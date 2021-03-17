ДИТ Москвы задолжал 44 миллиона за офисы в «Москва-сити»

Разместившийся в небоскребе «Око» в «Москва-сити» ДИТ сумел в 2018 г. накопить коммунальных и эксплуатационных счетов на 44 млн руб. Теперь погашать задолженность ДИТу придется по решению суда.



Долги ДИТа за офисы в «Москва-сити»

Как выяснил CNews, Департамент информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) накопил долгов на 44 млн руб. за коммунальные и эксплуатационные услуги. Задолженность относится к помещениям, которые департамент использует в одной из высоток «Москва-сити» по адресу 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1. (небоскреб «Око»).

Факт существования долга 12 марта 2021 г. (дата публикации полного решения) установил Арбитражный суд Москвы, в который 12 октября 2020 г. обратилось АО «РЭМ» — до 25 апреля 2018 г. подведомственное Департаменту городского имущества правительства Москвы ГУП «РЭМ», переименованное из ГУП «Московское имущество». Кто именно сейчас выступает акционером АО «РЭМ», в этой организации объяснить CNews отказались. По всем признакам общество в той или иной мере контролируется государством. В частности, оно осуществляет закупки для своих нужд по ФЗ 223, регулирующему тендеры госкомпаний.

В подлежащей к взысканию в пользу РЭМа сумме на задолженность по коммунальным услугам приходится 6,1 млн руб., по эксплуатационным услугам — 37,9 млн руб.

Обосновавшемуся в «Москва-сити» ДИТу выставили счет в 44 млн руб., признанный судом обоснованным

На этапе рассмотрения иска, когда суть претензий еще не была опубликована, сотрудники ДИТа в нарушение закона о СМИ проигнорировал все многочисленные запросы CNews (по почте, по телефону, через мессенджеры) с просьбой прокомментировать возникший конфликт. На заданный редакцией уже после появления решения суда вопрос о том, согласны ли в департаменте с выводами служителей Фемиды и планируют ли их оспаривать, представители ДИТа ответить также не смогли.

Некоторые подробности разбирательства

Из публичных судебных документов следует, что помещения «антресоли» на 25 этажах здания оказались в управлении РЭМа после появления 30 сентября 2015 г. постановления правительства Москвы об адресной инвестиционной программе на 2015-2018 гг., которым организации были выделены средства для приобретения в собственность Москвы недвижимости общей площадью 51,1 тыс. кв. м — в целях размещения столичных органов исполнительной власти.

ДИТу в конце 2015 — начале 2016 гг. в пользование были переданы помещения на пяти этажах (с 10 по 13 и на 23) общей площадью 9,2 тыс. кв. м.

Во время судебного разбирательства истец в обоснование своих требований указал, что в период с 24 апреля 2018 г. по 31 октября 2018 г., а в отношении помещений 23 этажа с 11 сентября 2018 г. по 27 сентября 2018 г. на содержание занимаемых ДИТ площадей были понесены расходы в размере поданного иска (напомним — 44 млн руб.).

«Помещения в указанный период фактически занимались ответчиком, который как лицо, правомочное выступать в интересах собственника данного здания, должен компенсировать понесенные расходы, — говорится в документах суда. — При этом ответчик принимал фактически оказанные услуги без замечаний».

Безуспешные возражения ДИТа

В ходе рассмотрения иска судьи пришли к выводу, что довод ДИТа о том, что истцом неверно указан размер доли, занимаемых департаментом помещений, в результате чего некорректно произведен расчет суммы компенсации, не может быть принят по ряду оснований.

«Договоры с ресурсоснабжающими организациями заключены и оказывались до проведения обмеров БТИ (Бюро технической инвентаризации; — прим. CNews), т. е. до уточнения размеров площадей помещений, переданных ответчику, — указанов заключении. — При этом изменение площади объекта менялись из-за изменений внутри объекта, связанных с ремонтом необходимым для размещения ответчика, внешние границы переданных ответчику помещений от этого не менялись. Фактически услуги потреблены независимо от результатов обмеров БТИ».

Довод ДИТа о том, что в некоторых услугах он не нуждался, судом также был отклонен, поскольку «ответчиком не представлено писем направленные в адрес истца о том, что в конкретных услугах ответчик не нуждается».