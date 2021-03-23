«Дочка» «Росатома» перевела 1,5 тыс. чиновников с Windows на Astra Linux

Челябинская область переходит на российское ПО

В Челябинской области завершился перевод всех органов исполнительной власти на российскую операционную систему Astra Linux. Проект реализовал «Гринатом» – ИТ-интегратор, входящий в структуру госкорпорации «Росатом». Импортозамещение осуществлено в несколько этапов в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Ранее, по данным «Росатома», чиновники Челябинской области пользовались ОС Microsoft Windows.

На российское ПО было переведено 1,4 тыс. автоматизированных рабочих мест (АРМ) госслужащих региона. Таким образом, на сегодняшний день 90% всех АРМ, которыми пользуется 2,6 тыс. человек, в органах исполнительной власти Челябинской области работают под управлением отечественного софта.

По данным Минцифры, переход региональных правительств на отечественное ПО является одной из основных целей нацпроекта «Цифровая экономика». Ожидается, что к 2024 г. более 90% приобретаемого госструктурами софта будет российского происхождения.

Ход проекта

На первом этапе, который по данным отраслевого издания «Росатома» – «Страна Росатом», стартовал в конце февраля 2020 г., специалисты «Гринатома» проанализировали ИТ-инфраструктуру и техническое состояние АРМ в 13 органах исполнительной власти. По информации источника, обследовались рабочие станции чиновников аппарата губернатора, правительства региона, министерств, главного управления лесами, комитета по делам ЗАГС, жилищной инспекции и постоянного представительства Челябинской области при Правительстве России.

Челябинская область переходит на российское ПО

По завершении исследования инфраструктуры «Гринатомом» была осуществлена миграция 1,4 тыс. рабочих мест на отечественное ПО. Отдельным этапом проекта стал перевод АРМ госслужащих, работающих с персональными данными, на защищенную версию операционной системы Astra Linux Special Edition.

Как отмечают в «Гринатоме», основная часть процедур по миграции проходила в условиях удаленной работы пользователей и действующих ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. В частности, в ходе исследования инфраструктуры применялись инструменты автоматизированного дистанционного анализа.

Специалисты центра импортонезависимых технологий «Гринатома» и ГК Astra Linux обеспечивали оперативную информационно-техническую поддержку пользователей на каждом из этапов проекта.

Планы на будущее

По словам первого заместителя Министра информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Василия Кокорюкина, в дальнейшем процедура импортозамещения ПО затронет подведомственные учреждения органов власти и муниципалитетов региона.

Администрации городов и районов Челябинской области ранее пилотировали проекты по переводу АРМ муниципальных работников на российскую ОС, отмечает чиновник.

Astra Linux в проектах импортозамещения

Аналогичные челябинскому проекты «Гринатом», по данным «Страны Росатом», вел или ведет в 20 регионах, в том числе в Свердловской, Томской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской областях, Пермском крае и Татарстане.



В марте 2021 г. CNews сообщил о приобретении РЖД 22 тыс. лицензий Astra Linux. Ожидается, что внедрение ОС в ИТ-систему госкомпании осуществит «Гринатом».



При этом «Гринатом» не только помогает с внедрением Astra Linux сторонним организациям, но и сам планирует применять эту отечественную ОС. Так, в ноябре 2020 г. стало известно о том, что «Росатом» приобретет более 40 тыс. бессрочных лицензий на Astra Linux для 90 дочерних структур. Ожидалось, что в рамках первого этапа внедрения до конца 2020 г. 1204 лицензии на российскую ОС получит «Гринатом».

В сентябре 2020 г. CNews писал, что Пенсионный фонд России намерен адаптировать фрагмент своей автоматизированной системы нового поколения (АИС ПФР-2) для работы с российскими ОС Astra Linux и ALT Linux («Альт»).

По итогам 2019 г. почти 24 тыс. лицензий на ОС семейства Astra Linux было поставлено в российские медицинские учреждения. Значительная часть поставок Astra Linux пришлась на долю региональных организаций сферы здравоохранения в 37 субъектах России. В частности, эту российскую ОС в 2019 г. году приобрели 25 региональных медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ). Учреждения Ставропольского края, Брянской, Воронежской, Тверской, Тамбовской, Курганской областей и Республики Алтай получили от 1 тыс. до 3 тыс. экземпляров продукта. В числе клиентов Astra Linux также МИАЦ Омской области, региональные городские и областные больницы Ярославской области, Владивостока, Нефтеюганска и Сургута.

Несколько фактов об ОС Astra Linux

Astra Linux – UNIX-подобная операционная система, основанная на дистрибутиве Debian, разработку которой с 2008 г. ведет компания «Русбитех».

Сегодня Astra Linux существует в двух версиях – Common Edition и Special Edition. Common Edition предназначена для потребителей, а также для среднего и малого бизнеса, образовательных учреждений, она находится в свободном доступе и может быть скачана с официального сайта проекта. Special Edition разработана для госструктур и предприятий ВПК и не распространяется в свободном доступе. ОС Astra Linux Special Edition имеет сертификаты Минобороны, ФСБ и ФСТЭК.

Сборки Astra Linux Special Edition выпускается под архитектуры «Эльбрус» (релиз «Ленинград»), IBM System Z («Мурманск»), POWER («Керчь), MIPS («Севастополь»), ARM («Новороссийск») и x86-64 («Смоленск»). Каждый из релизов имеет различные сферы применения: к примеру, «Новороссийск» пригоден для мобильных устройств и встраиваемых компьютеров, а «Ленинград» – для вычислительных комплексов «Эльбрус».