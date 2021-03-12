Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов

МВД переформатировало процедуру закупки 298 серверов на отечественных процессорах «Эльбрус» для своих региональных управлений, повысив стартовую цену аукциона более чем на 200 млн руб. Из тендерных документов следует, что корректировка была осуществлена на основе данных одного из потенциальных поставщиков, которые были направлены заказчику в тот момент, когда ценовые расчеты его потенциальных конкурентов уже стали публичным достоянием.

МВД побоялось не доплатить

Как выяснил CNews, масштабная закупка МВД серверов на отечественных процессорах «Эльбрус» была переформатирована и перезапущена со значительно возросшей начальной максимальной ценой контракта — на 217,5 млн руб.

Напомним, первоначально тендер на поставку 298 единиц техники в главные региональные управления министерства в сорока регионах России был запущен 26 февраля 2021 г. в формате электронного аукциона со стартовой ценой лота в размере 938,3 млн руб. Заявки от претендентов планировалось собирать до 17 марта, однако 5 марта 2021 г. МВД опубликовало извещение об отмене закупочной процедуры без указания конкретной причины.

В тот же день, 3,5 часами позднее, министерство запустило новую закупочную процедуру с прежними и техническими и иными параметрами, но со стартовой ценой лота на уровне 1,156 млрд руб. Сбор заявок претендентов теперь продлится до 22 марта 2021 г.

Изучая закупочную документацию, можно предположить, что для определения начальной цены договора МВД по распространенной сложившейся практике направляло запросы к трем потенциальным участникам закупки. В первом случае (см. рис. 1) неназванная компания-респондент № 1 дважды — 1 и 18 февраля 2021 г. — направляла в министерство расчетную цену за один сервер в размере 4,312 млн руб.

Рис. 2. Фрагмент закупочной документации к отмененному тендеру МВД

Респондент № 2 сначала, 1 февраля обозначил сумму в 4,813 млн руб., затем, 19 февраля изменил ее на 4,819 млн руб. В графе напротив третьего источника ценовой информации просто единожды проставлена сумма в 3,149 млн руб., без указания даты.

В перезапущенном тендере аналогичная табличка (см. рис. 2) осталась неизменной в отношении ценовой информации от первых двух источников, но в строке для третьего источника сумма трансформировалась в 3,878 млн руб. и появилась дата 5 марта 2021 г. — день отмены и перезапуска закупки. Как не сложно заметить, именно цена от третьего источника, являясь наименьшей среди конкурентов, оба раза определила начальную сумму контракта — путем перемножения ее на число серверов.

Рис. 2. Фрагмент закупочной документации к перезапущенному тендеру МВД

Произошедшую трансформацию условий закупки весьма сложно интерпретировать однозначно. Если третий респондент министерства действительно направил свои финальные данные 5 марта, то к этому моменту он уже мог ориентироваться на публичные сведения о размерах предложений своих конкурентов.

На момент публикации данного материала в МВД не смогли объяснить CNews произошедшие метаморфозы, не прокомментировав столь значительную корректировку цены закупки.

Кому предназначается техника

По условиям поставки, 27 главных управлений МВД, включая подразделения в Симферополе и Севастополе (Крым), Грозном (Чечня), Нальчике (Кабардино-Балкария), Махачкале (Дагестан), Ханты-Мансийске, Владивостоке и др., получат по шесть серверов. Еще 10 управлений, в том числе в Чебоксарах, Улан-Удэ, Тюмени и др., получат по восемь серверов. Управления в Казани и Уфе обзаведутся 16 серверами каждое. И наконец, управлению в Краснодаре достанется 24 сервера.





МВД повысило закупочную цену серверов на «Эльбрусах» с 938 млн до 1,156 млрд рублей

О том, для решения каких именно задач будет использоваться данное «железо», представители МВД на этапе запуска первой из двух закупочных процедур рассказать CNews не смогли.

Параметры серверов и «Эльбрусов»

Как следует из техзадания тендера, МВД нужны серверы стоечного типа. Они должны строиться на четырех восьмиядерных процессорах каждый, с базовой тактовой частотой в пределах 1,4 ГГц.

Суммарный объем оперативной памяти серверов должен быть не меньше 256 ГБ. Объем 12 SSD-накопителей с поддержкой горячей замены должен быть не менее 7680 ГБ. У сервера должно иметься два порта USB 2.0, выделенный порт удаленного управления устройством и два 10-гигабитных сетевых порта Ethernet.

На серверах должна быть предустановлена российская операционная система, включенная в Реестр отечественного ПО при Минцифры.

Как ранее в разговоре с CNews отметил сотрудник компании МЦСТ, разрабатывающей линейку «Эльбрусов», Максим Горшенин, вышеупомянутым заданным параметрам чипов в равной степени соответствуют 28-нанометровые процессоры «Эльбрус-8С» и «Эльбрус-8СВ». Первый из них был разработан в 2015 г., серийно выпускается с 2016 г. Он содержит ядра архитектуры «Эльбрус» четвертого поколения с тактовой частотой до 1300 МГц. По заверению компании, этот чип позволяет строить многопроцессорные серверы и рабочие станции, а также бортовые вычислители, требовательные к скорости обработки и передачи информации.

Вторая из упомянутых моделей увидела свет в начале 2019 г., но по данным на сайте разработчика, серийно пока не выпускалась. Этот чип содержит ядра архитектуры «Эльбрус» пятого поколения с тактовой частотой до 1500 МГц. Сфера применения — такая же, как и у младшего собрата.

Отметим, в контракте МВД на поставку серверов есть указание на то, что товар, включая его составные части, должен быть изготовлен не ранее 2021 г. В понимании Горшенина, по линии процессорной составляющей серверов каких-либо проблем у будущего поставщика возникнуть не должно.

Напомним, в начале января 2021 г. CNews узнал, что МЦСТ в течение наступившего года планирует заказать выпуск свыше 10 тыс. своих чипов, и преимущественно речь идет именно об упомянутых серверных моделях «Эльбрусов».