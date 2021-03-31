Интернет-омбудсмен России потерял 400 миллионов на оборудовании для загадочного ЦОДа

Компания интернет-омбудсмена России Дмитрия Мариничева проиграла в суде по огромному иску к «Технополису “Москва”», в рамках которого она требовала компенсировать ей стоимость оставшегося бесхозным инженерного оборудования для строительства ЦОДа. Для какого именно ЦОДа это оборудование предназначалось — как оказалось, загадка.

Поражение «Радиус груп» в суде

Как выяснил CNews, принадлежащая интернет-омбудсмену России Дмитрию Мариничеву проблемная компания «Радиус груп» проиграла в суде по многомиллионному иску к «Технополису “Москва”». Она не смогла доказать, что технополис должен компенсировать ей стоимость повредившегося оборудования для создания ЦОДа, который так и не был построен на его территории.

С соответствующим иском на 394,5 млн руб. «Радиус» обратился в Арбитражный суд Москвы 21 июля 2020 г. В заявлении было указано, что «Радиус» 31 мая 2018 г. заключил договор с компанией «Кнопп» (Мариничеву в ней принадлежит доля в 30%) на выполнение землеустроительных, проектно-изыскательских, проектных, строительно-монтажных и иных работ по сооружению ЦОДа. Дата-центр должен был разместиться в арендуемых «Кноппом» у технополиса помещениях по адресу Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5.

В ходе исполнения этого договора «Радиус», по его заверению, успел завезти на площадку «основные средства, материалы и оборудование» на указанную в иске сумму. В 2020 г. строительство застопорилось по связанным с пандемией обстоятельствам. А потом, как указано в иске, «Радиусу» от «Кноппа» стало известно, что в период действия ограничительных мер, введенных на территории Москвы в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), ответчик произвел “зачистку” площадки под свои нужды, уничтожив результат работ истца, а также причинив ущерб находящимся на площадке товарно-материальным ценностям и имуществу».

Компания Дмитрия Мариничева не смогла построить в Технополисе «Москва» ЦОД и не сумела взыскать деньги за непригодившееся оборудование

Рассматривая дело, суд решил, что обвинения «Радиуса» в отношении «Технополиса “Москва”» не обоснованы, и в удовлетворении иска отказал.

К моменту публикации данного материала Дмитрий Мариничев прокомментировать CNews проигранное его компанией судебное разбирательство не смог.

Отметим, что пока данный иск рассматривался, и «Радиус груп», и «Кнопп» были признаны банкротами (в сентябре и октябре 2020 г. соответственно), и в отношении них была введена процедура внешнего наблюдения.

Аргументы судей по иску «Радиус груп»

Как следует из публичных документов, в понимании суда приложенный истцом к иску договор «Радиуса» с «Кноппом» сам по себе не доказывает факт доставки, завоза и иного перемещения вещей, принадлежащих подрядчику, на территорию ответчика, а также не устанавливает их точный перечень.

«Вышеуказанный договор подряда является рамочным соглашением, которое не устанавливает ни точного перечня выполняемых работ, ни сроков их выполнения, — отмечают служители Фемиды. — Наименование, количество и стоимость вещей, которые якобы пострадали от действий/бездействия ответчика, ничем не подтверждены. В качестве доказательства приложена инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей от 30 декабря 2019 г. без подписей лиц, участвовавших в данной инвентаризации, и инвентаризационная опись основных средств № 1 от 30 декабря 2019 г., также не подписанная лицом, ответственным за сохранность основных средств».

При этом судом было установлено, что договор аренды «Кноппом» помещений под ЦОД в технополисе был расторгнут досрочно с 23 марта 2020 г. в одностороннем порядке по инициативе арендодателя в связи с наличием задолженности по арендной плате. В этой связи судьи полагают, что дата составления документов (31 декабря 2019 г.) в отношении вещей, якобы перемещенных на территорию ответчика, в сопоставлении с приведенной датой прекращения отношений технополиса с “Кноппом”», позволяют сделать вывод о том, что «даже если бы вещи, перечисленные в инвентаризационной описи на момент ее составления, присутствовали на объекте аренды, то как арендатор, так и его подрядчик могли самостоятельно распорядиться таким имуществом (вывезти, реализовать и т. п.), либо повредить или утратить его».

Суд также посчитал, что истцом не доказана противоправность поведения «причинителя вреда» и наличие его вины. «Между сторонами отсутствуют обязательственные отношения (договорные либо внедоговорные), — говорится в заключении суда. — Истцом не представлено каких-либо доказательств того, что ответчик обязан был обеспечивать охрану имущества, принадлежащего собственно истцу, либо третьему лицу».

Наконец в финальной части судебного вердикта говорится, что «Кнопп» не предпринял мер по возврату объекта аренды, вывозу оставленного имущества либо его передаче на ответственное хранение, явно злоупотребляя своим правам. Доводы «Кноппа» о запрете ему доступа на объект и отказе в вывозе имущества, по мнению судей, не соответствуют действительности и не подтверждены доказательствами и противоречат иным доказательствам, представленным в материалы дела.

Что за ЦОД не смогли построить компании Мариничева?

Имя компании «Кнопп» тесно связано с широко освещавшемся шесть лет назад проектом создания на территории «Технополиса “Москва”» «крупнейшего в России ЦОДа». В частности, 24 апреля 2015 г. агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу технолполиса сообщило, что в аукционе на право размещения этого ЦОДа сроком на 20 лет победили «Кнопп» и «Комбелл». Дата-центр должен был занять площадь в 10 тыс. кв. м и со временем развить мощность до 25 МВт.

«Москва выделила полмиллиарда рублей на реструктуризацию корпуса “Болгария”, занимающего площадь 14 тыс. кв. м в технополисе, — отмечал тогда гендиректор технополиса Игорь Ищенко. — Именно в нем и расположится центр обработки данных. Еще 3 млрд руб. инвестирует в создание ЦОДа компания “Кнопп”». Ищенко добавил, что запуск ЦОДа в промышленную эксплуатацию намечен на первую половину 2016 г., а компании планируют приступить к проектным работам осенью 2015 г.

Однако когда в октябре 2016 г. стало известно о планах по покупке «Комбелла» «Мегафоном», издание РБК со ссылкой на свои источники указывало, что ЦОД к тому моменту построен все еще не был, «поскольку не закончена реконструкция площадки, на которой он будет располагаться».

Обращает на себя внимание тот факт, что упоминавшийся выше (досрочно расторгнутый 23 марта 2020 г.) договор аренды площадки под ЦОД, который позже безуспешно попытается построить в технополисе «Радиус групп», компания «Кнопп» подписала с технополисом 8 мая 2015 г., то есть через две недели после победы «Кноппа» в аукционе, касающемся 25-мегаваттного ЦОДа.

Имеют ли два эти проекта какую-либо связь, и был ли 25-мегаваттный ЦОД с обещанными многомиллиардными инвестициями в итоге создан, ни Дмитрий Мариничев, ни сотрудники «Кноппа», ни представители «Технополиса “Москва”» разъяснить CNews не смогли.