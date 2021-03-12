Глава Центробанка объяснила, каким будет цифровой рубль, и зачем он нужен

Эльвира Набиуллина сообщила, цифровой рубль, который собирается эмитировать Центробанк, можно будет восстановить в случае потери носителя. То есть если россиянин потеряет устройство с кошельком, то деньги все равно останутся при нем. Однако в ЦБ пока не знают, как защитить схему восстановления цифровых рублей от мошенников.

Рубль с функцией восстановления

Глава Банка России (Центробанк, ЦБ) Эльвира Набиуллина раскрыла главную особенность цифрового рубля, отличающего его от существующих форм денег. Как пишут «Известия», в итоге у него будет всего лишь одно преимущество перед наличными, деньгами на банковской карте и криптовалютами.

Эльвира Набиуллина сообщила, что цифровые рубли можно будет восстановить при потере устройства, на котором они хранятся. «Если говорить о технологической стороне, то над этим вопросом мы сейчас работаем. Поскольку, на наш взгляд, именно возможность сохранить цифровой рубль, например, при потере носителя, – может стать ключевым преимуществом цифрового рубля», – сообщила она «Известиям».

Реализовать возможность восстановления цифровых рублей, со слов Набиуллиной, можно будет за счет того, что каждая такая цифровая «монета» получит уникальный номер, и что цифровой рубль будет гарантирован Банком России. Кроме того, он «будет сохранен вне зависимости от того, в каком банке обслуживается клиент», подчеркнула глава ЦБ.

Откуда у Центробанка виртуальный рубль

ЦБ объявил о подготовке к эмиссии цифрового рубля еще в середине октября 2020 г. Он опубликовал отчет, в котором представил его «цифровую форму национальной валюты со всеми необходимыми свойствами для выполнения функций денег».

Классические бумажные рубли восстановить после потери не получится

Эмиссия цифрового рубля займется непосредственно сам Центробанк. Рубль в цифровой форме станет «дополнительной формой денег» и будет иметь обращение наряду с наличными и безналичными рублями, с соблюдением бесшовности «платежного пространства в России и простота конвертации рубля из одной формы в другую», как сказано в отчете ЦБ.

В начале декабря 2020 г. зампред ЦБ России Алексей Заботкин подтвердил, что регулятор точно будет эмитировать цифровой рубль.

Указав на преимущества цифрового рубля, Эльвира Набиуллина добавила, что внутри одного банка переводы цифровых денег должны быть полностью бесплатными, то есть банки не должны взимать комиссию за эту услугу. Кроме того, в банках не должно быть комиссий при переводах цифровых рублей между физлицами.

Беззащитный цифровой рубль

На момент публикации материала цифровой рубль как альтернатива бумажным деньгам и банковским картам для оплаты товаров и услуг в России не использовался. Кроме того, тот факт, что эти деньги можно будет восстановить при потере «кошелька», например, смартфона, открывает широкий спектр новых возможностей «заработка» для злоумышленников.

Факт отсутствия какой-либо системы защиты от мошенничества при восстановлении утраченных цифровых рублей подтвердила и сама Эльвира Набиуллина. Рассказав о главном (и пока единственном) их преимуществе перед традиционными деньгами, она заявила: «Важно посмотреть, как в этом случае избежать мошеннических схем. Мы сейчас над этим работаем».

Опасность цифрового рубля

Если для россиян цифровой рубль может стать альтернативой наличным деньгам или оплатой при помощи карты, особенно если эти рубли можно будет восстанавливать в случае утери, то банкам он принесет, по большей части, вред. Об этом сообщил сам Центробанк – в конце января 2021 г. он опубликовал аналитическую записку, в которой исследовал возможные последствия введения в стране новой формы денег. По мнению экспертов регулятора, распространение цифрового рубля может привести к потере банками доли своей прибыли. Это станет следствием того, что россияне могут перевести часть своих средств в цифровой рубль, предварительно выведя их с банковских счетов.

Представители российского финрынка тоже высказали свои сомнения и опасения, связанные с запуском цифрового рубля, и сделали они это раньше самого ЦБ – в середине января 2021 г. В частности, они подчеркнули, что регулятор не сформулировал цель, ради которой он стремится запустить в России национальную цифровую валюту.

Лучше, чем криптовалюта

Возможность восстановления в случае утраты, о которой говорила Эльвира Набиуллина – это преимущество цифрового рубля перед криптовалютой, например, перед биткоином. Этот токен появился в 2008 г., и за 13 лет его существование многие успели накопить на своих криптокошельках целое состояние и по своей же вине лишиться доступа к нему.

Например, в январе 2021 г. Британский ИТ-инженер Джеймс Хауэллс (James Howells) предложил более $66 млн только за то, чтобы ему помогли отыскать на местной свалке под метрами мусора его винчестер с 7500 биткоинов, который он выкинул по ошибке. По курсу на 12 марта 2021 г. это около $417,3 млн.

В том же месяце CNews рассказывал историю программиста Стефана Томаса (Stefan Thomas) из Сан-Франциско (США), который потерял пароль от своей криптофлешки Iron Key. На ней он хранит ключи от кошелька с 7002 биткоинами ($391,5 млн), и у него было всего 10 попыток вспомнить пароль. Он использовал восемь из них, но так и не получил доступ к виртуальным деньгам, а после двух оставшихся попыток флешка автоматически перезапишет все данные, все биткоины будут утеряны навсегда.