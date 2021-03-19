ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов

ИТ-интегратор в структуре «Росатома» продолжает традицию заключения долгосрочных договоров на аренду площадок для своих серверов. На ресурсы основного ЦОДа, который должен в перспективе пяти лет принять до 100 серверных стоек компании, выделено свыше 600 млн руб.

Основной ЦОД — для «Гринатома»

Как выяснил CNews, дочерний ИТ-интегратор «Росатома», компания «Гринатом» готова потратить 628,4 млн руб. на размещение своего серверного оборудования в стороннем центре обработки данных. Выбранный объект в ближайшие пять лет будет играть роль основного ЦОДа компании. Ее резервный ЦОД организован по такому же принципу (подробности — ниже).

Вышеупомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере, который «Гринатом» запустил 17 марта 2021 г. в формате открытого запроса предложений. Заявки от претендентов будут приниматься до 29 марта, подведение итогов намечено на 26 апреля. Победителю предстоит начать исполнение договора в интервале с 13 июня по 1 августа 2021 г.

В первый год арендованная площадка должна будет принять 76 серверных стоек заказчика — 12 с мощностью 7 кВт каждая и 64 с мощностью 14 кВт каждая. В последующие годы число стоек первой категории останется неизменным. Количество же второй станет постепенно увеличиваться и к четвертому году составит 88 штук.

«Гринатом» готов потратить на пятилетнюю аренду ЦОДа порядка 630 млн рублей

Отметим, что предыдущий пятилетний договор на услуги основного ЦОДа для «Гринатома» в мае 2016 г. получила компания «Ай-теко», оказавшаяся победителем в тендере с начальной ценой лота в 173,1 млн руб. Конкуренцию ей безуспешно пытались составить «Ростелеком», «Даталайн» и «Российские космические системы». Предложение победителя оказалось на уровне 137 млн руб.

В тот момент «Гринатом» располагал более скромным серверным паком, чем сейчас. По условиям соглашения, «Ай-теко» требовалось разместить 19 серверных стоек мощностью до 7 кВт каждая, пять мощностью до 10 кВт и семь мощностью до 14 кВт, а также предусмотреть возможность появления девяти дополнительных стоек в том же серверном помещении.

Некоторые подробности тендера

В общих требованиях к арендуемому основному ЦОДу «Гринатом» указывает, что объект должен находиться не ближе 10 км, но и не дальше 55 км от его резервного ЦОДа в Москве (на ул. 8 Марта, д.14, строение 1).

«ЦОД исполнителя должен находиться в пешей доступности от ближайшей к нему станции метрополитена — не более 15 минут при “средней скорости движения”, — говорится в техзадании. — ЦОД исполнителя должен иметь не менее одного ввода от подстанции, отличной от подстанций резервного ЦОДа заказчика.

Как следует из тендерных документов, в настоящий момент основу мощностей дата-центра «Гринатома» составляют серверы IBM Power и Yadro, Blade-серверы HP, телекоммуникационное оборудование Cisco, специализированный программно-аппаратный комплекс Hitachi для СУБД Oracle.

Резервный ЦОД «Гринатома» уже выбран

Тендер на пятилетнее предоставление услуг резервного ЦОДа «Гринатом» уже отыграл в конце 2020 г. Изначально он был запущен в октябре со стартовой ценой договора в 134,7 млн руб. Претендентами стали «Крок» и принадлежащая голландскому холдингу Linxкомпания «Связь ВСД». Заявку «Связи ВСД» тогда отклонили, а сам тендер признали несостоявшимся.

После перезапуска процедуры в ноябре 2020 г. с прежней начальной ценой состав участников оказался прежним, в допуске никому отказано не было, и победителем стала структура голландцев — с ценой предложения в 120,8 млн руб.

Примечательно, что предыдущий пятилетний договор на услуги резервного ЦОДа для «Гринатома» в середине 2015 г. также достался «Связи ВСД» — за 71,3 млн руб. при стартовой цене лота в 111,5 млн руб.