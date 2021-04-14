Спецпроекты

Электронная замена водительских удостоверений, СНИЛС, ОМС и ИНН появится в России в этом году

Бизнес Законодательство ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур
До конца 2021 г. в России может появиться приложение «Госдоки», которое позволит предъявлять аналоги большинства удостоверяющих документов личности, включая водительское удостоверение и ИНН. Размещение гражданского паспорта в «Госдоках» не предусмотрено, для этого будет выпущено другое приложение.

По предъявлению телефона

Мобильное приложение «Госдоки», которое позволит предъявлять в электронном виде аналоги бумажных документов, может появиться в 2021 г. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на копию проекта «Цифровой профиль гражданина», разработкой которого занимается рабочая группа «Национальная инновационная система» во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко.

Разработка государственного мобильного приложения «Госдоки» обойдется государству в 1,3 млрд руб., 400 млн руб. из которых будут выделены в 2021 г., утверждает издание. После полноценного запуска приложения, запланированного на 2024 г. «Госдоки» позволят предъявлять в электронном виде до 30 документов, включая СНИЛС, ОМС, ИНН и водительское удостоверение. Цифровая версия паспорта в этом списке не фигурирует.

В аппарате Чернышенко подтвердили факт обсуждения возможности создания такого приложения, достоверность информации также подтвердил источник, близкий к руководству Минцифры. Разработчик приложения в паспорте проекта пока не указан, пишут «Ведомости».

«Без бумажки»

Реализация проекта позволит уменьшить оборот бумажных персональных документов и обеспечит удобство для граждан, отмечается в пояснении к проекту «Цифровой профиль гражданина».

После запуска приложения «Госдоки» и перехода на электронный формат все представленные в нем документы больше не будут выдаваться в бумажном виде, отмечается в проекте. Предполагается, что это позволит сэкономить государству ежегодные расходы на печать 5 млрд бумажных документов.

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Со временем приложение «Госдоки» полностью вытеснит бумажный формат документов

Для паспорта гражданина, который не включен в проект «Госдоки», планируется создание отдельного мобильного приложения, отмечается в документе, однако даже после запуска приложения физическая копия паспорта останется доступной.

В ноябре 2021 г. CNews рассказал о том, что МВД в рамках эксперимента начнет выдавать электронные паспорта в Москве с 1 декабря 2021 г. Если пилотный проект в столице пройдет успешно, его действие планируется расширить на всю территорию страны не позднее 1 июля 2023 г.

Электронный паспорт, как пояснили в МВД, будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую, с интегрированным электронным носителем информации. На носителе отечественного производства будут размещены данные, содержащиеся в действующем бумажном паспорте, включая регистрацию по месту жительства, семейное положение и запись о детях. Основные сведения о гражданине будут напечатаны на самой пластиковой карте.

Мнение экспертов

Введение цифровых документов выглядит логичным шагом, считают эксперты. Уже сегодня все документы, которые будут включены в «Госдоки», представляют собой копии цифровой записи в государственных инфосистемах, отметил аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

По мнению главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, очень важно чтобы все цифровые документы хранились с соблюдением строгих правил кибербезопасности. В противном случае утечки могут привести к серьезным проблемам, таким как всплеск социальной инженерии или попытки подделки личности, отметил эксперт.

Краткая история российских электронных документов

Подготовка к запуску электронных паспортов впервые началась в России в I квартале 2013 г. в рамках подготовки Федеральной миграционной службой (ФМС) России первого соответствующего законопроекта. В нем были прописаны первые сроки начала перевода страны на новые паспорта — 1 января 2015 г. В сентябре 2013 г. были установлены срок прекращения выдачи в России бумажных паспортов — 2025 г., а также срок их действия — 2030 г. Тогда же была назначена новая, вторая по счету дата начала выдачи электронных паспортов — 2016 г.

В августе 2014 г. появились первые изображения, демонстрирующие формат будущих электронных паспортов. На них была запечатлена пластиковая карта размерами 54х86 мм с указанными на ее лицевой стороне ФИО владельца, даты и места его рождения, пола, номера и даты оформления удостоверения, а также срока действия паспорта. Тогда же предлагался примерный образец электронного паспорта — небольших размеров пластиковая карта со встроенным в нее чипом NFC. На сам пластик нанесен уникальный QR-код, плюс присутствует дополнительная голографическая защита.

В июле 2019 г. CNews сообщал, что власти планируют прекратить выпуск бумажных паспортов с целью перехода на их электронные аналоги в 2022 г. Тогда же стало известно, что проработкой защиты, хранящейся в электронном паспорте информации, займутся российские компании. В частности, в процессе примут участие НИИ «Восход», Гознак и ПАО «Микрон. ПО выпустят для платформ Google Android и Apple iOS, а также для российской «Авроры».

В августе 2019 г. российские операторы сотовой связи выступили с предложением дополнить электронные паспорта россиян технологией Mobile ID. Это система идентификации посредством SIM-карты, установленной в смартфоне или обычном сотовом телефоне гражданина России, и привязанного к ней номера телефона. Операторы связи планировали реализовать проект по внедрению Mobile ID в первой половине 2020 г.

Тогда же, в августе 2019 г. Правительство представило еще один прототип документа, им стала пластиковая карточка размером с банковскую. На ее поверхность была нанесена основная информация о владельце и данные, предназначенные для машинного считывания.

В ноябре 2020 г. глава Минцифры Максут Шадаев во время выступления на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Совете Федерации рассказал, что реализация проекта, предполагающего использование цифровых двойников документов вместо оригиналов, начнется в декабре 2021 г. в Москве. Цифровые аналоги могут появиться для водительского удостоверения, свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС), охотничьего билета и, возможно, паспорта.

В настоящее время в России уже действует несколько видов документов с чипами. Помимо загранпаспортов, это электронные полисы ОМС, карты для систем контроля удаленного доступа, персональные электронные карты военнослужащего, муниципальные карты (например, карта москвича).

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