У Минцифры будет свой департамент микроэлектроники

Новое подразделение Минцифры

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России планирует сформировать новый департамент, который займется развитием «сквозных» проектов микроэлектронной промышленности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники среди чиновников и ИТ-компаний.

В настоящее время развитие российской микроэлектронной промышленности курирует Минпромторг, поддержкой софтверной индустрии, соответственно, занимается Минцифры. Еще в августе 2020 г. CNews сообщил о консолидированном обращении в Правительство России российских производителей ПО и электроники с предложением создать Агентство технологического развития, которое возьмет на себя межведомственную координацию и управление развитием обеих отраслей.

Новый специализированный департамент, по данным источников, возглавит Александр Понькин, который в 2015-2016 гг. возглавлял департамент инфраструктурных проектов Минкомсвязи, после чего – с марта 2016 г. до августа 2018 г., занимал кресло главы департамента регулирования радиочастот и сетей связи министерства.

Новый департамент, создаваемый при Минцифры, нацелен именно на комплексное развитие направлений ПО и микроэлектроники. Как пояснили источники «Ведомостей», новый департамент займется вопросами обеспечения российских разработчиков ПО и оборудования заказами от российских компаний на конкретные технологические решения.

Микроэлектроника и взаимодействие ведомств

Президиум правкомиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко одобрил дорожную карту по формированию и развитию спроса на российскую электронную и микроэлектронную продукцию. Об этом 3 марта 2021 г. сообщило агентство ТАСС.

Новый департамент Минцифры будет развивать «сквозные» проекты в микроэлектронике

«В рамках дорожной карты будут формироваться приоритетные направления развития рынка отечественной электроники и микроэлектроники, – сказал премьер-министр. – В частности, будут определяться сквозные проекты и отбираться якорные заказчики - крупнейшие потребители электронной промышленности, с которыми правительство будет заключать соглашения о взаимодействии и поддержке спроса на отечественную электронику».

Чернышенко также поручил Минцифры и Минпромторгу изучить вопрос создания совместной комиссии по цифровому развитию совета главных конструкторов по развитию российской электроники.

«Ключевое в этой истории – состав совета, – сказал Дмитрий Чернышенко. – В него войдут представители крупных российских компаний, которые по сути являются будущими потребителями российской электроники, а также крупнейшие производители, разработчики электронной промышленности, представители производственных консорциумов и центров компетенций по сквозным проектам».

Новая структура займется подготовкой предложений по ключевым направлениям и механизмам развития радиоэлектроники и смежных отраслей. Члены совета в координации с властями будут оценивать отраслевые проекты, претендующие на меры государственной поддержки. Члены совета главных конструкторов будут принимать участие в работе на общественных началах.

Александр Понькин может возглавить новый департамент Минцифры

Ранее о координации действий министерств также говорил Василий Шпак, глава департамента радиоэлектроники Минпромторга: «Наше межведомственное взаимодействие – один из залогов успешного движения. Синхронизация продуктов сейчас – это главное».

Юрий Борисов, вице-премьер России, курирующий в Правительстве вопросы разработки и производства радиоэлектронной продукции в России, отметил со своей стороны, что формирование спроса в виде долгосрочного заказа на гражданскую продукцию радиоэлектронной промышленности «является необходимым условием» для развития отрасли.

Перспективы консолидации взаимодействия министерств

В феврале 2021 г., по данным «Ведомостей», Минцифры, Минпромторг и Минэкономики уже сформировали рабочие группы по сквозным проектам, спискам заказчиков и центров компетенций в таких отраслях и технологиях как энергетика, сети, транспорт, телекоммуникации, «умные» дороги, беспилотный транспорт, интернет вещей, «умные» дома, искусственный интеллект. Им вместе с заинтересованными компаниями предстоит в срок до 20 апреля 2021 г. проработать вопросы стимулирования разработки российского системного и прикладного ПО под современные поколения российской микроэлектроники.

В начале января 2021 г. CNews также сообщил о подписанном премьер-министром Михаилом Мишустиным постановлении Правительства России по созданию реестра отечественных разработчиков микроэлектроники, которым будут доступны существенные льготы из госбюджета на постоянно действующей основе. Вести новый реестр поручено Минпромторгу.

Всем участникам реестра начиная с 1 января 2021 г. доступны соответствующие налоговые преференции, предусмотренные в качестве комплекса мер поддержки отечественной ИТ-отрасли, в том числе, бессрочное снижение ставки страховых взносов с 14% до 7,6%, а также налога на прибыль с 20% до 3%. В реестр войдут организации, занимающиеся проектированием и разработкой электронной компонентной базы и электронной продукции, в том числе, дизайн-центры микроэлектроники и радиоэлектроники.