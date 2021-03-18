Спецпроекты

Конференция CNews «Импортозамещение в ИТ 2021» состоится 25 марта

Бизнес Телеком Интернет Интеграция ИТ в банках ИТ в госсекторе Конференции

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

CNews приглашает принять участие в конференции «Импортозамещение в ИТ 2021», которая состоится 25 марта 2021 г.

Государство активно продвигает идею перехода государственных ведомств и компаний на отечественные продукты. Однако этот процесс еще не стал массовым — пока речь идет лишь об отдельных кейсах. Заказчики пытаются оценить их эффективность и понять, насколько новые продукты отвечают их требованиям. А параллельно получить представление о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе импортозамещения.

Российские ИТ-компании уже перестроили свои бизнес-процессы в соответствии с новыми требованиями. Они усиливают направления собственной разработки, выпускают собственные продукты и готовы к победе в конкурентной борьбе в самых разных направлениях. Рост спроса на импортозамещение со стороны ключевого заказчика российского ИТ-рынка — государства — стимулирует бизнес к созданию комплексных решений, и в этом процессе часто участвует несколько вендоров. Тем не менее, на рынке импортозамещения остается еще много нерешенных задач.

Основные вопросы конференции:

Рынок импортозамещения

  • Как развивалось импортозамещение в 2020 г.?
  • Какие крупные проекты по внедрению российских ИТ появились в госсекторе?
  • Какие сложности возникают при переходе на отечественные продукты?
  • Есть ли на рынке полный спектр необходимых заказчикам решений?
  • Какую поддержку оказывает российским разработчикам государство?

Технологии

  • Какие существуют отечественные аналоги западного ПО?
  • Как развивается импортозамещение в сфере оборудования?
  • Удалось ли российским компаниям создать конкурентную экосистему?

Тренды и перспективы

  • Отечественное или локализованное: в чем разница?
  • Как российским разработчикам выйти на мировой рынок?
  • Как будет развиваться импортозамещение в 2021 г.?

Среди спикеров:

Александр Патешман, Начальник управления цифровыми продуктами блока цифровизации ИК «АСЭ», госкорпорация «Росатом»
Игорь Ляшков, заместитель директора, ФГУП «НТЦ «Химвест» Минпромторга России;
Дмитрий Крюков, генеральный директор, Российский фонд развития информационных технологий;
Ирина Анасенко, начальник отдела по импортозамещению, «Алроса»;
Михаил Хохлов, начальник департамента развития информационного общества Ивановской области;
Дмитрий Карпов, начальник отдела обеспечения защиты информации управления информатизации, МИРЭА
Дмитрий Окунь, начальник управления информационно-технического сопровождения Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым;
Гагик Григорян, директор аналитического департамента, авиакомпания «ЮТэйр»;
Илья Кузьминов, руководитель аналитического департамента, НИУ «Высшая школа экономики»
Владимир Булов, независимый эксперт
Евгений Кривошеев, директор дирекции по производству собственных торговых марок, «Марвел-дистрибуция»
Дмитрий Гребенщиков, директор по импортозамещению, «Диасофт»
Александр Кулешов, вице-президент блока организационного развития и технологий компании ОТР
Эдуард Голованов, эксперт по цифровизации взаимоотношений с клиентами, МТТ.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

Другие материалы рубрики

Забракована экспертиза по делу «Т-платформ». Компании и ее арестованному главе грозят серьезные проблемы

На Госуслугах появится сервис для предъявления претензий интернет-магазинам

Бизнес заставят бесплатно делиться с властями обезличенными данными россиян

Иностранных программистов будут заманивать в Россию видом на жительство

Российскому интернету вещей выделят частоты для работы в глубоких подвалах

Из-за просчета ФБР в Сеть утекли данные скупщиков краденой информации

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие камерофоны 2021 года: выбор ZOOM

Как выбрать электрогенератор для дома и дачи: советы ZOOM

Техноблог

Что на самом деле можно вычислить по IP?

Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты
Показать еще
CNEWS TV
Какие технологии помогают российскому бизнесу преодолеть...
CNews FORUM 2020: какие технологии повысят устойчивость бизнеса...
Федор Прохоров, CTO SberCloud
Наталия Агафонова, генеральный директор АО "Новые коммуникационные...
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера