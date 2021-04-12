Онлайн-конференция CNews «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения» состоится 20 апреля
20 апреля 2021 г. CNews проведет онлайн-конференцию «Видеотехнологии для бизнеса 2021: умные решения».
Жизнь в большом городе проходит под взглядами видеокамер, которые «видят» нас повсюду — на улицах, в транспорте, на работе. Они повышают безопасность городской и производственной среды, что крайне ценится в современном мире. Поэтому неудивительно, что рынок решений для видеонаблюдения быстро растет.
Чаще всего мы сталкиваемся с системами видеонаблюдения в трех сферах жизни. Во-первых, в ритейле (или шире — в местах массового обслуживания клиентов, под это определение подходят, например, вокзалы и аэропорты). Во-вторых, в транспортной отрасли. И, наконец, в-третьих, нельзя не заметить городских камер, дающих возможность городу стать «умным».
Основные вопросы к обсуждению:
Видеотехнологии: российские тренды
- Как развивается российский рынок видеотехнологий?
- Какова роль госзаказчиков и крупных корпоративных клиентов на рынке?
- Российское оборудования против иностранных решений?
- Кто правит бал на рынке ПО для анализа видеоданных?
- Какие новые возможности видеонаблюдения выявил COVID-19?
Основные заказчики
- Видеотехнологии в ритейле: безопасность и борьба с потерями.
- Видеотехнологии в сфере безопасности: как проактивно выявлять проблемы.
- Видеотехнологии на транспорте: как обеспечить порядок.
- Роль видеотехнологий в умном городе.
Технологии и проекты
- Искусственный интеллект и новые возможности видеотехнологий.
- Как помогут мерчендайзерам умные видеорешения.
- Видеоаналитика уравняет оффлайн и онлайн-ритейл.
- Как оптимизировать пассажиропотоки на транспорте.
- Видеонаблюдение против нарушителей ПДД.
- Городское видеонаблюдение: новые технологии.
- Роль 5G в повышении эффективности видеотехнологий.
- Беспилотники будут следить за общественным порядком.
- Рынок VSaaS: почему заказчики выбирают облако.
С докладами выступят:
Леонид Кушнир, заместитель генерального директора по информационным технологиям, «Ресурс Групп»;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»;
Валерий Столяр, заведующий кафедрой телемедициныи медицинской информатики, Министерство образования и науки России, РУДН;
Софья Громыко, менеджер по развитию функции логистики по стране, Coca-Cola HBC Россия;
Андрей Мотренко, менеджер по развитию решений, департамент больших данных и безопасности, Atos в России и СНГ;
Представитель компании XDSOFT.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 5000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.