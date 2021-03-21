Арестованы сотрудники «Ай-теко» и «дочки» ДИТа Москвы. Им грозит 10 лет тюрьмы

Басманный суд по подозрению в серьезном мошенничестве арестовал на два месяца сотрудника «Ай-теко», топ-менеджера подведомственного ДИТу Москвы ГКУ «Информационный город» и еще одного предпринимателя.

Арест ИТ-предпринимателей

В Москве по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России арестовали руководителя департамента компании-интегратора «Ай-теко» Игоря Колпакова, начальника управления сопровождения проектов мобильных сервисов подведомственного Департаменту ИТ правительства Москвы (ДИТ) государственного казенного учреждения «Информационный город» Олега Филимонова и предпринимателя Андрея Шмитько.

Об этом сообщил «Коммерсант». По данным картотеки столичных судов общей юрисдикции, в отношении всех указанных лиц Басманный районный суд зарегистрировал отдельные дела, чьи номера отличаются лишь в последних цифрах: 58, 59, 60. Однако, по данным издания, все задержанные являются участниками одной аферы.

И Колпакову, и Филимонову и Шмитько вменяется нарушение части 4 статьи 159 уголовного кодекса мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (свыше 1 млн руб.). Максимальное наказание за преступление такого рода — лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет.

По ходатайству Следственного комитета арестованы сотрудники известных ИТ-структур

На данный момент арест всех подозреваемых санкционирован до 16 мая 2021 г. Суть претензий следствием не раскрывается, а адвокаты задержанных от комментариев отказались, ссылаясь на то, что им надо получить разрешение от своих клиентов.

Комментарии «Ай-теко»

Компания «Ай-теко» свою непосредственную причастность к делу, по которому арестован ее сотрудник, отрицает. В разговоре с CNews представители интегратора указали, что Игорь Колпаков в последние годы активно занимался самостоятельной предпринимательской деятельностью и был сосредоточен на проектах, не связанных с «Ай-теко»: «в одном из известных на рынке проектов был партнером и активно его развивал».

«Ситуация с его задержанием не относится к контрактам, связанным с группой компаний, — подчеркивают собеседники редакции. — «”Ай-теко” и ее дочерние компании не принимали участия в данных проектах и не являлись исполнителями по ним. Каких-либо вопросов к компании “Ай-теко” и ее руководству от правоохранительных органов не поступало».

Также в «Ай-теко» заверяют, что все ее контракты с ДИТом и «Информационным городом» исполнены в полном объеме или находятся в стадии реализации — «ни по одному из них каких-либо претензий нет».

Чем занимается «Информационный город»

По меркам российского ИТ-рынка ГКУ «Информационный город» представляет собой достаточно крупную структуру. В ноябре 2018 г. при изменении типа учреждения с «бюджетного» на «казенное» в распоряжении правительства Москвы за подписью столичного мэра Сергея Собянина предельная штатная численность организации была установлена на уровне 1 600 сотрудников с годовым фондом оплаты труда в 3,12 млрд руб. (в среднем 162,5 тыс. руб. в месяц), а с 1 января 2020 г. — 1730 человек с годовым обеспечением в 3,37 млрд руб. (в среднем также 162,5 тыс. руб. в месяц).

«Информационный город» курирует разработку мобильных приложений «Госуслуги», «Московские парковки», «Информационный город». В апреле 2020 г. организация запустила приложение «Социальный мониторинг» для контроля местонахождения пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 в период пандемии.

По данным «Контур.фокус» последний контракт ГКУ с «Ай-теко» был подписан 16 февраля 2021 г. на сумму в 475 млн руб. Его предметом являются работы по модернизации и развитию комплексной информсистемы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде» (КИС ГУСОЭВ) в части подсистем АИС «Зачисление в образовательные учреждения», АИС «Зачисление в профессионально-технические образовательные учреждения», АИС «Зачисление в учреждения дополнительного образования» на 2021-2022 гг.