Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование

Три месяца на тестирование

Как ранее предсказывал CNews, в России начала работу новая версия портала госуслуг gosuslugi.ru/new, при этом старую версию портала планируется закрыть в III квартале 2021 г. с перенаправлением всего трафика на новый портал. Об этом рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в рамках совещания Президента России Владимира Путина с членами Правительства.



По словам министра, новая версия портала госуслуг пока работает в тестовом режиме параллельно с действующим порталом, однако уже сейчас новый сервис работает по наиболее популярным услугам. Новая версия портала госуслуг полностью основана на российском программном обеспечении, и в дополнение к серьезной технической модернизации и переходу на новую архитектуру, также поменялся формат взаимодействия с пользователями.

«Это фактически искусственный интеллект, он и дальше будет развиваться, будут добавляться новые услуги, новые сценарии. – сказал Максут Шадаев. – Я надеюсь, что сейчас мы отработаем технологии и в третьем квартале сможем старый портал закрыть, и весь трафик будет отрабатываться у нас по новому порталу».

По данным Минцифры, полный переход на обновленный портал состоится в мае 2021 г. Сейчас тестовая версия портала работает в пилотном режиме только через браузеры. Для исключения сбоев в работе сайта обновленная функциональность будет появляться на портале постепенно, пояснили в ведомстве.

Новая платформа, новые возможности

По данным Минцифры, обновлением портала госуслуг, который был запущен в 2009 г. и с тех пор не подвергался существенной доработке занимались представители ведомства совместно с компанией «РТ лабс» (входит в группу компаний «Ростелеком»).

Работы начались весной 2020 г. После ревизии действующего портала, анализа его архитектуры и изучения пользовательского опыта на всех этапах оказания услуг, были начаты поиски оптимального решения для всех возрастных групп с разными предпочтениями. Ситуация с пандемией также показала, что у портала госуслуг отсутствует достаточный запас прочности на случай пиковых нагрузок.

Интерфейс новой версии портала госуслуг

«Исторически портал госуслуг не был рассчитан на по-настоящему массовое использование, — сказал первый заместитель гендиректора «РТ лабс» Фарит Хуснояров. — Технологическая архитектура портала устарела и являлась зависимой от иностранного программного обеспечения. Найденное техническое решение нацелено иметь надежность на уровне 99,99%. Это соответствует простою не более одной минуты в неделю».

Как рассказал Максут Шадаев, исследование Минцифры выявило, что порядка 40% пользователей консервативны относительно портала Госуслуг, но 60% не против обновлений. «С одной стороны портал должен был оставаться с государственным стержнем, с другой — обеспечить живой интерактивный диалог с пользователями», — заявил глава Минцифры.

Концепция нового портала базируется на принципе «просто снаружи, сложно внутри». Для этого разработчикам пришлось в корне изменить навигацию государственных услуг. Теперь многое делается в прямом диалоге с порталом – пользователи задают вопросы по условиям получения услуг, портал отвечает, предлагает опции и фактически проводит пользователя через сценарии получения услуг, подсказывает необходимый набор документов в конкретном для пользователя случае.

Консультации пользователям бета-версии обновленного портала дает искусственный интеллект – цифровой помощник робот «Макс», который обучается прямо в процессе работы. По оценке Минцифры России и «РТ Лабс», не менее 50% пользователей будут прибегать к услугам цифрового помощника для решения своих вопросов.

Взамен электронных форм классических заявлений, которые традиционно подаются по госуслугам, теперь работает пошаговый интерфейс, который позволяет на каждом этапе делать предпроверки для минимизации ошибок пользователя.

«Мы радикально изменили процесс оказания услуг, разбив его на два этапа, в каждом из которых выделили атомарные шаги, —сказал замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев. — На первом этапе пользователь отвечает на несколько уточняющих вопросов. На основе ответов предлагается решение — сколько дней займет оказание услуги, какие документы нужно подготовить и тд. На втором этапе пользователь оформляет заявление, в котором запрашивается ровно та информация, которая необходима в его жизненной ситуации».

Перспективы нового портала госуслуг

Как пояснили в пресс-службе Минцифры, цель перезапуска портала — значительное повышение качества обслуживания пользователей. В первом полугодии 2020 г. индекс лояльности посетителей госуслуг (NPS) составил 32%. В рамках стратегии Минцифры планируется к концу 2021 г. довести показатель NPS до более чем 55%.

Как ранее рассказал CNews вице-премьер Дмитрий Чернышенко, процесс изменения портала госуслуг будет происходить постепенно, и начнется все с изменения формы предоставления самых популярных услуг.

По его словам, новая система уже прошла успешные испытания в декабре 2020 г. в процессе запуска выплат на детей до восьми лет. Так, родители своевременно смогли получить положенные выплаты, а сам сервис показал абсолютный рекорд популярности по уникальным посетителям.

«Сегодня различные услуги можно получить с помощью мобильного приложения госуслуг – это понятный и современный процесс, – рассказал CNews вице-премьер. – Сейчас идет тестирование ряда тематических приложений для решения самых востребованных у пользователей вопросов. Речь идет о таких мобильных приложениях как «Здоровье», «Дом» и «Авто»».

Так, в приложении «Дом» будут включены услуги голосования собственников жилья по вопросам ЖКХ, чат между жильцами и управляющей компанией, функция обратной связи для обращений и жалоб на качество работ, выполняемых жилищными организациями. В настоящее время сервис проходит пилотное тестирование в некоторых домах Московской области.

Приложение «Авто», запуск которого планируется в августе 2021 г., позволит дистанционно оформить европротокол, загрузить электронные документы на автомобиль и использовать другие востребованные функции.

В мобильном сервисе «Здоровье» будут объединены такие услуги как онлайн-запись на прием к специалистам, вызов врача на дом, оформление электронных больничного и рецептов, ведение дневника самонаблюдения и другие документы. Приложение в настоящее время также тестируется в закрытом режиме. Пробный запуск приложения запланирован на март 2021 г. в трех пилотных регионах страны.

В октябре 2020 г. CNews сообщил о поручении Президента России Владимира Путина Правительству по переносу всех массовых и социально значимых госуслуг в электронный формат до 1 января 2023 г.

Также по поручению Путина Правительство в срок до 1 декабря 2022 г. должно завершить централизацию основных инфоресурсов Пенсионного фонда, МВД, Росреестра и других федеральных органов власти в части сведений, используемых для подтверждения данных при получении госуслуг. В этот же срок органы власти должны перейти на обработку межведомственных запросов и предоставление сведений с использованием системы электронного взаимодействия в режиме реального времени.

В конце 2020 г. в докладе Президенту Чернышенко отметил, что на портале госуслуг подтвержденные учетные записи имеют 75,5 млн граждан, им было оказано в 2020 году более 175 млн услуг.