Глава Минцифры: Против всех крупных ИТ-компаний России заведены уголовные дела

Руководитель Минцифры Максут Шадаев обратил внимание на тот факт, что против всех российских ИТ-компаний сейчас есть уголовные дела. Он предложил создать в стране отдельную судебную инстанцию для их рассмотрения. Также он высказал идею по защите этих компаний от налоговых проверок хотя бы на несколько лет, поскольку они заметно участились после введения налоговых льгот.

Российский ИТ-суд

Министр связи Максут Шадаев заявил, что почти все крупные российские ИТ-компании в настоящее время являются фигурантами уголовных дел. «Мы все понимаем, что у нас госсектор - очень большой заказчик: госкомпании, госорганы. Мы знаем, что в отношении всех крупных ИТ-компаний, практически всех, есть уголовные дела», – отметил он.

Это заявление министр сделал на заседании Совета по развитию цифровой экономики и предложил создать в России отдельную судебную инстанцию для рассмотрения дел, связанных исключительно с ИТ-компаниями.

Министр связи уточнил, что новая инстанция должна будет заниматься уголовными делами по экономическим статьям в отношении компаний из ИТ-сферы. В качестве аргумента в пользу создания такой инстанции он привел тот факт, что расследование подобных дел «всегда затруднено» - для этого требуются специальная экспертиза и специальные навыки.

Максут Шадаев считает, что ИТ-отрасль нуждается в дополнительных мерах поддержки со стороны государства

Создание отдельной судебной инстанции – это, со слов министра, еще одна мера поддержки отечественной ИТ-сферы. Пока неизвестно, в какой из следующих пакетов таких мер она войдет (сейчас таких пакетов два), но появиться новая инстанция может в обозримом будущем – не позднее 2024 г.

ФНС нацелилась на ИТ-компании

Вторым предложением Максута Шадаева по поддержке ИТ-компаний стала идея по их временному освобождению от налоговых проверок. Это связано с вступлением в силу первого пакета мер поддержки отрасли, заключающегося в снижении для них налога на прибыль с 20% до 3% и страховых взносов с 14% до 7,6%. Как сообщал CNews, предложение по внедрению этих льгот внес Президент России Владимир Путин в конце июня 2020 г., и оно получило неофициальное название «налоговый маневр»

Нововведение действует с 1 января 2021 г., и, подчеркнул министр, оно сразу же привело к тому, что получатели льгот незамедлительно и массово попали под проверку Федеральной налоговой службы (ФНС). «У нас же в Налоговой работает система рискориентированного подхода – налоговик-робот-автомат, и как только льготы предоставлены были, понятно, у них (в базе – прим. CNews) флажки зажглись. И все наши ИТ-компании встали в ближайшее время на проверку, так как льготы предоставляются существенные, соответственно, Налоговая это будет проверять», – сказал Максут Шадаев.

Министр связи предложил ввести мораторий на такие проверки. «Мы считаем, что здесь нужно обязательно дать нам какой-то мораторий – три-пять лет – для того, чтобы, условно, ИТ-компании почувствовали вкус этих льгот, начали создавать рабочие места, начали возвращаться из-за границы и пользоваться теми благами, которые мы им предоставили», – подчеркнул он.

Максут Шадаев предложил защитить от ФНС не все российские ИТ-компании, а только разработчиков ПО с объемом продаж свыше 300 млн руб. Министр подчеркнул, что эта мера в сочетании с созданием новой судебной инстанции, которая занималась бы делами только ИТ-отрасли, приведет к тому, что к 2024 г. 90% таких компаний «будут чувствовать себя защищенными».

Последствия «налогового маневра»

Воспользоваться правом на налоговые льготы, с 1 января 2021 г. положенные ИТ-компаниям, поспешили и организации, с информационными технологиями связанными весьма слабо. Сразу после предложения Владимира Путина по проведению «налогового маневра» такие предприятия начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого своих ИТ-«дочек».

Как сообщал CNews, в перечне ИТ-компаний неожиданно оказались РЖД, а также нефтяные и автомобильные гиганты – «Газпром нефть», Sollers, отечественный автозавод УАЗ и др. Число заявок на получение госаккредитации увеличилось почти втрое – с июля по октябрь 2020 г. их было 1200, а годом ранее – всего 447. Не обошли вниманием «ИТ-дочки» российских корпораций и реестр отечественного ПО, и здесь наблюдается почти четырехкратный рост числа заявок на включение.

Во многих крупных компаниях, включая ритейл, нефтегазовую сферу, телекоммуникации, перевозки и т. д., есть ИТ-подразделения, занимающиеся, в том числе, и разработкой ПО для нужд организации. Это и позволяет им претендовать на налоговые льготы, предоставляемые ИТ.

От чего еще защитят ИТ-сферу

Компании, в той или иной степени имеющие отношение к информационным технологиям, могут получить защиту от проверок со стороны не только ФНС, но и целого ряда других надзорных органов. Например, их могут перестать проверять пожарная и трудовая инспекции, Фонд социального страхования и др.

Об этих послаблениях стало известно в середине марта 2021 г. Они вошли во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, включающий свыше 60 мер, и в настоящее время он находится на рассмотрении Правительства России.

В случае одобрения этой меры законопроект, избавляющий ИТ-компании от многочисленных проверок может быть подготовлен к осени 2021 г. Предварительная дата его вступления в силу пока не назначена.