Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая

Минцифры планирует разрешить россиянам оформлять договор купли-продажи подержанного автомобиля через «Гоуслуги». Новая опция сервиса может появиться к 1 мая 2021 г., но ехать в ГИБДД участникам сделки все равно придется для завершения процедуры перерегистрации.

ДКП онлайн

До конца апреля 2021 г. у россиян появится возможность использовать портал госуслуг для оформления договора купли-продажи (ДКП) подержанных автомобилей. Как сообщил CNews глава департамента цифровых решений Минцифры России Алексей Горобцов, этот механизм может быть реализован не позднее 1 мая 2021 г.

«В результате внедрения на портале Госуслуг механизма электронных договоров существенно сократится время на оформление договоров с транспортными средствами, будет исключен риск ошибок при их составлении и повысится безопасность самих сделок», – рассказал CNews Алексей Горобцов. С его слов, это позволит «упростить процедуру заключения договоров купли-продажи автомобилей между гражданами».

На момент публикации материала в оформить ДКП в России можно было исключительно в офлайн-режиме – в письменном или печатном виде. Он должен быть оформлен строго в трех экземплярах – по одному для продавца, покупателя и ГИБДД – и заверен «живой» подписью обеих сторон сделки.

Без ГИБДД ничего не получится

По информации РИА «Новости», для заключения ДКП через госуслуги пользователю потребуется загрузить на сайт два обязательных документа – ПТС и СТС на имя действующего собственника. Также можно подгрузить и оформленный на него же полис ОСАГО, но это необязательное требование.

ДКП подержанного автомобиля станет цифровым

Загруженные на сайт скан-копии документов нужно будет заверить электронной подписью и в таком виде отправить на регистрацию в ГИБДД. Однако новый сервис «Госуслуг», который собирается внедрить Минцифры, не переносит весь процесс покупки подержанного автомобиля в интернет.

Впервые о планах Минцифры по созданию такого сервиса стало известно еще в декабре 2019 г. – об этом тогда сообщил замглавы ведомства Максим Паршин, отметив, как и Алексей Горобцов, что нововведение позволит снизить количество ошибок, допускаемых при оформлении ДКП. Он добавил также, что одним оформлением договора купли-продажи через «Госуслуги» процесс передачи подержанного автомобиля транспортному средству ограничиваться не будет.

По словам Паршина, действующему собственнику и покупателю в любом случае придется приехать в отделение ГИБДД. Это будет необходимо для завершения процедуры перерегистрации, в том числе и для выдачи новых документов и номеров.

Максим Паршин заявил тогда, что воспользоваться услугой оформления ДКП через портал госуслуг смогут только физические лица – юрлиц нововведение коснуться было не должно. Алексей Горобцов не уточнил, изменилось ли это требование в настоящее время.

Услуг будет больше

Услуга оформления ДКП через «Госуслуги» прописана в проекте приказа Минцифры, который, как сообщал CNews, был опубликован на Федеральном портале нормативных правовых актов в конце ноября 2020 г. В документе перечислено несколько услуг, которые россияне смогут получить на «Госуслугах» в режиме онлайн, и некоторые из них тоже имеют отношение к транспортным средствам.

В перечень юридически значимых операций, проводимых через «Госуслуги», согласно приказу, предлагается включить оформление договоров финансовой аренды (договоров лизинга), за исключением договоров, заключаемых государственными или муниципальными учреждениями. Список услуг буде дополнен также оформлением договоров на оказание услуг по выездному обслуживанию, которые осуществляют МФЦ; направлением кредитору требования заемщика об изменении условий ипотечного кредитного договора; направлением кредитором уведомления об изменении условий ипотечного кредитного договора.

В сентябре 2020 г. CNews писал о планах властей по интеграции в «Госулуги» сервиса по резервированию и регистрации «красивых» номеров для автомобилей. Предполагалось, что все это будет реализовано в форме аукциона, и желающие купить понравившийся номер могли бы делать ставки на него.

Сервис должен был заработать 1 января 2021 г., но на момент публикации материала реализован он не был. В январе 2020 г. Министерство экономики опубликовало проект постановления с официальными тарифами на «красивые» автомобильные номера – они варьируются от 5000 до 600 тыс. руб., и самыми дорогими для россиян окажутся номера с сочетанием одной буквы и цифры, например, А111АА или В999ВВ.

Тарифная сетка на номера достаточно обширна, и, если нет 600 тыс., но есть желание выделиться в потоке «красивым» номером, то можно, к примеру, потратить 50 тыс. руб. В эту сумму Министерство оценило номера с цифрами от 010 до 090 включительно и любыми сочетаниями букв.

Расценки Министерства экономики на «красивые» автомобильные номера

Сделать «Госуслуги» более интересным сервисом для водителей за счет расширения списка предоставляемых через него услуг задолго до этого предлагал и бывший российский вице-премьер Максим Акимов. В конце апреля 2019 г. он озвучил идею по созданию на портале госуслуг так называемого «кабинета водителя», где были бы собраны все услуги и данные, которые интересны владельцам авто – от запроса выписок по медицинским данным до проверки истории автомобиля.

Тогда же Акимов выступил с еще одним предложением – добавить на портал госуслуг возможность опротестовать автомобильные штрафы. По его словам, водители привыкли получать и оплачивать штрафы через портал, но у них до сих пор нет возможности там же опротестовать штраф.