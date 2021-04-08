Власть вознамерилась узнать все тайны российских компаний и объединить их в цифровом профиле

ЦБ и Минцифры хотят запустить в России цифровые профили юрлиц – сборник сведений о них из всех имеющихся баз и государственных инфосистем. Сроки запуска профилей пока неизвестны. У физлиц тоже есть цифровые профили – эксперимент по их внедрению проводится с 1 июля 2019 г.

Юридических лиц «оцифруют»

Банк России (Центробанк, ЦБ) заявил о планах по запуску в России цифровых профилей юридических лиц. Как сообщает «Интерфакс», об этом в рамках съезда Ассоциации российских банков рассказал руководитель управления анализа и регулирования департамента финансовых технологий ЦБ Дмитрий Дубинин. Сроки запуска таких профилей он не назвал.

Дубинин подчеркнул, что в настоящее время положения о цифровом профиле юрлиц включены в подготовленный законопроект. «Законодательное закрепление проходит в рамках законопроекта, который разработан совместно с коллегами из правительства. Сейчас проходит процедуру согласования для внесения в Госдуму к рассмотрению в первом чтении», – отметил он.

Внедрение цифровых профилей юрлиц – это совместная инициатива ЦБ и Минцифры России, что тоже подтвердил Дмитрий Дубинин. «Мы с Минцифры такие диалоги ведем, чтобы такой профиль юридического лица был создан. И, соответственно, поддерживаем необходимость его ввода. Потому как цифровой профиль и физического лица, и юридического лица – это действительно фундаментальные системы, которые необходимы и финансовому рынку, и, наверное, самим гражданам и бизнесу для того, чтобы получать услуги полностью в цифре», – сказал он.

Что такое «цифровой профиль»

Определение «цифрового профиля» юридических лиц и простых граждан России впервые появилось в конце марта 2019 г. Как сообщал CNews, его объяснило Минцифры в рамках законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты (в части уточнения процедур идентификации и аутентификации)». В середине сентября 2019 г. стало известно, что работа над этим законопроектом была приостановлена.

Центробанк и Минцифры хотят консолидировать все сведения о юрлицах в одной базе

В документе говорилось, что цифровой профиль физических и юридических лиц – это совокупность всех сведений о них, содержащихся в различных информсистемах госорганов. Для составления цифрового профиля Минцифры также предложило заимствовать информацию из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Подготовка началась

Отправной точкой по созданию цифровых профилей действующих в России юридических лиц можно считать начало 2021 г. По информации «Известий», в середине января 2021 г. к их разработке приступила «Ассоциация ФинТех» (АФТ) – организация, созданная при непосредственном участии крупнейших игроков на российском финрынке и Центробанка.

Со слов главы АФТ Татьяны Жарковой, идея по внедрению цифровых профилей юрлиц направлена «на повышение эффективности и скорости обслуживание бизнеса, а также на упрощение работы финансовых учреждений с данными о компаниях из государственных ИТ-систем».

Представители ЦБ заверили издание, что запрос на создание цифровых профилей юридических лиц поступил непосредственно от участников рынка, но при этом не уточнили, кто именно является автором этой идеи. Они подчеркнули, что это нововведение «позволит предпринимателям предоставлять финучреждениям верифицированные данные о себе в режиме «одного окна».

Многие российские банки положительно отозвались о проекте. Например, Совкомбанк считает, что внедрение цифровых профилей юрлиц позволит уменьшить документооборот, а представители РНКБ уверены, что за счет таких профилей будет упрощен механизм открытия предпринимателями счетов в банках.

Источники финансирования

В августе 2019 г. стало известно, что проект по созданию цифрового профиля российских граждан и организаций будет финансироваться из мероприятий, заложенных в федеральный проект «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Изначально предполагалось, что оператором цифровых профилей станет «Ростелеком», но в начале 2019 г. власти отказались от этой идеи. Со слов нынешнего заместителя директора Департамента передовых цифровых решений Минцифры Александра Тютрюмова (на тот момент он был замдиректора департамента развития цифрового государства Минцифры), если бы «Ростелеком» реализовывал проект цифрового профиля за свой счет, то он стал бы оператором цифрового профиля и у него бы хранились «очень чувствительные данные», а это вызвало бы вопросы по части конкуренции и безопасности.

В итоге оператором цифровых профилей стало Минцифры. Если бы им остался «Ростелеком», то ему бы пришлось потратить на это 3,1 млрд руб. из собственных средств. После выбора в пользу Министерства бюджет проекта снизился до 235 млн руб.

Про физлиц тоже не забыли

Эксперимент по тестированию цифрового профиля физических лиц с юридически значимыми сведениями о них, как ранее сообщал CNews, проводится в России с 1 июля 2019 г. С помощью эксперимента власти планируют оптимизировать обмен данными в электронной форме между гражданами России, банками и госорганами с помощью компонентов создаваемой в стране национальной системы управления данными (НСУД) и ЕСИА. Предполагается, что эксперимент продлится до конца 2021 г.

CNews писал, что в конце февраля 2021 г. Минцифры представило сценарии использования инфраструктуры цифрового профиля физического лица, применяемые в рамках госэксперимента по повышению эффективности электронного документооборота между физлицами, банками и госучреждениями.

Документ определил цифровой профиль как все цифровые записи о гражданине в государственных информационных системах (ГИС), при этом инфраструктура цифрового профиля выполнена на базе ЕСИА. Это определение совпадает с тем, что было дано в законопроекте Минцифры от марта 2019 г.

Список базовых сценариев включает, помимо прочего, запрос согласия пользователя для доступа к их данным, получение информсистемами участников эксперимента данных из регистров цифрового профиля, а также уведомление участников эксперимента об изменениях в регистрах цифрового профиля.