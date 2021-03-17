Власти поддержат российскую ИТ-отрасль послаблениями по уголовным статьям и новыми льготами

Второй пакет принимает очертания

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко проведет 18 марта встречу с представителями российского технологического рынка, где планируется обсуждение второго пакета мер поддержки российской ИТ-индустрии, сообщило издание VTimes со ссылкой на информацию федерального чиновника. Факт готовящегося обсуждения нового пакета и реализации его мероприятий изданию также подтвердили представители Чернышенко и Минцифры. По их словам, документ будет утвержден по итогам совещания.

В список предложений второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли, в частности, предлагается включить освобождение ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности при определенных обстоятельствах, открытие ИТ-бизнесу доступа к обезличенным данным государственных инфосистем, ряд новых налоговых льгот, особые условия для самозанятых программистов и разработчиков, а также дальнейшее стимулирование импортозамещения и ряд других мероприятий.

Как ранее сообщил CNews, в середине марта 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев озвучил прогноз о том, что второй пакет мер поддержки российской ИТ-отрасли может быть принят до конца марта 2021 г.

ИТ-отрасль и уголовный кодекс

Во второй пакет поддержки отечественной отрасли могут войти меры по освобождению ИТ-предпринимателей от уголовной ответственности при условии выплаты штрафов и возмещения нанесенного ими ущерба. По мнению чиновников, предлагающих такие послабления, эта мера позволит радикально – в пять раз, уменьшить число уголовных дел в отношении ИТ-предпринимателей.

Власти рассматривают второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли

По мнению Антона Гусева, руководителя практики уголовно-правовой защиты бизнеса Bryan Cave Leighton Paisner Russia, следует отличать ответственность компаний, выплачивающих штрафы при привлечении к административной ответственности, и ответственность топ-менеджеров и сотрудников, которые могут привлекаться и в рамках уголовной ответственности.

В настоящее время в Уголовном кодексе предусмотрено назначение штрафа в качестве основного и дополнительного вида наказания – то есть, в том числе, вместе с лишением свободы. По мнению Гусева, есть смысл не акцентироваться именно на ИТ-компаниях, а работать над либерализацией мер пресечения по предпринимательским статьям в целом.

Во втором пакете также предлагается уточнить порядок применения мер пресечения, в том числе, заключения под стражу при рассмотрении уголовных дел.

Госданные – ИТ-бизнесу

Во второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли также может быть включена база нормативных правовых актов, которыми будет оформлен порядок создания и использования государственного репозитария персональных данных граждан, с допуском к нему разработчиков решений в области искусственного интеллекта (ИИ). В любом случае, в хранилище будут передаваться только деперсонифицированные (обезличенные) данные, подчеркивается в проекте.

Ранее Ассоциация больших данных России, в которую входит ряд крупных банков, ИТ-компаний и операторы связи, выступила с предложением к Правительству о предоставлении бизнесу данных государственных информационных систем в рамках стратегии развития российского рынка больших данных до 2024 г.

Еще больше налоговых льгот

В новый пакет мер поддержки могут быть включены налоговые льготы, предоставляемые ИТ-компаниям с учетом их доходов от рекламной деятельности. В рамках первого налогового маневра льготы получили только компании, не менее 90% выручки которых приходится на продажи ПО. Таким образом, под маневр не попал ряд крупных компаний, частично зарабатывающих на рекламе, в том числе, «Яндекс».

Во второй пакет также могут быть включены налоговые льготы для разработчиков игр – на это, в частности, рассчитывает Mail.ru Group, а также инвесторы, вкладывающие средства в компьютерные, мобильные и онлайн-игры.

Для ИТ-компаний также может быть введена льгота по инвестиционному налоговому вычету по расходам на софт и оборудование, представленные в российских реестрах. Льгота может затронуть инвестиции в приобретение оборудования, модернизацию и реконструкцию производства, пишет издание. При этом до 90% затрат по решению региональных властей можно будет вычесть из региональной части налога (17 п. п. из 20%), еще 10% — из федеральной.

В списке новых предложений по льготам также фигурирует идея распространить специальные инвестиционные контракты (СПИКи) на ИТ-отрасль. Сейчас этим пользуются главным образом промышленные компании для локализации производства, получая взамен налоговые льготы, гарантии неизменности законов и даже субсидии.

Помощь самозанятым программистам

Для категории самозанятых, где, по данным ФА, достаточно много программистов и разработчиков, может быть повышена планка максимального дохода – с нынешнего «потолка» 2,4 млн руб. до 5 млн руб. в год.

Помимо этого, в новом пакете поддержки отрасли рассматривается вопрос введения так называемого «цифрового резидентства» для ИТ-компаний и независимых программистов, вне зависимости от места их работы или проживания.

Пока что детали этой инициативы неясны, однако по словам Рустама Вахитова, партнера «Кроу экспертиза», механизм «цифрового резидентства» в Эстонии, например, позволяет компании или частному лицу открывать в стране компании, банковские счета, заключать сделки в качестве местной компании даже не приезжая в Эстонию. Впрочем, жесткие правила закона против отмывания денег вынуждают банки отказываться от работы с такими резидентами.

Речь также может идти о налоговом резидентстве, однако и здесь могут начаться сложности в случае, если сразу две страны будут считать человека своим резидентом, отметил Вахитов.

Дальнейшее вытеснение импорта

К уже действующим правовым директивам, предписывающим госкомпаниям иметь точные планы перехода на российский софт и регулировать его доли по каждому типу ПО, в рамках нового пакета предложений планируется добавить запрет на покупку и продление техподдержки иностранного ПО и оборудования при наличии аналогов в реестрах отечественного софта или радиоэлектроники.

