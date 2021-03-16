CNews Analytics выпустил обзор рынка решений для резервного копирования

По мере роста ценности данных для работы компаний и роста объемов этих данных увеличивается и важность систем резервного копирования и восстановления. В условиях пандемии и перехода большого количества сотрудников на удаленную работу вопросы сохранности корпоративных данных стали еще более актуальными. Это ведет не только к росту рынка средств резервного копирования в условиях падения ИТ-рынка в целом, но и к переменам в группе ведущих игроков.

Интерес к средствам обеспечения доступности данных, как показал обзор «Рынок решений резервного копирования 2020», растет даже в пандемию. Сегмент соответствующих решений оказался одним из немногих на ИТ-рынке, на которые пандемия повлияла неоднозначно. С одной стороны, он не мог не пострадать от общего падения серверов, систем хранения данных и программного обеспечения. С другой — потребность в безопасном хранении данных и их восстановлении даже выросла, так как многие сотрудники перешли на удаленный режим работы и их рабочие места оказались за пределами защищенных корпоративных периметров.

Этот рынок можно считать одним из самых «русифицированных» — среди тех немногих компаний, которых Gartner включила, в той или иной роли, в свой магический квадрант, компании «с российскими корнями» есть и среди лидеров (Veeam), и среди визионеров (Acronis).

Основные игроки рынка ПО для резервного копирования и восстановления

Источник: Gartner, 2020

В России работают партнеры всех лидеров квадранта Gartner. CNews Analytics создал карту, с помощью которой можно найти компанию, работающую в нужном сегменте рынка резервного копирования в интересующем городе.

Более подробно о возможностях, предоставляемых современными средствами резервного копирования, читайте в обзоре «Рынок решений резервного копирования 2020».