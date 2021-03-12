История развития, классификация и стоимость ERP-систем
Чем крупнее становится компания, тем сложней управление ее бизнес-процессами. За всем обилием операций бывает просто сложно уследить. По этой причине со временем все растущие предприятия рассматривают вариант использования ERP-системы. Чтобы правильно подобрать подходящий софт, необходимо разобраться в том, что из себя он представляет, и что конкретно его внедрение поможет упростить. Чтобы помочь потенциальным пользователям, ИТ-маркетплейс Market.CNews подготовил обзор, рейтинг и агрегатор тарифов ERP.
История развития ERP
Впервые такой термин, как ERP, появился в 1990 г. Его ввел в обиход финансовый аналитик Ли Уайли. Новинка представляла собой развитие предшественника MRP (MRP II) — система, зародившаяся еще в 1960 г. и работающая в сфере производственной планировки материалов (первая версия), а немного позже и ресурсов предприятия в целом (вторая версия). При этом любое из указанных понятий относится к информационным системам, рассчитанным на оптимизацию и автоматическое ведение производственной деятельности.
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Дословно аббревиатуру ERP можно расшифровать как Enterprise Resource Planning, что в переводе звучит как планировщик ресурсов предприятия. В начале 90-х ряд аналитических компаний предложили сделать следующий шаг на пути развития MRP II, расширив их функционал до контроля и управления за всеми бизнес-процессами предприятия.
ERP с момента своего появления на рынке позиционировались как комплекс мер, позволяющих оптимизировать не только производственную часть бизнеса. Ведение бухгалтерского учета, ценообразование, организация данных, управление продажами и запасами — все это по силам новым системам.
Что такое ERP-система сегодня и зачем она нужна
В настоящем своем виде ERP — программный комплекс, который занимается хранением и обработкой важных для бизнеса данных. Многие из учетных и рабочих процессов при этом выполняются полностью автоматически. Ряд решений алгоритм принимает самостоятельно, ориентируясь на показателях учетной статистики.
Если обобщить, то всю информацию, с которой работают рассматриваемые системы, можно разделить на следующие категории:
- Бухгалтерия
- Казначейство
- Кадровые ресурсы
- Взаимодействие со сторонними организациями и клиентами
- Производство
- Логистика
На практике подобный учет позволяет полностью или частично автоматизировать функционирование компании. При этом работает ERP-система не только с указанными выше категориями. Фактически любой аспект жизни бизнеса может быть подчинен роботизированному алгоритму.
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Программы ERP помогают упростить целый комплекс мероприятий. При их использовании существенно снижается влияние человеческого фактора на итоговый результат работы предприятия. А главное — экономятся человеко-часы, обычно затрачиваемые на решение управленческих вопросов.
Ввиду беспрерывного развития современного рынка и высокой конкуренции во всех деловых сферах жизни человека многие компании начинают искать новый способ оптимизировать рабочие процессы. Тут им и приходят на выручку ERP-системы. Они помогают избавить организацию от следующих проблем:
- Трата времени специалистов на выполнение рутинной работы.
- Трудности с получением оперативной информации, нужной для принятия неотложных решений.
- Сложности с объединением разноплановых материалов и продуктов в единственной учетной базе.
- Нет актуальных сведений об содержащихся на складах и торговых точках единицах продукции.
- Усложненный доступ к отчетам и аналитическим данным.
- Несвоевременная подготовка бухгалтерии.
- Сложный алгоритм оформления продаж и общения с клиентами.
- Нарушение взаимодействия между офисами, отделами и филиалами.
- Отсутствие возможности быстрого мониторинга персонала.
Нередко введение ERP-системы становится страховкой для предприятия от халатности младшего управляющего персонала или от принятия ими ложных решений. Компьютерные алгоритмы тем и привлекательны для бизнеса, что они не подвержены ошибкам, обусловленным человеческим фактором.
Классификация ERP-систем
Разделить на отдельные классы и виды ERP-системы достаточно сложно. Разнообразие функций, присущих подобным платформам, делает сложным отделение одних представителей от других. Сложностей добавляет и универсальность рассматриваемых комплексов. Однако, если закрыть глаза на отдельные общие черты, то можно выделить следующие категории:
- Комплексные решения. Сюда можно отнести все составные программы, включающие широкий спектр доступных инструментов, или которые могут собираться из модулей под требования конкретного предприятия.
- Отраслевые ERP. Подобные рассчитывались на использование в определенном направлении бизнес-сферы.
- Аналоги ERP для малого бизнеса. Ограниченность функций не обеспечивает рассматриваемым управленческим системам должного спроса в этой сфере. Однако некоторые представители небольших фирм все же прибегают к системам автоматизированного управления. Подобный продукт ограничен по функционалу. В некоторых случаях для решения отдельных задач его используют и в более крупных компаниях.
- ERP с открытым программным кодом. Популярное решение для тех, кто имеет в штате полноценную команду программистов.
Облачные ERP
Современные ERP-системы достигли того уровня развития, когда их внедрение по своей стоимости переросло цену на требуемую аппаратную и программную связь. Подобное существенно снижает привлекательность системы для малого и среднего бизнеса.
Недоступность для небольших компаний была преодолена с появлением облачных технологий и SaaS (ПО как услуга) в частности. Многие ведущие разработчики уже освоили этот вариант взаимодействия с заказчиком.
Получение ERP в формате услуги дает целый ряд преимуществ:
- Простота доступа. Подключиться к системе можно через сеть в любой точке мира.
- Гибкость. Клиент имеет возможность проплачивать функции в дополнение к базовому пакету в зависимости от необходимости.
- Низкая стоимость. Этот фактор, в большинстве своем, обусловлен простотой внедрения.
- Необслуживаемость. Пользователь системы не отвечает за работоспособность сервиса. Все проблемы решает поставщик ПО.
Можно смело сказать, что переход ERP в область SaaS обеспечил прорыв на этом рынке. Постепенно к пользованию облачного программного обеспечения прибегают все больше компаний, в том числе и крупных. Поэтому аналитики прогнозируют дальнейшее развитие рассматриваемых систем именно в виде услуги.
Стоимость ERP
Несмотря на то, что ERP-системы состоят из функциональных модулей, продаются они как комплексный продукт, и выбрать только нужные модули, как правило, невозможно. В связи с этим перед выбором продукта нужно внимательно ознакомиться с его функционалом.
Помимо этого, следует определить формат поставки ПО — будет это облачная версия с ежемесячной оплатой по подписке или коробочная версия с единоразовой оплатой. Первая требует регулярных затрат, но меньших первоначальных вложений. Вторая, наоборот, требует значительных первоначальных вложений.
Однако нельзя сказать, что во втором случае не потребуются операционные затраты. Обновления версий и техническая поддержка, как правило, все равно оплачиваются отдельно и с годами окажут существенное влияние на совокупную стоимость владения продуктом.
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