Вице-премьер Чернышенко станет отвечать за спрос на российскую радиоэлектронику

Развитие приоритетных направлений отрасли

Как стало известно CNews, в список полномочий заместителя председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, курирующего развитие цифровой экономики, были включены вопросы формирования «спроса в виде долгосрочного заказа» на гражданскую продукцию российской радиоэлектронной промышленности. Копия документа, описывающего новые обязанности вице-премьера от 18 марта 2021 г. за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, имеется в распоряжении CNews; подлинность документа редакции подтвердили представители аппарата Чернышенко.

Все вопросы в Правительстве, связанные с развитием российской радиоэлектронной промышленности, курирует другой заместитель премьера, Юрий Борисов. Как пояснили CNews представители Чернышенко, в сфере его ответственности никаких принципиальных изменений не произошло. Борисов по-прежнему остается куратором разработки и производства, в то время как Дмитрий Чернышенко принимает новый фронт работ — обеспечение спроса.

Как ранее сообщал CNews, в начале марта 2021 г. президиум комиссии Правительства по цифровому развитию утвердил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронику. За исполнением положений дорожной карты станет следить специальный Совет, участники которого будут работать на общественных началах.

Формирование востребованного спроса

Упомянутая дорожная карта была разработана для определения приоритетных направлений развития рынка отечественной электроники и микроэлекроники. По словам Дмитрия Чернышенко, реализация утвержденного плана преследует цель создания в России необходимых мер поддержки для развития спроса на отечественную микроэлектронную и электронную продукцию, чтобы «получить в ближайшие годы востребованные рынком российские продукты, конкурентоспособные по цене и качеству».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы долгосрочного спроса на российскую гражданскую радиоэлектронику

В рамках дорожной карты, в частности, будут определяться сквозные проекты и отбираться «якорные» заказчики – крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми Правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику, пояснил Дмитрий Чернышенко.

Комментируя утверждение дорожной карты, вице-премьер Юрий Борисов также отметил, что формирование спроса на гражданскую радиоэлектронику в виде долгосрочного заказа является необходимым условием для ее развития.

Исполнители проекта и наблюдательный совет

Исполнением положений дорожной карты, согласно документу, займутся частные и государственные российские организации – потребители электроники и микропроцессоров, при посильной поддержке федеральных органов власти и отечественных институтов развития. В рамках выполнения поставленных задач компании-заказчики могут создавать центры компетенций для разработки функциональных требований к электронике и ПО.

Дорожная карта предусматривает выделение субсидий разработчикам электроники и микропроцессоров, а также механизмы возмещения затрат на разработку и внедрение продукции.

Контроль над продвижением отечественной электронной и микроэлектронной продукции будет осуществлять специальный Совет главных конструкторов по развитию отечественной электроники при президиуме комиссии Правительства по цифровому развитию.

Ответственными за создание Совета по поручению Дмитрия Чернышенко назначены Минцифры и Минпромторг. В компетенции Совета, в частности, будет входить «подготовка для президиума предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей».

Участники Совета при участии федеральных и региональных органов власти также займутся оценкой отраслевых проектов, претендующих на меры господдержки. По словам Дмитрия Чернышенко, в Совет войдут «представители крупных российских компаний, которые по сути являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам».

«Мы обеспечим этапность и неразрывность всей цепочки – от запроса рынка до реализации готовой конкурентной продукции, и тем самым импортозамещение и продвижение отечественных решений. Таким образом, мы планируем прекратить порочную практику производства продукции, невостребованной в дальнейшем на российском рынке», – отметил Чернышенко.

Поддержка российской радиоэлектронной промышленности

В середине марта 2021 г. CNews рассказал о проекте так называемого второго пакета мер господдержки российской ИТ-индустрии, в который вошло 64 предложения – в том числе, затрагивающие сферу отечественной микроэлектронной промышленности. Представление мер состоялось 18 марта 2021 г. на встрече Дмитрия Чернышенко с представителями рынка.

«Таблица Шадаева» — система элементов поддержки ИТ-отрасли

Ранее CNews сообщил, что глава Минцифры Максут Шадаев оценил сроки принятия второго пакета мер поддержки до конца марта 2021 г. По словам Чернышенко, список мер еще может быть скорректирован. Ожидается, что после прохождения списка предложений через окончательный фильтр ответственных за разработку чиновников, пакет будет направлен на подпись к Михаилу Мишустину.

Власти намерены оказать финансовую поддержку отечественной электронной и микроэлектронной промышленности. Так, в сентябре 2020 г. CNews рассказал о Правительства по инвестициям в российскую электронику до 350 млрд руб. в течение ближайших трех лет. Примерно столько же рассчитывает привлечь Минпромторг в форме рыночных инвестиций.

Власти также намерены поддержать распространение отечественной электроники льготными кредитами для российских компаний на ее приобретение. Как отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, российский бизнес может рассчитывать на такие кредиты под 1-5% годовых в размере до 10 млрд руб. Выдаваться они будут исключительно на внедрение оборудования и программного обеспечения российской разработки.

В первых числах января 2021 г. Правительство распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли, предусмотренные ранее в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, включая бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и налога на прибыль с 20% до 3%.

В начале марта 2021 г. CNews также рассказал о планах Минцифры по созданию в своей структуре нового департамента микроэлектронной промышленности, в ведении которого будут находиться вопросы развития «сквозных» индустриальных проектов и разработка комплексных решений проблем всей отрасли.