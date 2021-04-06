Выпущен официальный каталог российских мобильных приложений. На iPhone он не работает

Минцифры разработало фирменное приложение AppList – каталог российских программ для смартфонов и планшетов. Это просто картотека с названиями, по клику на которые открывается магазин приложений Google Play. Версии детища AppList под Apple iOS пока не существует, и в Министерстве не называют сроки его появления.

Национальный агрегатор не для всех

Минцифры России выпустило мобильное приложение AppList – агрегатор отечественных программ, позволяющий быстро установить их на свой гаджет. AppList входит в список обязательных к предустановке на умные устройства отечественных утилит – Правительство России утвердило его еще в январе 2021 г., и требование по их установке вступило в силу 1 апреля 2021 г. Всех тех, кто не планирует подчиняться новым нормам закона, ждут штрафы до 200 тыс. руб.

Приложение AppList на начало апреля 2021 г. было доступно исключительно для ОС Google Android. Редакция CNews убедилась в его отсутствии в каталоге App Store для устройств на Apple iOS и обратилась в Минцифры с запросом о сроках его появления на этой платформе. Представители ведомства на момент публикации материала ответить на него не смогли.

Что умеет AppList

AppList – это не отдельный магазин приложений, это лишь каталог с названиями программ отечественных разработчиков, структурированными по нескольким категориям. Все, что AppList позволяет сделать в своей версии от 17 февраля 2021 г. – это посмотреть картотеку приложений или найти среди них нужное по его названию.

Описание в Google Play (слева) и главный экран AppList

Описаний программ каталог AppList не содержит. Если нажать на нужное приложение, то агрегатор моментально откроет его страницу в Google Play, где пользователь сможет прочесть описание, ознакомиться с отзывами и, наконец, скачать требуемый ему софт.

Как работает AppList

Актуальная на момент публикации материала версия AppList при первом запуске не требовала доступа к различным функциям смартфона (GPS, сообщения, контакты и т. д.). Также в ней не нужно регистрироваться и оставлять персональные данные. Помимо этого, агрегатор способен работать и без подключения к интернету: редакция CNews убедилась, что если искусственно ограничить ему доступ в сеть, например, при помощи мобильного брандмауэра, он все равно позволит перейти в Google Play по нажатию на нужное приложение.

Доступные категории

Актуальная на 6 апреля 2021 г. версия AppList содержала 11 каталогов программ. Самые обширные среди них – это «На каждый день» (33 приложения) «Медиа и СМИ» с 32 программами внутри, «Товары и услуги» (23 приложения) и «Общение и коммуникации» (19 приложений).

Приложения из четырех основных категорий

За ними следуют разделы «Культура» с 17 утилитами, Образование (15 приложений) и «Государственные приложения» (14 шт.). Замыкают список «Спорт», «Работа», «Еда и продукты» и «Авто» с пятью, четырьмя и тремя приложениями соответственно. Не исключено, что с течением времени количество программ в AppList будет увеличиваться.

Пользователи не оценили

Описание AppList в каталоге Google Play звучит так: «Российский каталог приложений теперь доступен для любого телефона или планшета, AppList – каталог лучших приложений для смартфонов и планшетов на русском языке. Самые полезные и качественные приложения на любой случай. Все приложения бесплатны и безопасны. В каждой категории сервисы, заслуживающие признание и многообещающие новинки. Мы знаем, где искать свежие новости, заказывать вкусную еду и учиться новым профессиям»»

Согласно странице приложения в магазине Google Play, Минцифры опубликовало AppList в этом магазине еще в январе 2021 г., а последнее обновление приложение получило 17 февраля 2021 г. за это время оно было скачано около 100 тыс. раз, но пользователи отзываются о нем не лучшим образом.

Владельцам Android-смартфонов агрегатор Минцифры не понравился

На момент публикации материала AppList имел рейтинг 3,2 из 5 и довольно большое количество отрицательных отзывов. Пользователи, оставившие негативные комментарии, недовольны в первую очередь возможностями приложения – кому-то не нравится отсутствие тех или иных настроек, включая темную тему, кто-то не понимает, зачем это приложение в принципе нужно.

«Законные» приложения

AppList, как и еще 15 приложений для смартфонов и планшетов, теперь входят в состав всех новых мобильников. Этого требует закон №425-ФЗ «О внесении изменения в ст. 4 закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"», подписанный Президентом России Владимиром Путиным в декабре 2019 г. и действующий с 1 апреля 2021 г.

«Яндекс» и Mail.ru - лидеры по количеству приложений в списке на предустановку

На все новые смартфоны и планшеты теперь будут устанавливаться, в дополнение к AppList, следующие приложения: обозреватель «Яндекс.браузер», клиент облачного хранилища «Яндекс.диск», поисковик «Яндекс» и навигация «Яндекс.карты», мессенджер ICQ, почтовый клиент «Почта Mail.ru», приложения соцсетей «Вконтакте» и «Одноклассники», а также голосовой помощник «Маруся» и приложения OK Live и «Новости Mail.ru». Вместе с ними в список входят приложение платежной системы MirPay (исключительно для Android), «Госуслуги», офисный пакет «Мой офис документы» и антивирус Kaspersky Internet Security (снова только для Android).

Действующий закон предусматривает возможность удаления всех предустановленных приложений стандартными средствами гаджета, без дополнительных усилий со стороны пользователя. Исключение – смартфоны компании Samsung, в которые эти приложения, как сообщал CNews, вшиты намертво.