистрировать там без его на то желания или разрешения.

По информации «Ведомостей», россиян будут регистрировать в «Госуслугах» с пеленок – как только новоиспеченные родители обратятся в государственные органы за получением документов о рождении ребенка, на него будет заведена учетная запись. То же коснется и более взрослого населения страны – профиль на Едином портале госуслуг (ЕПГУ) будет создан, к примеру, при получении паспорта и, в принципе, при любом обращении человека в госорганы.

Эта идея изложена в проекте «Цифровой профиль гражданина» (ЦПГ), реализацией которого занимается рабочая группа «Национальная инновационная система» во главе с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Одна из основных целей, которую преследуют авторы данного предложения, заключается в увеличении числа россиян, зарегистрированных на ЕПГУ. В их планы входит наращивание этого количества до 85% к 2024 г.

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Профиль в "Госуслугах" россиянам будут дарить при рождении

На апрель 2021 г. в «Госуслугах» насчитывалось около 77 млн подтвержденных аккаунтов. При этом общая численность населения страны составляла чуть меньше 146 млн человек, то есть подтвержденная учетная запись на ЕПГУ в настоящее время имеется приблизительно у 52% россиян.

Упрощенная регистрация

В настоящее время получение именно подтвержденного профиля на ЕПГУ требует от россиян выполнения целой последовательности действий, в ряде случаев отнимающей немало часов личного (или рабочего) времени. На первом этапе нужно пройти регистрацию на сайте госуслуг и указать ФИО, паспортные данные, номера мобильного и СНИЛС, а также адрес электронной почты.

После этого нужно посетить многофункциональный центр (МФЦ) и подтвердить свою личность, и только после этого профиль на ЕПГУ будет считаться подтвержденным. В качестве альтернативы визиту в МФЦ власти предлагают россиянам идентифицировать через мобильное приложение одного из крупных российских банков, например, ВТБ или Сбербанка, но не у каждого жителя страны есть смартфон.

Идея по регистрации россиян на ЕПГУ с самого рождения или при любом обращении в госорганы призвана упростить всю эту процедуру. Профиль будет создаваться автоматически, а проверка документов при таких обращениях заменит необходимость идентификации через многофункциональные центры или банковский мобильный софт.

Пароли тоже не потребуются

По мнению авторов проекта «Цифровой профиль гражданина», в перспективе для входа в свой профиль на госуслугах россиянам даже не потребуются логины и пароли. Вместо этого они будут опознаваться по лицу или голосу.

Для использования такой схемы авторизации россиянину придется сперва сдать образцы своей биометрии в Единую биометрическую систему (ЕБС), оператором которой является «Ростелеком». На апрель 2021 г. эта процедура не являлась обязательной, и граждане имели полное право отказаться от предоставления государству своих биометрических данных.

Между тем, развитие ЕБС тоже входит в список проекта «Цифровой профиль гражданина». В настоящее время эта система интереса у россиян, мягко говоря, не вызывает – она заработала 1 июля 2018 г., но к февралю 2021 г. своими данными с ней поделились лишь 164 тыс. граждан России. Как пишет «Коммерсант», эту систему ждет полный перезапуск на условиях концессии, который растянется на несколько лет и потребует вложений 6,6 млрд руб. до 2030 г.

Модернизация ЕБС, по задумке авторов проекта, позволит многократно расширить базу системы. Количество записей в ней с нынешних 164 тыс. должно увеличиться до 50 млн к тому же 2030 г.

Представители аппарата Дмитрия Чернышенко уточнили, что процедура сдачи биометрии будет бесплатн6ой для россиян. Механизм концессии планируется реализовать за счет платы организаций – нотариусов, органов власти банков и др. Также в будущем ЕБС будет присвоен статус государственной информационной системы (ГИС), то есть распоряжаться ею будет непосредственно государство.

Помимо этого, ЕБС может сменить технического оператора – по данным «Коммерсанта», им может стать только что созданная компания ООО «Центр технологий идентификации». Компания была зарегистрирована в Москве 9 апреля 2021 г. с уставным капиталом 20 млн руб., ее директором назначен сотрудник Сбербанка Антон Гладышев, и на 50% эта компания принадлежит «Ростелекому» через его «дочку» - «РТ-лабс». Вторые 50% удерживает Сбербанк через свою компанию «Цифровые активы».



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