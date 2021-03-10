В России хотят сделать принудительной сдачу биометрических данных государству

Поправка на биометрию

Власти выбирают способы для активизации процесса сбора биометрических данных граждан, включая принудительные «административные меры» с закрытием удаленного доступа к некоторым госуслугам для еще не сдавших биометрию. Эта тема обсуждалась на совещании в Минцифры, посвященном применению Единой биометрической системы (ЕБС), сообщил «Коммерсант» со ссылкой на слова участников совещания.

Применяемая сегодня практика сбора биометрических слепков исключительно через банки обеспечивает крайне низкий темп заполнения ЕБС, отметили участники совещания. Среди способов ускорить сбор данных участники совещания назвали запуск услуги по сдаче биометрии в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ), а также самостоятельную регистрацию биометрии в мобильном приложении, которое сейчас разрабатывает «Ростелеком», официальный оператор ЕБС.

В Минцифры ожидают увеличения количества собранных биометрических данных граждан в ЕБС за два года с нынешних 164 тыс. до 70 млн, что примерно равно числу подтвержденных профилей на портале госуслуг, отметил источник «Коммерсанта». Для решения этой задачи чиновники Минцифры готовы пойти на «административные меры», такие как отказ в дистанционном доступе к некоторым госуслугам без сдачи биометрии, уточняет издание.

Комментарий Минцифры России

Пресс-служба Минцифры России распространила заявление Олега Качанова, замглавы министра связи, в котором он категорически опровергает возможность влияния сбора биометрических данных на доступ к госуслугам.

В Минцифры рассматривают способы ускорения сбора биометрии в ЕБС

«Доступ ко всем услугам на Едином портале госуслуг осуществляется после авторизации с использованием ЕСИА по связке логин и пароль, – заявил Олег Качанов. – Биометрические данные также могут быть использованы в будущем лишь по желанию пользователя в качестве дополнительного фактора аутентификации для усиления безопасности доступа в личный кабинет на портале Госуслуг. Пользователь сможет сам выбирать способ аутентификации».

ЕБС сегодня

Создание российской ЕБС для удаленной идентификации клиентов банков стартовало в 2016 г. по инициативе Центробанка и Минцифры. Первые тесты системы начались в декабре 2017 г. в ограниченном количестве банков. Официальный запуск ЕБС состоялся 1 июля 2018 г., но еще в марте 2018 г., как отмечал CNews, оператором ЕБС ,был назначен «Ростелеком».

После выхода приказа Минцифры №624 «Об утверждении перечня угроз безопасности, актуальных при идентификации заявителя – физического лица…» в ЕСИА и ЕБС, от 26 ноября 2020 г., сервисы удаленной идентификации через ЕБС стали также доступны для некредитных финансовых организаций, компаний из других секторов экономики. С 1 января 2021 г. к ЕБС наряду с банками подключились страховые компании. В будущем планируется подключение компаний из сферы телекома, ритейла и др.

Сейчас собирать биометрические данные граждан могут 232 банка. На конец 2020 г. в ЕБС содержались образцы 160 тыс. пользователей. Пользователями биометрии из ЕБС пока что преимущественно также являются банки.

В начале 2018 г. CNews рассказал о том, что оператор ЕБС будет продавать биометрические данные россиян банкам по 200 руб. за штуку, из которых половину будет получать банк, разместивший биометрию пользователя, и половина останется у «Ростелекома».

В середине февраля 2021 г. CNews сообщил о планах создания федерального реестра с перечнем госорганов, финансовых и иных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП) и нотариусов, использующих ЕБС. Оператором реестра участников ЕБС, как и оператором самой системы, планируется назначить «Ростелеком». Участнику реестра одно обращение за биометрией в ЕБС обойдется в те же 200 руб.

Оправдана ли спешка со сбором биометрии

В Минцифры рассматривают возможности использования данных ЕБС в различных сферах правоотношений. В министерстве подтвердили «Коммерсанту» изучение вопроса возможности сбора биометрических образцов в МФЦ по желанию граждан. В феврале 2021 г. ведомство разработало проект постановления Правительства, который дополняет правила организации деятельности МФЦ функцией сбора биометрических данных и внесения их в ЕБС.

В «Ростелекоме» подтвердили изданию планы запуска мобильного приложения для самостоятельной регистрации биометрии. В компании считают, что граждане смогут использовать биометрию для «оплаты по лицу», прохода на массовые мероприятия, заключения договора с мобильным оператором, получения услуг нотариуса и дистанционной сдачи промежуточных экзаменов в вузах. Все это позволит ускорить наполнение базы и увеличить число регистраций в ЕБС, считают в «Ростелекоме».

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты скептически оценили активизацию внедрения биометрии. Так, Артем Гавриченков, советник гендиректора Qrator Labs, считает, что это не скажется на удобстве доступа к различным услугам, «в противном случае за два года в ЕБС зарегистрировалось бы гораздо больше людей». По мнению эксперта, нет полной ясности с тем, кто и на каких условиях в итоге будет иметь доступ к этой базе. «Ее безопасность тоже вызывает сомнения», — добавил Гавриченков.

Сооснователь Центра цифровых прав Артем Козлюк высказал более серьезные опасения. «Увеличение числа слепков в ЕБС может быть нужно властям для слежки за гражданами», – полагает он.

Сейчас биометрия собирается и обрабатывается системами распознавания лиц с помощью камер видеонаблюдения, отмечает он. Сопоставление этих данных с данными ЕБС и другой личной информацией позволит составить полный портрет человека и его передвижений. Интерес к такой информации будут проявлять криминальные структуры, тем более что государственные и корпоративные базы «регулярно утекают в сеть», считает эксперт.