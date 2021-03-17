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Россияне смогут удаленно оформлять кредиты и платить за ОСАГО и КАСКО при помощи водительских прав

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, Текст: Эльяс Касми

Россияне могут получить возможность оформлять кредит в интернете по упрощенной идентификации с указанием номера водительских прав в качестве дополнительного подтверждающего личность документа. Сейчас для этого нужны ИНН или СНИЛС, которые не всегда могут оказаться под рукой. Законопроект, вносящий это изменение в законодательство, успешно прошел первое чтение в Госдуме.

Есть водительские права – онлайн-кредит одобрят

Госдума одобрила в первом чтении законопроект по упрощению удаленной идентификации клиентов финансовых организаций (банков и др.). Документ подразумевает возможность использования для этого водительских прав в дополнение к паспорту гражданина России.

Действующее в стране законодательство не разрешает использование номера водительского удостоверения для удаленной идентификации. Вместо них нужно указывать номер СНИЛС или ИНН – это ограничение прописано в законе № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 г.

Прошедший первое чтение законопроект – это поправки к данному закону, в частности к ст 7. (права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом). Разработанный Минэкономразвития, он был внесен на рассмотрение в Госдуму 1 февраля 2021 г, а 15 февраля 2021 г. его поддержало Правительство России.

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Водительские права заменят СНИЛС и ИНН при удаленной идентификации

Один из примеров использования нововведения – это получение небольшого потребительского кредита в размере до 15 тыс. руб. через интернет без посещения отделения банка. Сейчас для этого требуется указать номера паспорта и мобильного телефона, а также ИНН или СНИЛС на выбор. После вступления поправок в силу дополнительным документом станут водительские права.

Создание данного законопроекта – это часть федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Он входит в состав нацпрограммы «Цифровая экономика». Теперь ему предстоит пройти второе и третье чтения в Госдуме, даты которых пока не назначены, а затем получить одобрение Совета Федерации и подпись Президента России Владимира Путина. В силу он вступит через полгода (180 дней) со дня его опубликования.

Мнение финтех-компаний

Российские финтех-компании отзываются о новом законопроекте в положительном ключе, одобряя инициативу по использованию водительского удостоверения для удаленной идентификации. «Мы поддерживаем данный законопроект, и выступаем за развитие механизмов упрощенной идентификации пользователей и расширение списка документов для ее прохождения», – сообщила CNews замгендиректора группы QIWI Мария Шевченко. «Мы считаем, что возможность использования водительского удостоверения наряду с ИНН, СНИЛС и медстраховкой позволит повысить доступность упрощенной идентификации, т. к. этот документ чаще всего находится под рукой у пользователей. Кроме того, этот механизм не несет в себе дополнительных рисков, так как упрощенная идентификация позволяет проверить все необходимые данные», – добавила она.

Председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов рассказал CNews, что в поддержку данной инициативы российского Правительства высказались многие участники рынка. Он подчеркнул, что упрощенной идентификации по второму документу добивались достаточно долго.

Другие изменения

Предложенный законопроект содержит несколько поправок к закону № 115-ФЗ. В дополнение к полномочиям по указанию номера водительских прав для удаленной идентификации он позволяет финорганизациям использовать ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации) в качестве инструмента подтверждения информации, полученной при идентификации клиента. Актуальная версия закона, несмотря на то, что последние изменения в него вносились в конце декабря 2020 г., упоминание ЕСИА в данном контексте не содержит.

Документ, в случае если Владимир Путин подпишет его, позволит почтовым и страховым компаниям запрашивать у банка необходимые сведения для идентификации клиента. Эту же возможность получат кредитно-финансовые организации, лизинговые риэлтерские агентства вместе с операторами мобильной связи.

В законопроекте также прописана мера по увеличению лимитов платежей по ОСАГО и КАСКО, которые можно осуществлять по упрощенной идентификации. Если сейчас автомобилисты без дополнительной идентификации могут оплачивать страховку на сумму в пределах 15 тыс. руб., то после принятия законопроекта максимальный размер такого платежа вырастет до 40 тыс. руб.



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