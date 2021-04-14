Курировать связь в Минцифры поставят вице-президента «Ростелекома»

Вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Ким может стать замминистра цифрового развития по вопросам телекоммуникаций. Сейчас эту сферу в Минцифры курирует Олег Иванов, информация об уходе которого циркулирует с 2020 г.

Из «Ростелекома» в Минцифры

Как стало известно CNews, вице-президент «Ростелекома» Дмитрий Ким может стать заместителем министра цифрового развития, ответственного за отрасль телекоммуникаций. Об этом CNews рассказали два источника на рынке и в органах власти.

Пресс-служба Минцифры ограничилась комментарием, что все кадровые решения публикуются на Официальном портале правовой информации. Представители «Ростелекома» отметили, что Дмитрий Ким продолжает работать на своем посту.

Дмитрий Ким трудится в «Ростелекоме» с 2012 г., занимая руководящие посты в макрорегионах «Москва» и «Центр». В 2019 г. он стал вице-президентом компании и директором макрорегиона «Центр».

Куратор телекоммуникационной отрасли Олег Иванов

Сейчас в Минцифры замминистра по вопросам телекоммуникаций является Олег Иванов. Он пришел в министерство в 2018 г., когда министром стал Константин Носков. До той поры Иванов был замглавы Роскомнадзора, а еще ранее - начальником войск радиоэлектронной борьбы.

Дмитрий Ким, вице-президент «Ростелекома» и весьма вероятный замглавы Минцифры по вопросам телекоммуникаций

В 2020 г. министром связи стал Максут Шадаев, который до той поры был вице-президентом «Ростелекома» и главой его дочерней компании «РТ-Лабс». После этого часть команды министерства сменилась. В числе прочего пошли слухи об уходе Иванова. Название ведомства было изменено на Минцифры.

Так, издание РБК писало, что вместо Иванов новым замминистра по вопросам телекоммуникаций может стать технический директор сотового оператора Tele2 (принадлежит «Ростелекому») Алексей Телков.

Также летом 2020 г. Минцифры покинул замминистра Алексей Соколов, курировавший ИТ-отрасль и информационную безопасность. После этого, дополнительно к вопросам телекоммуникаций, Иванов стал куратором направления информационной безопасности. В том числе он был ответственным за реализацию сразу двух федеральных проектов национальной программы «Цифровая экономика – «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Кадровые перестановки в Минцифры

Во вторник Минцифры сообщила о приходе в ведомство нового заместителя, которым стал Александр Шойтов, до того служивший в Центре защиты информации ФСБ. Он стал новым (вместо Иванова) куратором направления информационной безопасности.

В зоне ответственности Иванова остается сфера телекоммуникаций. Один из источников CNews полагает, что теперь Иванов уйдет из министерства. Другой собеседник издания полагает, что Иванов останется, как минимум, до ближайшего заседания Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ): на ней будет решаться судьба диапазона 3,4-3,6 ГГц, в котором сейчас работают сети беспроводного фиксированного доступа, и в котором потенциально можно разворачивать сети пятого поколения сотовой связи (5G).

В конце 2020 г. в Минцифры состоялось еще одно назначение: новым замминистра стал Владимир Белановский, до того занимавшей пост замруководителя Федеральной службы охраны (ФСО) и руководивший подразделением данной службы – Спецсвязь.

Сфера ответственности Белановского не была объявлена, но поскольку Белановский является связистом и входит в состав ГКРЧ, можно было предположить, что он сменит Иванова на посту куратора телекоммуникационной отрасли. Однако уже в марте 2021 г. Белановский ушел в отставку.