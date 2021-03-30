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Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2021» состоится 20 мая

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20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».

20 мая 2021 г. CNews проведет в Москве конференцию «Роботизация бизнес-процессов 2021».

Роботизация стала одним из предсказанных аналитиками трендов, которые быстро стали превращаться в реально работающие проекты, приносящие ощутимую исчисляемую выгоду. Ее отличительной особенностью является возможность в кратчайшие сроки автоматизировать рутинные, повторяющиеся процессы, где чаще всего и происходят ошибки, обусловленные человеческим фактором. При этом цена таких ошибок может быть довольно высокой. Еще одно направление — использование RPA на участках, где жизни человека может угрожать реальная опасность.

Подтвердили выступление:

Андрей Холинов, генеральный директор «K2»;
Павел Ульихин, начальник отдела компетенций BI и RPA, «Объединенная металлургическая компания»;
Андрей Коптелов, вице-президент, ABPMP Russia;
Алексей Поярков, руководитель центра компетенции «Киберфизические системы», Центр цифровых технологий, концерн «Росэнергоатом»;
Илья Садовенко, директор по информационным технологиям, Mary Kay Europe;
Сергей Чайковский, руководитель отдела автоматизации BPM-систем, «Абсолют Страхование»;
Александр Нуреев, руководитель ИТ, «Beeline Казахстан»;
Леонид Колыбин, руководитель продукта голосовых роботов, «Тинькофф»;
Ксения Аистова, Continuous Improvement & RPA Analyst, Coca-Cola HBC Россия.

Вопросы к обсуждению:

Рынок RPA

  • Как развивается мировой и российский рынок RPA.
  • В каких отраслях роботы уже завоевали популярность.
  • Какие операции можно поручить программным роботам.
  • Где могут понадобиться человекоподобные роботы.
  • Каким будет роботизированной общество будущего.

Направления роботизации

  • Роботы в работе колл-центров.
  • Роботизация в финансовой сфере.
  • Роботы в промышленности и торговле.
  • Роботизация логистики и транспорта.
  • Роботы на службе государства.
  • Способны ли роботы обеспечить безопасность.

Роботизация и бизнес

  • Какое влияние оказывает RPA на бизнес компании.
  • Как повысить эффективность с помощью роботов.
  • В чем особенности роботизации бизнес-процессов.
  • Технологии роботизации: как не ошибиться с выбором.
  • Экономика внедрения RPA.
  • Как организовать процесс внедрения RPA.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.

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