В плане это ограничение помечено для «отдельных видов юридических лиц», но без уточнения каких именно.

Государственные инфосистемы – в коммерческие ЦОДы

В новый пакет предлагается включить отказ от инвестиций из госбюджета в строительство инфраструктуры дата-центров без «надлежащих оснований», при этом планируется формировать условия для размещения государственных информационных систем (ГИС) в коммерческих дата-центрах.

Помимо использования коммерческих ЦОДов, для ведомств также предлагается сделать обязательным преимущественное использование российских облачных сервисов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Операторам коммерческих ЦОДов с ГИС предлагается выделять землю под строительство без торгов и по кадастровой стоимости, а также упростить подключение к энергетическим сетям. Необходимые нормативные акты, по данным «Коммерсанта», планируется разработать к сентябрю 2021 г.

Реализация этих мер стимулирует развитие отечественных технологий и сократит непрофильные расходы бюджета, заявили изданию в аппарате Дмитрия Чернышенко. Отказа от инфраструктуры существующих государственных ЦОДов не планируется.

Переход ГИС в коммерческие дата-центры нужен для оптимизации затрат, повышения доступности и безопасности информации, поскольку часть действующей инфраструктуры разных ГИС по этим параметрам уступает коммерческому предложению, считают опрошенные VTimes эксперты. По их мнению, на миграцию ГИС, скорее всего, рассчитывает «РТК-ЦОД» – структура «Ростелекома», принимающая участие в соответствующих госэкспериментах.

По мнению Павла Каплунова, вице-президента «Ростелекома» по облачным сервисам, крупные сети ЦОДов смогут обеспечить единый гарантированный уровень обслуживания. По его мнению, наличие отдельного ЦОДа у каждого органа власти с собственными правилами работы не способствует достижению общего стандарта.

Согласно данным аналитического отчета Cnews Analytics «Рынок ЦОД 2020», лидером рынка оставался «Ростелеком» с 11,5 тыс. серверных стоек, опередивший IXcellerate с 3,3 тыс. стоек. На третьем месте — DataPro с 2,4 тыс. стоек. По оценкам аналитиков, спрос на серверные мощности в ближайшие годы только увеличится, в том числе, из-за растущих потребностей в хранении данных со стороны частных компаний и государственных структур.

Что еще ожидается во втором пакете

В марте 2021 г. CNews сообщил о том, что Правительство России выбрало первые семь ИТ-проектов, разработчикам которых может быть предоставлен особый правовой режим цифровых инноваций. Два из них развивает МТС, еще один – «Яндекс», остальные четыре подготовлены НКО «Ассоциация больших данных», компанией «Дата матрикс», Фондом перспективных исследований и «Национальной базой медицинских знаний».

Предоставление ИТ-компаниям особого правового режима может быть закреплено в действующем российском законодательстве, для чего Правительство подготовило законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации"», который был внесен на рассмотрение в Госдуму 15 марта 2021 г.

Согласно тексту документа, он вносит ряд поправок в действующие законы о связи и безопасности дорожного движения, о страховании и о техосмотре. Изменения также коснутся затронут законы о персональных данных, об охране здоровья граждан и Воздушный кодекс России.

В марте 2021 г. CNews также рассказал о предложении Минцифры по включению во второй пакет поддержки отрасли запрета на уровне федерального закона для трудовой и пожарной инспекций, ФСС и других надзорных органов на плановые и неплановые проверки ИТ-компаний.

В случае одобрения Правительством идеи Минцифры по вынесению ИТ-отрасли за рамки внимания ряда проверочных ведомств, соответствующий законопроект может быть подготовлен за несколько месяцев и принят уже к осени 2021 г.

Что вошло в первый пакет поддержки ИТ-отрасли

Подготовка второго пакета мер по стимулированию развития российской ИТ-отрасли стартовала фактически сразу же после запуска первого пакета, который, как сообщал CNews, Минцифры сформировало еще в апреле 2020 г. В него вошли предложения, сформулированные с участием ассоциаций «Отечественный софт», «Руссофт», АПКИТ (Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий) и крупнейших компаний отрасли.

В начале мая 2020 г. Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть ситуацию в российской ИТ-сфере, сложившуюся из-за пандемии коронавируса и ухудшившейся экономической ситуации. Месяц спустя, в конце июня 2020 г. в рамках обращения к стране Путин предложил резко и бессрочно снизить ставку страховых взносов для российских ИТ-компаний с 14% до 7,6%.

Предложение Президента России быстро трансформировалось в закон – он подписал его в конце июля 2020 г. Документ, получивший неофициальное название «закон о налоговом маневре в ИТ», вступил в силу 1 января 2021 г. Он гарантирует ИТ-компаниям, прошедшим аккредитацию Минцифры, снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6% и ставки налога на прибыль с 20% до 3%.

Этот закон стал основной частью первого пакета предложений по поддержке ИТ-отрасли. Налоговый маневр, позволяющий т ИТ-компаниям сократить расходы, также заинтересовал компании, почти не связанными с информационными технологиями. В конце октября 2020 г. CNews писал, что выгоду от этого маневра захотели получить крупные российские нефтяные и автомобильные компании, а также РЖД. С этой целью они начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого свои дочерние ИТ-подразделения.

Российские разработчики микроэлектроники тоже попали под «налоговый маневр для ИТ». В начале января 2021 г. Правительство распорядилось создать реестр отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны постоянно действующие налоговые льготы для ИТ-отрасли.