Спецпроекты

CNews приглашает на работу журналистов, редакторов и дизайнеров

Бизнес Кадры Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе
Издание CNews приглашает к сотрудничеству талантливых редакторов и журналистов.

Издание CNews приглашает на работу редакторов, журналистов и дизайнеров.

ПИШУЩИЙ РЕДАКТОР, ЖУРНАЛИСТ

Обязанности:

  • подготовка материалов;
  • проведение интервью.

Требования:

  • грамотный русский язык;
  • опыт работы в журналистике;
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом;
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования;
  • работа в офисе - м. Алексеевская (5 минут пешком), допускается удаленка;
  • рабочие дни с понедельника по пятницу.

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CNews приглашает на работу редакторов, журналистов и дизайнеров

РЕДАКТОР СПЕЦПРОЕКТОВ

Обязанности:

  • запуск новых форматов,
  • реализация специальных проектов,
  • проведение интервью,
  • подготовка аналитических материалов,
  • редакторская правка материалов,
  • координация работы журналистов.

Требования:

  • креативность,
  • умение работать в рамках поставленных сроков,
  • грамотный русский язык,
  • опыт работы в журналистике или PR,
  • умение четко организовать свою работу и работу журналистов,
  • знание российского ИТ-рынка и основных технологических трендов является преимуществом,
  • владение английским языком является преимуществом.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования.

Отправить резюме.

АНАЛИТИК CNEWS ANALYTICS (ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ)

Обязанности:

  • проведение интервью, опросов,
  • подготовка исследований,
  • написание статей.

Требования:

  • отличный русский язык,
  • опыт в журналистике и/или аналитике,
  • познания в сфере ИТ.

Условия:

  • размер оплаты определяется по результатам собеседования,
  • работа – Москва или удаленно, график по договоренности.

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ДИЗАЙНЕР

Обязанности:

  • создание инфографики,
  • разработка дизайн-макетов для специальных проектов портала,
  • создание баннеров.

Требования:

  • креативность,
  • аккуратность,
  • умение работать в рамках поставленных сроков.

Условия:

  • удаленная работа,
  • сдельная оплата труда,
  • резюме рассматриваются с примерами работ.

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