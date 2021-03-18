Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство

У иностранных программистов в обозримом будущем может появиться возможность работы на российские ИТ-компании в обмен на вид на жительство в России. Это очередная мера поддержки ИТ-отрасли страны, и программисты, согласившиеся на это, должны будут работать на российские компании на их условиях, включая зарплату, которые не всегда могут быть лучше в сравнении с условиями в других странах.

Вид на жительство в обмен на знание и опыт

Российские власти предложили новую меру поддержки отечественной ИТ-отрасли, заключающуюся в привлечении в компании иностранных программистов. Как пишут «Ведомости», идея заключается в том, чтобы предоставлять таким специалистам вид на жительство.

Иными словами, идея заключается в том, чтобы в обмен на вид на жительство программист, к примеру, из США, Германии, Швейцарии или любой другой страны, был готов переехать в Россию и работать на российскую компанию в российских условиях, включая зарплату.

Данная мера поддержи ИТ-отрасли была предложена непосредственно представителями этой отрасли, то есть компаниями, напрямую заинтересованными в квалифицированных кадрах. Какие именно организации высказали эту идею, на момент публикации материала известно не было.

Предложение может быть включено во второй пакет мер поддержки ИТ-сферы. Его подготовкой в содействии с ИТ-компаниями занимаются Минцифры, Минтруд, Минэкономразвития и Минфин.

Идея переезда в Россию и работы за местную зарплату придется по нраву не всем программистам

Представители Минцифры рассказали CNews, что обсуждение второго пакета мер поддержки состоится 18 марта 2021 г. Оно пройдет в рамках встречи вице-премьера Дмитрия Чернышенко с представителями ИТ-отрасли.

Цели инициативы

В аппарате Дмитрия Чернышенко сообщили «Ведомостям», что идея инициативы по предоставлению иностранным программистам вида на жительство в России преследует цель по привлечению в страну высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий. Это в итоге позволит повысить конкурентоспособность российских ИТ-решений и «обеспечить опережающее развитие ИТ-отрасли».

Вместе с этим вид на жительство в России, по мнению авторов идеи, откроет российским ИТ-специалистам, в свое время по тем или иным причинам сознательно уехавшим работать в другую страну, возможность вернуться на родину. «Ключевым фактором в данном случае является ценность профессиональных качеств человека, направления миграции вторичны», – заявили в аппарате вице-премьера.

Если мера получит одобрение, то она может быть закреплена федеральным законом, постановлением правительства и (если возникнет такая необходимость) правовыми актами федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ). Законопроект может быть разработан к декабрю 2021 г.

Идея может не сработать

Инициатива по привлечению иностранных программистов к работе на российские ИТ-компании путем предоставления им вида на жительство может не принести желаемых результатов, считают собеседники «Ведомостей». Такого мнения придерживается, в частности, гендиректор компании «Р7-офис» Наталия Агафонова – она считает, что в современных реалиях программистам больше не нужно личное присутствие в офисе для работы, поскольку они могут выполнять ее из любой точки мира. «Поэтому не стоит возлагать большие надежды на поддержку рынка путем релокации специалистов», – добавила она.

Программистов, являющихся гражданами других стран, могут не заинтересовать условия, предлагаемые российскими компаниями, сообщил «Ведомостям» директор отдела по развитию направлений IT & Telecom, Finance кадровой компании Unity Антон Семенов. По его мнению, российские условия для программистов не могут сравниться, к примеру, с американскими. «На текущий момент мы видим обратную ситуацию, когда зарубежные заказчики переходят к нам и просят найти специалистов, например, в Европу. Поступает большое количество запросов из стран СНГ на привлечение специалистов из регионов России», – отметил он.

Другие меры поддержки отрасли

Второй пакет мер стимулирования российской ИТ-сферы содержит самые разные предложения, поступающие как от самих ИТ-компаний, так и от властей. Например, в середине марта 2021 г. CNews писал об инициативе по освобождению российских компаний, работающий в сфере информационных технологий, от проверок контролирующих органов – трудовой и пожарной инспекций, Фонда соцстрахования и др.

Также власти хотят заставить зарубежные ИТ-компании платить НДФЛ с каждого сотрудника с российским гражданством, занимающегося разработкой ПО. Это одна из мер стимулирования отечественной ИТ-отрасли – она может уравнять условия ведения бизнеса для российских и иностранных компаний, поскольку первые уже сейчас платят НДФЛ за своих российских сотрудников, а вторые – пока нет.

4 марта 2021 г. стало известно о вероятности появления в стране так называемого «цифрового налога», под действие которого попадут именно зарубежные предприятия.

Этот налог, как и НДФЛ с каждого российского сотрудника, тоже включен во второй пакет мер поддержки отрасли. Он предполагает взимание дополнительной платы с компании, которая пользуется данными россиян и формирует рекламную политику на территории России, например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы. Решение по этому налогу может быть принято в ближайшее время.